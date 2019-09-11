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随着全球人口数量持续增加，有人预计2050年全球总人口可达100亿。要让这么多人都吃饱饭，我们的食物产出量就要达到历史新高。

挑战之大是前所未有的。我们只剩下30季的播种收割，就要迎来100亿人口的大关。显而易见，如果我们想要养活这个星球的人类，我们所熟悉的农业也要发生改变。

在过去的六个月里，我走遍了整个欧洲，与前沿科学家和工程师、全球意见领袖、精明的零售商、当然还有学识渊博且坚韧的农民聊天，为英国广播公司（BBC）国际新闻（World News）以及未来（Future）专栏的节目——《跟随食物的脚步》（Follow the Food）做准备。这么做是为了检视许多与食品供应相关的问题，并为我们的未来寻找一些可能的解决方案。

这种人们迫切需要的转变，即农业乃至整个食品供应链的转变，已经在进行中了。以下五种方法或许可以帮助我们做好养活100亿人的准备。

开发务农机器人

在你对着屏幕大吼机器人抢走人类饭碗之前，请先听我讲完。许多农民表示，坐在拖拉机上在农田里耗上好几个小时的时间，不仅重复及无聊，还剥夺了他们原本可以用来处理更重要的工作以打理生意的时间。

小型机器人公司（Small Robot Company）已经开发了三款小型机器人：汤姆（Tom）、迪克（Dick）和哈利（Harry）。汤姆拍摄带有地理标记的田间植物图像，然后发回分析。随后迪克出动，负责对特定作物进行农药精准喷洒，进而免去地毯式喷洒的需要，避免不必要的径流污染，并能节约资源。哈利则是播种机器人，配合机械钻完成工作。这三个机器人可以一起完成原本由人类负责的单调工作，而且准确率更高，还减少了浪费。

保护珍贵的土壤

农用小型移动式机器人的潜在优势之一在于他们可以取代许多由传统大型拖拉机完成的工作。普通的拖拉机非常沉重，在滚过田地的时候会压实土壤。这会破坏土壤中的空隙，减少储存空气和水分的孔隙大小。土壤被压实很大程度上影响了土壤储存水分的能力，进而影响作物对水分和营养的吸收。

使用更小、更轻的机器人完成原本由拖拉机完成的工作有助于减少此类问题的发生。小型机器人虽然不能拖动翻土机、犁田机等大型重机械，但发明轻型农耕机器人的目的本就不是为了简单地重复传统的务农方法。

减少食物废弃量

我了解到最令人震惊的事实就是有大量好的、可食用的食物被浪费。据联合国透露：“据估计，生产的食物中，有三分之一最终都在消费者和零售商的垃圾桶里腐烂掉，或由于运输和收割不当发生损坏而抛弃。”

Image copyright Getty Images Image caption 据估计，有三分之一的食物都在消费者和零售商的垃圾桶里腐烂

存在严重浪费的国家包括荷兰。按商品价值计算，荷兰是仅次于美国的第二大农产品出口国。荷兰食物货流量之巨大意味着浪费问题也相当严重。荷兰政府已经下定决心，要在2030年成为欧洲第一个将食品废弃量减半的国家。

人们想了无数精彩的点子和具体措施希望有助于改善这一现象，但我认为一个机智的方法就是使用“Too Good To Go”（意为：质量太好不值得丢弃）应用程序。这款应用程序可以让零售商家将原本计划丢弃，但仍然完全可以正常食用的食物，以折扣价卖给消费者。

减缓食物成熟过程

我们暂时还不能让时间倒流，但至少我们可以减缓水果的成熟速度。

我在英国家中吃的香蕉可能从厄瓜多尔、多米尼加、哥斯达黎加、甚至更远的地方漂洋过海而来。这些香蕉为了到达这里，在尚未成熟、还是绿色的时候就被摘下，在船上待上40天左右的时间，最终出现在某家超市里。为了能被消费者从货架上选走，这些香蕉都应该呈现出完美的黄色，不能有任何黑点或者棕色的斑块。这一切都要靠无法想象的、小心谨慎的管理才能做到。

Image copyright Getty Images Image caption 我们暂时还不能让时间倒流，但至少我们可以减缓水果的成熟速度

如果香蕉在运输过程中过早成熟，就会释放乙烯，进而导致其他香蕉开始成熟。只需要一根坏的香蕉就可以造成15%的货运损耗。这就浪费了一大堆香蕉。

英国诺里奇（Norwich）的一些科学家们正在编辑香蕉的基因，即改变基因的特定碱基，进而让香蕉的乙烯排放量大大降低。这样就能减少运输过程中的损耗，延长香蕉在超市货架售卖的时间。在世界部分地区，这可以真正运用到供应链里。然而在欧盟等其他地区，经过基因编辑的作物受到严格监管，审批程序很冗长。

做更明智的决定

我花时间和农民、制造商、零售商以及消费者在一起，很快就发现我们目前食物的培育、处理和出售方法是无法规模化且不可持续的。

能让我们在2050年养活100亿人的方法只有将农业和食品工业变得更加可持续。这就需要我们改变整个培育、处理、运输、储存和销售模式。这意味着许多行业和政府都必须行动起来。我们每一个人也应该如此。

无论是去菜市场选购最“丑”的蔬菜做晚餐，还是鼓励超市改变标签方法、向顾客展示食品的碳足迹和水足迹（这样顾客就可以挑选一个使用较少稀缺淡水资源种植的牛油果），还是用新科技避免浪费，我们可以通过很多行动表达对食物、对生产者的重视和珍惜。

建造一个用可持续农业养活的世界是一项艰巨的任务。但农民、科学家、工程师、零售商、商界领袖以及政府都在齐心协力，确保我们未来有足够的食物。而我肯定也会思考，要加入他们的队伍，自己在个人层面可以作出哪些改变。

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