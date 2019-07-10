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170：宇航员早餐吃的牛排重量是170克

自1961年的谢泼德（Alan Shepard）以后，美国航空航天局每一位宇航员在升空前都会享用一份丰盛的早餐。宇航员执行阿波罗号任务前，所吃的食物是根据营养和热量需求而特别准备的，还有很重要的一点，医生称为“低残渣”，换言之就是低纤维，不会让宇航员在升空后不久就需要去厕所。

在阿波罗早期任务期间，宇航员在升空前还不能喝太多咖啡，因为咖啡有利尿作用。譬如谢泼德所执行的水星号任务只有15分钟，医生们认为降落前他不需要排尿。但可惜，他们没想到发射会延迟。

美国广播公司负责报道飞船发射情况的记者巴布利（Jay Barbree）说：“他们把谢泼德送上了火箭顶端，却没办法让他去厕所。两个小时过后，他开始诉苦并急切地请求允许把航天服弄湿。最后是得到了同意。”宇航员解脱了，但是航天服的医疗传感器却失灵了。

执行阿波罗号任务的宇航员都使用个人尿液收集装置，像个避孕套一样，这些装置与排废系统相连，该系统会将尿液从航天飞机的左舷排出去。

而粪便则要用塑料袋包起来，大多数宇航员尽可能地避免上厕所。在执行阿波罗7号任务中，康尼翰（Walt Cunningham）最先受不了了。

他说：“很难把一切都弄好。你能把东西都接到袋子里，但之后还要在袋子里捏碎一些药片，再花时间把药和袋子里的东西混到一起——一点都不好玩。”

2800：每天消耗2800卡路里

首位在太空进食的宇航员是格伦（John Glenn）。在5个小时的飞行中，他测试了一款管装的苹果泥，管子有点像牙膏，实验证明人可以在失重状态下吞咽以及消化食物。

20世纪60年代中期，在由两位宇航员执行的双子星任务中，宇航员每天摄入2500卡路里，吃的都是塑料包装的冻干食品，由家用电器制造商惠而浦公司（Whirlpool Corporation）生产。制作冻干食品需要先将食物煮熟，然后快速冷冻，再放到真空中缓慢加热，去除冷冻过程中形成的冰晶。

Image copyright Getty Images Image caption 执行阿波罗11号任务的宇航员在发射前吃了牛排和鸡蛋，这些属于“低残渣”食物，发射之后不会很快需要去厕所。

宇航员用喷嘴往食物上洒水，把吸了水的食物揉成糊状。这比水星号中的管状食物味道好些，还能吃到牛肉和肉汁，但水是冷的，所以食物并不可口。

在1965年双子星计划的首次载人任务——双子星3号期间，杨（John Young）制造了一起小丑闻，也是他模范宇航员生涯中的唯一瑕疵，他偷偷带上航天飞机一个咸牛肉三明治。这本是个玩笑，但却可能给航天飞机造成严重问题，食物碎渣会影响电路系统。

在执行阿波罗号任务期间，宇航员能在舱内进行有限的锻炼，而且要在月球上工作，于是美国航空航天局将卡路里的摄入量提升到了每天2800卡。

不仅食物变好吃了，靠航天飞机燃料电池工作的水枪也能提供冷热水了。除了用吸管吸食吃东西外，有些食物也能用勺子吃了。

6：6包菠萝水果蛋糕

阿波罗号航天飞机的食品储藏室里塞满了零食。除了6包菠萝水果蛋糕外还有布朗尼、巧克力蛋糕和水果软糖。想要吃咸口的还有芝士饼干和BBQ牛肉干。宇航员们甚至还有15包口香糖，每包里有4条。

执行阿波罗17号任务期间，晚餐基本上是以鸡肉作主菜配米饭，还有奶油布丁和全麦饼干，饮品则有速溶咖啡、茶、热可可和柠檬水。

Image copyright Getty Images Image caption 阿波罗号宇航员的食物很有营养，但不怎么好吃。

从执行阿波罗15号任务开始出现了一种“营养食物棒”，之后演变成了现在的能量棒。宇航员在月球上行走时，这些食物棒会放在头盔里，与喝水的管子一同位于头盔的前部位置。这让宇航员在月球表面长时间探险时，也能吃能喝了——可以喝水或者果味饮料。

