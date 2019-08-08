防晒霜的紫外线过滤剂是否安全

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黑色素瘤是致死率最高的癌症之一。尽管这种皮肤癌并不常见，但其患病率在全世界正在上升。自20世纪90年代早期以来，英国各年龄层的黑色素瘤患病率均有所增长。非黑色素瘤皮肤癌也在上升。仅在美国，过去20年间非黑色素瘤皮肤癌病例就增长了77%左右。

皮肤过量暴露在紫外线中是引发皮肤癌的最主要因素。显而易见，最有效的预防方式就是使用防晒霜。

英国爱丁堡大学名誉顾问皮肤科医师维勒（Richard Weller）表示，“任何关于防晒霜的讨论，前提都必须是承认有足够的证据证明防晒霜可以预防皮肤癌。”

这就是为什么某些国家的皮肤癌患病率在上升的同时，其他国家，尤其是那些人们意识到使用防晒霜重要性的国家，皮肤癌患病率却在下降。澳大利亚昆士兰QIMR伯格霍夫医学研究所（QIMR Berghofer Medical Research Institute）癌症及人口研究资深科学家格林（Adele Green）表示，“皮肤癌在老年人群中发病率上升，因为他们皮肤在人生前几十年已开始晒伤，进入晚年后，晒伤的皮肤发生了癌变。在宣传皮肤癌防范意识投入最多的国家，皮肤癌发病率正在下降，其中包括新西兰、丹麦、美国和澳大利亚。”

但一些研究人员担心，虽然毫无疑问，防晒霜是预防皮肤癌的重要工具，但其配方可能需要进一步改善、使用更安全的成分，而且最坏的情况是，有些防晒霜可能危害健康。

今年年初，欧盟以外的全球最大防晒霜成分监管机构美国食品药物管理局（FDA）将防晒霜里常见的16种化学物质中的14种从“公认安全有效（GRASE）”类别中移除。

那么，事实究竟如何呢？

两种过滤紫外线的防晒剂

有两类紫外线过滤物质可用于防晒霜。最常用的一种被称为有机过滤防晒剂，能吸收紫外线，然后将其转化为对人体皮肤较安全的辐射。另一种是氧化钛和氧化锌等无机紫外线过滤物质，能够反射、散射紫外线，使其无法伤害皮肤，广泛认为很安全。

Image copyright Getty Images Image caption 最常用的防晒剂被称为有机防晒剂，能够吸收紫外辐射，并将其转化为安全的形式。

长期以来，人们一直认为某些有机过滤防晒剂会被皮肤吸收，然后进入血液。仅这一点并不意味着防晒霜不安全，但人们越来越关注全球最常见的紫外线过滤剂羟苯甲酮潜在的不利副作用。

美国食品药物管理局的报告提到经皮肤大量吸收进体内的防晒剂之作用时称，有关防晒液“中最活跃物质如何系统性起作用的真相，我们所知少之甚少”。

美国食品药物管理局的科学家们撰写了一篇论文，对4种防晒霜中进入皮肤的化学成分进行研究，其中包括羟苯甲酮等，得出这样的结论：被人体吸收的防晒剂确实可能影响健康。但是，实验规模非常小，仅有24人参与。

一些实验室对老鼠的研究发现，包括羟苯甲酮在内的某些有机紫外线过滤剂、以及用于无机紫外线过滤防晒霜中的对羟基苯甲酸酯和邻苯二甲酸盐等成分，都可能是内分泌干扰物，即会干扰动物激素的化学物质。但是目前没有针对人体的此类研究可以证明这一结论。

Image copyright Getty Images Image caption 一名女性必须每天连续使用防晒霜34至277年，使用的羟苯甲酮量才会达到一项研究中老鼠的摄入量。

美国马塞诸塞州立大学阿默斯特公共卫生与健康科学学院（Amherst's School of Public Health and Health Science）副教授范德堡（Laura Vandenberg）表示，大多数内分泌干扰物会影响男性胎儿和胚胎。

