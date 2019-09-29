原因揭秘：鲨鱼攻击人类的真正动机
13岁的梅格尔（Hannah Mighall）身下晶莹澄澈的海水暂时变暗了。她正坐在冲浪板上，享受着温暖的阳光，她和表哥在塔斯马尼亚岛（Tasmania）田园诗般的海湾中等待着下一次的冲浪。在他们身后，明亮的白色沙滩上散落着稀疏的人影，到目前为止，冲浪活动顺利而快乐。
突然，梅格尔脚下出现了阴影，她本能地抬起了脚——海藻球经常从附近的岩石上脱落，漂进海水中。她说：“它们黏糊糊的，我讨厌触碰它们。”
但有什么东西抓住了她的腿。
梅格尔说：“开始并不疼，只是有东西轻轻抓住了我，然后我就掉进了水里。”
然而，对目睹发生这一切的人来说，这是一件可怕的事。当时有一条5米长的大白鲨咬住了她的右腿，把她从冲浪板上抬了起来，在水中摇晃着，然后又快速消失在水面之下，周围炸开了水花。
梅格尔说：“几秒后我意识到那是条鲨鱼。当我从水里跳出来时，我仰面躺着，但我的腿在它的嘴里。我能清楚的看到，我穿着黑色潜水服的腿，还有它的牙齿和粉红色的牙床、以及牙齿和鼻子下面的黑白分界线。我以为是在做恶梦，一直想睁大眼睛。”
梅格尔的表哥，33岁的曼迪（Syb Mundy），坐在离她有几米远的自己的冲浪板上，见状快速划过去猛击鲨鱼头部。鲨鱼这才离开，潜入水下，放开了梅格尔，转而又扑向梅格尔的冲浪板，而冲浪板上有一根绳子绑在她的腿上。
鲨鱼嘴里叼着冲浪板，第二次把梅格尔和所有东西都拖到了水下。过了一会儿，梅格尔带着半块木板浮出水面。鲨鱼把冲浪板上的玻璃纤维和泡沫咬得干干净净。
曼迪一把抓住表妹，把她背在背上，疯狂地划向岸边。当天早些时候，梅格尔还在当地冲浪救生协会的训练中与另一名女孩练习水上救援，多次扮演“受害者”被抬上岸。现在她是真的成了受害者。
梅格尔说：“鲨鱼在水下围着我们打转。恰在此时海浪朝岸边涌起，曼迪说，‘我们必须顺着海浪抓住机会，只有它能拯救我们。’我很害怕，也没有力气只是在轻拍水面，但曼迪拼力地划水，海浪终于把我们带到了岸边。这条鲨鱼也一路追着我们来到海滩，身下划出一条很深的沙沟。我们与鲨鱼同在一个波浪上，可以清晰地看到它的鳍。”
对梅格尔来说是不幸中的幸运，在海滩上廖廖无几的目击者中，有一名医生和一名护士。在等候救护车到达时，他们对梅格尔进行了重要的急救。
10多年后，她的腿上仍留有深深的疤痕，形状类似鲨鱼嘴的轮廓。她右腿的功能也明显弱于左腿，以至于她想要启动偶尔骑的越野摩托车时，不得不用手帮忙把右腿抬起来。
2009年全球约有83人无端遭到鲨鱼袭击，梅格尔是其中之一。在过去10年里，这个数字基本保持不变。例如，2013年至2017年间，遭袭击的平均数为84起。
但最近的调查显示，鲨鱼袭击事件，在世界的某些地区有所上升。在过去20年里，美国东部和澳大利亚南部的鲨鱼袭击率翻了一番，而夏威夷的鲨鱼袭击事件更是急剧增加。这其中原因是什么?