虽然食物种类有所增加，卡路里的摄入量也提高了，但几乎每个宇航员在执行任务期间体重都会减轻。阿姆斯特朗（Neil Armstrong）在执行阿波罗11号任务中轻了4公斤（8.8磅）。在执行阿波罗13号任务中，指挥官洛弗尔（Jim Lovell）瘦了6公斤（13.2磅），部分原因在于限量供水导致身体脱水。

自阿波罗号任务开始，太空食物质量在不断提高。如今宇航员吃的基本都是正常的饮食，不过他们还是很渴望新鲜的水果蔬菜，只有当补给飞船来的时候，才能得到渴望中的食物。

0：喝了0杯白兰地

1968年的圣诞节，执行阿波罗8号任务的宇航员们正在从月球返回的途中，得知宇航员的负责人斯雷顿（Deke Slayton）为他们准备了一份特别的配给包。里面是一顿丰盛的圣诞大餐，包括有火鸡、肉汁和红莓酱，甚至不用加水直接就能吃。

执行任务的指挥官博尔曼（Frank Borman）说：“这种新式的食物包装我们之前从来没有过，圣诞节那天我们在空中吃到了最棒的一餐，我很高兴能吃到火鸡和肉汁和所有的美食。”

斯雷顿还准备了另一个惊喜，波尔曼说：“他还偷偷带了3杯白兰地给我们，但我们没有喝。”

Image copyright NASA/Getty Images Image caption 因为没有炉子，食物吃之前只能加冷水。

他说：“万一有什么事可就是白兰地的问题了，所以我们把它带回了地球。不知道我的那杯后来什么情况，现在应该价值不菲吧。”

太空中也有人喝过酒，主要是俄罗斯宇航员早期在本国的空间站中少量饮用过，在国际空间站是被禁止的。空间站内的水回收系统十分复杂，回收的是宇航员的汗液和尿液，即使是少量酒精也有可能破坏回收系统。

15：阿波罗11号的宇航员吃了15份微波即食餐

太空项目给人类带来的好处不胜枚举，即食食品可能不足挂齿，但如果没有阿波罗计划，现在我们厨房都有的微波炉，以及数百万人每天食用的即食食品，可能就不会被开发出来。

没错，阿波罗计划对全球的肥胖问题也有贡献。

Image copyright Credit: Nasa Image caption 美国航空航天局计算，登月宇航员每天需要2800卡路里。

阿姆斯特朗、奥尔德林（Buzz Aldrin）和科林斯（Michael Collins）从月球返回地球后，他们待在被打捞上来的大黄蜂号航空母舰的移动隔离设施中，以免地球受到月球的病毒攻击。虽然移动隔离设施中有舒服的椅子、床铺、卫生间和淋浴，但做饭空间有限。

没有地方来放传统的烤箱或者炉子，同时也是为了降低火灾风险，美国航空航天局找到了一个创新的解决方案。

大黄蜂号航母现在成了加利福尼亚州奥克兰市的一个博物馆，托管人菲施（Bob Fish）说：“这就是最初能放到台面上的微波炉，是为阿波罗项目发明的。”

菲施说：“当时立顿工业公司（Litton Industries）已经发明了大到能装下人的微波炉，美国航空航天局找到立顿工业公司，要求把机器缩小，能放进航母的隔离设施中去。于是立顿工业公司就把微波炉缩小了，第一次实验的时候用鸡蛋，按下开始键后鸡蛋就炸了，他们只缩小了机器的体型没缩小功率。”

经历了初期的种种困难后，微波炉十分成功，能让宇航员把每天三顿的冷冻食物重新加热食用，包括烹饪过的早餐、牛肋骨，甚至还有龙虾。甜点则有冰激凌、碧根果派和樱桃馅饼。

宇航员们被飞机送到休斯顿，转移到了月球接收实验室（依旧处于隔离状态），但生活提升了一个档次，他们能在铺有洁白亚麻桌布的餐桌上吃新鲜煮熟的食物了。

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