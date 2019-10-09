健康无价 城市空气污染毁人一生幸福

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最近的一项研究将城市空气污染比作29年来每天吸一包烟。虽然空气污染对肺部的影响令人担忧，但我们也应该警惕空气污染对身体其它部位的影响。

这项新的研究监测了美国各城市中7000名成年人的地面臭氧暴露情况。一般来说，城市居民接触到的空气中臭氧含量在10亿分之10至25之间，而每增加10亿分之3的量，就相当于每天多吸一包烟。因此，即使从低污染地区搬到更清洁的城市，仍然会增加患肺气肿等呼吸道疾病的风险，而肺气肿通常与吸烟者有关。

现在世界卫生组织（WHO）将城市污染程度称为“公共卫生紧急状态”，因为91%的人生活在空气污染超过该机构制定标准的地区。目前，全球55%的人口居住在城市。联合国预计，到2050年，这一比例将升至68%。如果城市生活对我们的身体健康、心理健康和认知状态构成负面的影响，那么随着时间的推移，它将成为许多人的严重问题。

心理健康

一项对过去35年进行的20项研究的荟萃分析显示，城市居民中精神障碍的患病率明显偏高。特别是城市里的人患情绪紊乱和焦虑的比例高的离谱。

相比之下，住在海边能看到海洋的人数每增加10%，凯斯勒心理压力量表（Kessler Psychological Distress Scale）的得分就会下降三分之一。研究人员表示：“蓝色海景的能见度增加20%至30%，可能会将一个人从中度抑郁转变为较低的抑郁类别。”

Image copyright Getty Images Image caption 肮脏的城市空气会让我们变得不那么聪明——在污染严重的日子参加考试的学生考试分数会降低（Credit: Getty Images）

教育

城市空气污染还有一个更令人惊讶的影响，它会让我们变得不那么聪明。将参加考试的学生成绩与考试当天的空气污染程度进行比较，结果显示，污染程度越高，学生成绩越差。研究人员将同一城市中的学生，在不同时间完成相同考试的表现，与那些日子的污染程度进行比较。发现污染程度的微小差异也会对考试成绩产生影响。

对以后的生活也有实际的影响。以色列的一项研究发现，如果高中毕业考试当天空气中微粒污染程度较高，可能会对成年后的工资产生负面影响。

体重

空气污染也与肥胖有关。虽然确切的机制存在争议，而且研究主要是在动物身上进行的，但人们认为污染会改变人体的新陈代谢。这可能是由污染颗粒导致肺部炎症引起的，炎症会引发应激反应。应激反应中释放的激素会降低胰岛素的效力，提高血糖水平。应激反应的目的是为我们在紧张的压力状态下准备好能量，如果空气污染不断造成轻微压力，就会对我们如何处理糖产生长期的影响，这也是迈向糖尿病的第一步。

比如，加拿大对6.2万民众进行的一项大规模调查，似乎证实了这一结论。在这种情况下，每立方米空气中每增加10微克微粒，罹患糖尿病的风险就会增加11%。

我们能做些什么来改善城市空气质量？

少量的绿地也能产生很大的作用，尤其是对社会经济地位较低的人群。清新的气味也能使城市成为一个适宜居住的地方。提供一个远离城市喧嚣的地方，可以改善人们的心理健康状态。

Image copyright Getty Images Image caption 居民们正在检查“雾霾净化塔”——一个7米高的过滤器，希望能帮助净化北京的空气（Credit: Getty Images）

在北京，一座高约7米（23英尺）的“雾霾净化塔”据称能够净化一个足球场大小区域的空气。它的结构像一个巨大的蜂巢。电荷把空气中的微粒吸入塔中。然后粒子被带负电荷的除尘板捕获。

在墨西哥城，曼努埃尔·盖亚·冈萨雷斯（Manuel Gea Gonzalez）医院的一侧也安装着一个巨大的蜂巢状结构的“空气转化器”。它的工作原理与汽车中的催化转化器类似。催化涂层与有害的二氧化氮发生反应，生成无害的盐。设计师称，它每天可以清除相当于1000辆汽车的污染。

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