佛罗里达鲨鱼研究项目主管内勒（Gavin Naylor）说：“被鲨鱼咬伤的人数与水中同时出现的人数和鲨鱼的数量密切相关。”国际鲨鱼攻击档案（International Shark Attack File）记录，“鲨鱼和人类在一个地方的数量越多，它们相互碰撞的概率就越大。”
这是一个显而易见的结论，当仔细观察袭击事件发生的地点时，会发现一些线索。澳大利亚南部海岸和美国东海岸人口众多，这意味着有大量的人享受着海水带来的快乐。但澳大利亚南部沿海的海豹数量不断增加，海豹正是大白鲨最喜欢的猎物。
同样，近年来，美国马萨诸塞州海岸科德角（Cape Cod）附近的海豹数量也有所增加，这归功于1972年美国出台的《海洋哺乳动物法》（Marine Mammal Act ）的保护。这同时导致了该地区大白鲨数量的增加，在温暖的夏季，白鲨的美味海豹会在温暧的海滩上晒太阳。
不幸的是，去年秋天，马萨诸塞州遭遇了82年来首次致命的鲨鱼袭击，越来越多的鲨鱼袭击事件，致使许多海滩被迫关闭。
但据研究鲨鱼的科学家说，没有证据表明鲨鱼正在猎食人类。例如，北大西洋的大白鲨表现出季节性的迁徙模式，在冬季的几个月里，它们会迁徙数千英里到更温暖的南部水域。一些成年鲨会冒险进入开阔的海洋数月，覆盖数万英里，在寻找猎物时潜入千米深处。
内勒说：“人类就像漂浮在水中无助的小香肠。”尽管这可以是鲨鱼简单的一餐，但它们对捕猎人类真没什么兴趣。“鲨鱼通常是忽视人类存在的。我想，如果人们能知道和鲨鱼在一起的频率有多高，就会感到惊讶。”
然而，内勒认为，官方统计的鲨鱼袭击数据可能被低估了。大多数报道来自人口众多、新闻媒体活跃的发达国家。而对偏远岛屿或欠发达地区的袭击事件可能并没有报道和统计。
从去年鲨鱼袭击事件的统计数字中，能发现一些趋势。去年有66起未经证实的、无端的袭击，与几年前相比下降了20%左右。根据国际鲨鱼袭击档案记录，其中有4人死亡，尽管另一个鲨鱼袭击数据库记录有7人死亡。2019年到目前为止，已经发生了4起致命的鲨鱼袭击事件。
黑头鲨数量锐减是导致鲨鱼数量下降的原因之一——这一趋势与袭击数量的增长趋势大相径庭。这些鲨鱼占据了美国东南部的大部分咬伤事件，由于海水温度上升导致它们的猎物更加分散，它们沿着佛罗里达海岸迁徙。
这些发现找到了鲨鱼为什么会咬人的关键因素之一。咬人的有几十种不同的物种，每一种都有自己独特的行为、狩猎策略、猎物和偏好的栖息地——尽管在许多情况下，这些物种可能被错误识别，或者根本没有被识别。
大多数无端攻击人类三大祸首是：大白鲨、虎鲨和牛鲨。被好莱坞电影《大白鲨》（Jaws）妖魔化的大白鲨，不仅是一个单独的物种，而且与另外两个物种的分类顺序完全不同。
研究鲨鱼感官系统的海洋生物学家查普曼（Blake Chapman），最近写了一本关于鲨鱼攻击人类的书。他说：“世界上有530种不同的鲨鱼，种类繁多。不同的物种在感官生物学、行为方式、动机和栖息地方面都有很大的差异。”
例如，牛鲨喜欢在浅而浑浊的水中捕猎，它们很少利用视觉，主要靠嗅觉和电波感受器，它们能够探测到猎物产生的微小电场。
查普曼说：“大白鲨经常在非常清澈的水中捕猎，因为视线更好，它们主要利用自己的视觉来捕食。”也有证据表明，鲨鱼的牙齿有一种机械感觉结构——类似于触觉，能帮助鲨鱼感知在咬什么。
查普曼认为，近几十年来，无端袭击人类事件的增加，有一系列复杂的原因。除了海岸线上人口数量增加外，在栖息地方面，水质、气候及猎物分布的变化，导致鲨鱼大量聚集在某些热点地区。
例如，1992年，巴西累西腓（Recife）海岸突然发生的大量鲨鱼咬人事件，在过去的十年里，该海岸从未发生过鲨鱼袭击事件。查普曼认为，该地区大规模的商业港口建设，破坏了大片珊瑚礁和红树林，破坏牛鲨等物种的栖息地，牛鲨为了寻找猎物迁移到了累西腓等新区域。