接触高剂量的邻苯二甲酸盐，尤其会干扰男性生殖器官的发育。这可能导致以后人生的许多问题，例如精子数量下降或睾丸癌风险上升。但这一影响仅在剂量极高时发生。

这些化合物也不只是存在于防晒霜中。某些香皂、洗发水、指甲油、头发喷雾等其他美容产品也含有邻苯二甲酸盐，而许多护发和美妆产品中则含有对羟基苯甲酸酯。

与此同时，范德堡还通过研究发现，羟苯甲酮可以影响老鼠的乳腺大小，而且在老鼠母乳中也检查到有这种化学物。范德堡表示，这意味着乳房组织内可能也含有羟苯甲酮，这会影响乳房的发育、功能和健康。

但是，没有参与研究的耶鲁大学医学院皮肤科及外科教授勒费尔（David Leffell）表示，我们不应轻易地将老鼠实验的研究结果推定到人体上。

批评者也表示，在老鼠身上做的实验显示，在这些啮齿类动物身上使用紫外线过滤物产生不利作用，其剂量远远高于人类日常的使用量。

例如，2011年一组研究人员在《环境健康视角》期刊中发表的文章就审视了2001年一项研究的观点。在2001年的研究中，研究人员观察到，给幼鼠喂食羟苯甲酮将导致其子宫增大23%。

2011年的研究人员经过计算，发现要达到与研究中老鼠同等的羟苯甲酮摄入量，美国女性平均需连续使用防晒霜34至277年，具体时长则取决于防晒霜的每天使用次数。

即便如此，一些研究也发现，有机紫外线过滤剂可能对人类产生影响。在2015年的一项研究中，研究人员对500对正尝试怀孕的夫妇展开研究发现，使用含较高浓度的二苯甲酮型紫外线过滤剂防晒霜的男性，其伴侣每月月经周期受孕几率要低30%。

美国弗吉尼亚乔治梅森大学（George Mason University）全球及社区健康教授、该研究的作者路易斯（Germaine Louis）说，“受孕所需时间较长可能受到精子质量的细微影响。”

Image copyright Getty Images Image caption 一项研究对含高浓度二苯甲酮类的紫外线过滤剂是否降低受孕几率提出了质疑。

勒费尔指出，虽然这是一项重要的发现，但该研究确实存在局限性。路易斯也在研究中承认了这一点。这些局限包括仅依赖一次尿液检测，以及由于紫外线过滤剂在体内时浓度会快速降低，这可能导致所测量的成分浓度发生变化。

勒费尔补充说，虽然无论二苯甲酮源自何处，担心某些二苯甲酮的临床影响是合理的，但这项研究并没有得出任何确切的结论。

维生素D

人们除了对防晒霜的某种确切成分表示担忧之外，还担心防晒霜会阻碍人体生成维生素D，因为这类维生素主要通过晒太阳获得。毕竟，缺乏维生素D可能比我们所认知的要更为常见。那么，使用防晒霜是罪魁祸首吗？

QIMR伯格霍夫医学研究所助理教授尼尔（Rachel Neale）表示，这不应该是一个主要原因，“因为导致晒伤的机制和人体晒太阳产生维生素D的机制并不相同。有大量证据显示，使用防晒霜似乎不大会影响维生素D的水平。”

尼尔说，“人体非常善于制造维生素D，而且使用防晒霜并不像是待在室内躲避阳光，只是挡住太阳，但还是会让一些光线穿过。”

来自世界各地的13位顶级专家组成的小组曾在2018年开会，讨论维生素D和防晒霜之间的平衡，最终得出结论，防晒霜不太可能影响健康成年人的维生素D水平。

Image copyright Nappy.co Image caption 使用防晒霜不太可能影响健康成年人的维生素D水平。

对于那些担心维生素D摄入量是否充足的人，尼尔仍然建议，如果他们居住在澳大利亚等全年日照强烈的地区，还是需要每天使用防晒霜。但她表示，在日照不是那么强烈的地区，例如英国，人们可以很容易通过晒太阳获得维生素D，防晒霜通常只需要长时间在户外时才使用。

维勒表示，人们对防晒霜阻碍维生素D生成的担忧也可能是过虑了，因为很少有人能够正确地使用防晒霜。防晒霜的建议使用量是每平方厘米皮肤应为2毫克，约为6茶匙，这即是用来确认能起到防晒效果的标准剂量（SPF）。他说，大多数人大概只用了建议使用量的四分之一。