印度洋上的留尼旺岛（Réunion Island）以其美丽的、未受破坏的海洋栖息地而闻名，近年来，旅游业出现了突飞猛进的增长，但该岛也遭受了越来越多的生活在周围水域的牛鲨和虎鲨的袭击。自2011年以来，留尼旺岛发生了11起致命袭击事件，主要攻击目标是冲浪者。那些受攻击幸存下来的人经常失去四肢。研究人员发现，约三分之二的聚集攻击发生在浑浊的水域和超过两米以上的海浪中，这是牛鲨最喜欢的环境，人们认为牛鲨是多数攻击事件的祸首。
内勒认为，多数情况下，鲨鱼咬人是一种错误的识别。
他说：“如果这些动物是在追逐诱饵鱼，那么当有人在一块木板上踢来踢去，白色脚底一闪而过时，就可能导致鲨鱼朝”饵料鱼“猛扑过去。当被行动迅速的大型动物大白鲨咬一口时，很可能就是致命的。”
如何避免鲨鱼袭击
佛罗里达鲨鱼研究项目的内勒和他的同事们提出了一些建议，帮助人们在鲨鱼生活的水域保持安全。
——避免单独游泳，尽量团体游泳
——避免在黎明或黄昏前后游泳
——避开鱼群，特别是当它们跃出水面时。
——避免佩戴珠宝首饰，因为金属会反射光线，手表的反光对鲨鱼来说就像一条飞鱼
——避免过度溅水，因为鲨鱼会被受伤动物发出的噪音所吸引。
——潜水时穿黑色或深色潜水衣，可减少吸引鲨鱼注意的机会。
大白鲨通常会从下方攻击猎物，造成的伤害也是灾难性的。在某些情况下，它们会在猎物流血至死后再返回觅食。
马萨诸塞州海洋渔业部门的海洋生物学家斯科玛（Greg Skomal）自2009年以来就一直在追踪大白鲨，他说：“一只在捕食状态下的大白鲨非常惊人。”他还记得去年，当他俯身在一艘科考船船头的讲坛上试图标记一条鲨鱼时，一条大白鲨张着大嘴尖锐的下颚从他的正下方突袭而来。
“这让我对海豹的感觉有了一些了解。”他说。“这些年来，我见过好几次这样的行为，大多数时候，我们把摄像头放在水里，进行观查，鲨鱼并不在意。我们做过成千上万次。但只有极少数情况下，鲨鱼会直接攻击，折断杆子和摄像头，就像它们处于一种高度掠夺状态，它们的感官锁定在任何一种刺激上。”
“我想知道，那些袭击事件，是不是一个人在错误的时间，出现在错误的地点，与处于这种高度紧张状态的鲨鱼在一起。"
但是，每次攻击一个人时，都会有许多人接近这些巨大的食肉动物，并没有受到任何伤害。以拉姆齐（Ocean Ramsey）为例，他在夏威夷海岸与一条20英尺长的巨大白鲨同游，并成为世界各地的头条新闻。
斯科玛和他的同事们正在使用新的高分辨率标签，这些标签能为研究人员提供关于鲨鱼每分每秒的行为数据。
他们希望这些数据，能有助于回答关于这些动物行为的问题，以及它们在哪里如何繁殖的问题。他说，最终帮助我们了解攻击人类的潜在原因。
一些研究人员正借助于法医的方法，试图解开袭击背后的原因。他们正在开发利用DNA和咬痕模式来识别物种的技术，而另一些人正在研究攻击的视频片段，并将其与伤害情况进行比较，以便更好地了解真实状况。
来自南非鲨鱼观测者的数据显示，大白鲨在水面附近更为活跃，所以当水温超过14摄氏度时，在新月期间和下午更容易被发现。然而，另一项研究表明，在满月的夜晚，大白鲨有更强的捕猎能力。
有研究人员提出，幼年大白鲨可能会在练习捕食技能的过程中攻击人类，就像年轻的狮子会用它们能捕捉的任何猎物进行实验一样。
但不管袭击人类的原因是什么，遇袭风险是很小的。在澳大利亚，每百万人中发生鲨鱼袭击事件约为0.5次，而在美国，每百万人中发生袭击事件还不到0.2次。
当然，这些数字是粗糙的。没有考虑实际使用这片水域的人数相对较少，而在鲨鱼居住的水域游泳的人就更少。这些统计数字，无论多么可笑或令人欣慰，都无法减轻人们对鲨鱼的恐惧。
查普曼补充说：“恐惧在我们的进化过程中发挥了重要的作用。人类不需要被剑齿虎吃掉才能学会害怕它们。人们从一个案例中就学到了这种恐惧。从未见过鲨鱼的人同样害怕它们，是因为听到或看到过有关它们咬人的故事。”
如何保护自己免受鲨鱼攻击，一些人建议：用拳头打鲨鱼的鳃或戳它的眼睛；集体游泳或在靠近岸边的地方可以降低被攻击的风险；穿深色衣服和避免佩戴珠宝首饰也能减少鲨鱼的注意。
市场上也有一些使用电脉冲或电磁脉冲干扰动物感官的鲨鱼威慑剂，但研究结果是好坏参差不齐。
在一些地区，当地政府也采取了一些行动。传统上，有使用鲨鱼网来保护游泳者使用的水域，但这会对其它野生动物造成伤害，所以这种做法存在争议。
取而代之的是，智能鼓线——使用带诱饵的挂钩连接到一个系统，当触发时会发出警报，现正在澳大利亚西海岸的几个海滩上试用。当鲨鱼触钩时，系统会向应急小组发出警报，应急小组负责捕捉、标记鲨鱼，然后将其释放到更安全的地方。
南非开普敦正在测试的另一种方法是，电磁电缆，目的是阻止鲨鱼接近游泳者使用的水域。科学家们也在测试一种电磁屏障系统作为鲨鱼网的替代品。
这些可能是重要的步骤，因为鲨鱼袭击造成的伤害远远超出直接受害者的范围。
为鲨鱼袭击幸存者提供支持的齿痕俱乐部（Bite Club）创始人之一皮尔森（Dave Pearson）表示：“鲨鱼袭击不仅造成个人损失，它还有更广泛的群体影响。”8年前，他在澳大利亚西南部冲浪时，遭到了公牛鲨的袭击，这头公牛鲨撞到了他身上，咬伤了他的前臂，并把他带到水下，差点让他失去手臂。
他说：“在我受到攻击之后，我的很多朋友在很长一段时间里，都不敢下水。恐惧蔓延得非常广。”
最近，他访问澳大利亚新南威尔士州的冲浪热点地区巴利纳（Ballina）时，亲眼目睹了鲨鱼袭击对一个小镇的影响。该地区曾遭受过一系列袭击，包括2015年对冲浪者的两起致命袭击。
他说：“我站在海滩上，看着美丽的海浪涌过来，但水里没有一个人。当地一家咖啡店老板说，他们的生意下降了85%，冲浪板店里也无人需要提供冲浪板。他们都在考虑停业。”
在留尼汪岛也发生了类似的事情，由于担心发生更多的鲨鱼袭击事件，当地政府在一年中的某些时候禁止冲浪和游泳，鲨鱼咬人事件减少了，但旅游业损失惨重。
尽管鲨鱼袭击造成了恐惧和经济损失，但像许多在鲨鱼袭击中幸存下来的人一样，梅格尔不希望看到那些误入人类活动区域的动物遭到捕杀。
然而，鲨鱼的攻击对个人的影响也是长期的。梅格尔在遭受袭击6个月后，才又回到冲浪板上。而且她还在卧室墙上贴满了鲨鱼的照片。由于这些动物，她说她对冲浪的热情逐渐减弱了。
她解释说：“我会没事的，但现在我总会有种奇怪的感觉，不自觉的环顾四周。这在以前从来没有过，我是一个水宝宝，我爱水。现在我害怕了。我过去认为鲨鱼很酷，现在我害怕它们，尽管仍然尊重它们。”
现在，她房间墙上已经不再贴鲨鱼海报了，但是她对海洋的热情也不见了。她现在更喜欢在河里游泳或划皮划艇。但她偶尔还是会做关于鲨鱼的噩梦。
皮尔森说，这是鲨鱼袭击受害者的一个常见问题。
“他们中的许多人永远无法完全康复，心理上的创伤甚至比身体上的创伤更大，”他说。“我开始做梦，晚上会尖叫着醒来。后来我去看了心理科医生，才帮我克服了这个问题。”
梅格尔的冲浪板还在，她被袭击那天用的冲浪板，侧边缺了一大块，显示一个巨大的牙齿咬痕。就像她腿上的伤疤一样，这提醒我们，鲨鱼偶尔会选择攻击那些误入它们领地的人类。
被鲨鱼咬的冲浪板和她腿上的伤痕提醒梅格尔害怕这些动物。对没有经历过近距离接触鲨鱼的人来说，她有一个好的建议。
“如果你害怕，就不要下水。”
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