不过，除了帮助生产维生素D以外，晒太阳还有其他的益处吗？

需要注意的是，任何强调太阳有益健康、却不谈论风险的理论至今都是争议很大的理论，而且这种理论也不否认无论以何种方式暴露在太阳下，都会增加患皮肤癌的风险。

维勒指出，即便如此，晒太阳其中一个益处就是吸收紫外线能帮助人体释放一氧化氮。人体内的一氧化氮可以扩张血管、降低血压，而使用防晒霜就可能形成阻碍。

“有越来越多的证据显示，（一氧化氮）对心血管健康很重要，而且可能减少心血管疾病发病率。其重要性远远高于预防皮肤癌。”他说。

维勒认为，降低心血管疾病风险远比降低皮肤癌风险重要，因为虽然两者的患病率在全球范围内均有增长，但心血管疾病的致死数量大得多。心血管疾病是全球排名第一的死亡原因，2016年就有1790万人因此而死亡。相比之下，每年确诊的非黑色素瘤皮肤癌和黑色素瘤皮肤癌的病例仅有200到300万。据估计，即或较为危险的黑色素瘤皮肤癌，患者平均存活率也高达约92%，而且专家表示，非黑色素瘤皮肤癌导致的死亡则非常罕见。

然而，维勒也承认自己的观点具有争议性，大家手头上最有力的证据也证明防晒霜对人们的健康有益。

与此同时，有的人认为，防晒霜给了人们信心，这可能是皮肤癌发病率上升的原因之一。这一点在老一辈人中尤甚。勒费尔说，防晒霜让人勇于在太阳下待得更久。

他说：“我们在和病人的交谈中发现，许多人在室外似乎不会定时补涂防晒霜，而这正是我们需要去做的。这些化学物质就好比紫外线能量储存池，不是用之不竭，需要不断补充。”

Image copyright Getty Images Image caption 生态度假村Xcaret制定了一项政策，要求游客必须将防晒霜更换为可生物降解的防晒霜。

动物星球

科学家们正在研究的并不仅限于人类健康。数十项研究表明，紫外线过滤剂对海洋生物造成了威胁。其中许多化学物质会污染海洋哺乳动物、海鸟、鱼类和珊瑚。

生态度假村Xcaret就制定了一项政策，规定游客必须更换防晒霜。

即便是氧化钛等无机过滤剂也可能产生影响，其中毒性最大的罪魁祸首之一就是羟苯甲酮，因此墨西哥生态公园Xcaret和Xel-Ha均制定了相关政策，要求游客必须将防晒霜更换成指定的可生物降解版本。

美国国家海洋和大气管理局研究员伍德丽（Cheryl Woodley）说，“羟苯甲酮等化学物质可以干扰内分泌，进而导致鱼类性别发生改变，鱼类增长量或产卵量将降低。”

“防晒化学物质造成的环境污染会降低环境对气候变化的抵御能力，甚至造成珊瑚、鱼类等生物的生殖障碍，进而造成生物不育和繁殖失败，最终导致当地生物将在几代人的时间内灭绝。”

珊瑚样本含有高浓度防晒毒性成分，足以导致畸形。

Image copyright Getty Images Image caption 一项针对珊瑚的研究显示，珊瑚样本含有的防晒毒性浓度足以导致生物畸形和死亡。

研究人员在研究香港水域内的珊瑚群时发现，海边人类活动增加时，珊瑚中防晒霜的含量就较高。部分珊瑚样本含有的防晒浓度足以导致生物畸形和死亡。

那么担心珊瑚健康状况或者相应海域景观的人们应该做些什么呢？

不过在有确切研究证明人体吸收的紫外线过滤剂可能有害于健康之前，或者我们可以找到不会有不潜在危险的替代品之前，专家们一致认为，只要我们暴露在太阳光下，就要做好防晒措施。

对我们和对野生动植物而言，最健康的方法就是使用衣物遮挡阳光、寻找荫蔽、及避开正午的当头日晒。但做不到这些的时候，我们就应该遵照正确的方法使用防晒霜。

对于那些担心紫外线过滤剂被人体皮肤或动植物吸收、造成潜在危险的人，较好的选择是使用含有无机过滤剂的防晒霜。

但听起来简单做起来难，皮肤癌发病率的上升意味着很多人只是听听而已，并没有这么做。

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