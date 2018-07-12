Image copyright Getty Images Image caption 'Cwtch'是威尔士语拥抱的意思，但又远不止于此。

我有四分之一威尔士血统。我亲爱的奶奶在威尔士矿产小镇朗达谷长大，她爸爸是那儿的小学校长。她很少说威尔士语，但会用那个世界最长的火车站名来逗我们（Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch，意思是湍急漩涡附近白榛树林山谷中的圣马利亚教堂和红岩洞附近的圣田西路教堂）。我一直知道'cwtch'这个词，奶奶并不常用，但我知道它很特别，讲出来时总是轻声细语的。我记得奶奶有次在医院时说过一次，那天我们第一次感到奶奶已时日不多。她说那是一种特别的依偎眷恋之情。'Cwtch'音同'kutch'，跟'butch'同韵，是威尔士语中依偎拥抱的意思，但又远不止于此。

'Cwtch'的第二个意思是文件架或者碗柜，指能安全存放东西的小空间。把这两个意思结合起来才能更好理解cwtch的词意：用胳膊把人搂住给他们安全感。当奶奶感到自己生命流逝之时，这就是她所需要的，也是她所给予他人的。我还记得蹭着她脖子，闻着她年迈身体散发出那款"青春朝露" 的香水味，感到这里就是世界上最安全的港湾。这就是'cwtch'给你的感觉：安全、温暖、安心。

Cwtch是一种情感浓烈的拥抱，能唤起家的感觉，是个最地道的威尔士单词。奶奶是在澳大利亚悉尼去世，这个阳光猛烈的第二故乡距离家乡威尔士1万7千公里。她当时会用到'cwtch'我一点儿也不意外，很可能是她想回到自幼长大的家乡。当我们感到恐惧、危险、沮丧或是忧愁之时最需要'cwtch'，这不是一个随意的情感表达，是很深沉的感情，是威尔士人创造出来的。

艾米琼斯（Amy Jones）是威尔士人，现居伦敦。她妈妈来自威尔士首府卡迪夫，爸爸来自威尔士河谷地区。她说："'Cwtch'不仅是亲密的依偎或是拥抱，而是很特别的事，我不会随便与人cwtch。小时候跌倒了爸爸妈妈会给我一个'cwtch'，我跟老公舒舒服服窝在沙发里会相互'cwtch'，朋友情绪低落或伤心难过我会给他们一个'cwtch'。生命中有个人让你特别高兴或是充满爱意，想要把爱全都给他，你就会给他一个'cwtch'。它给需要爱和安慰的人一个安全的港湾，用双臂架构出人生在世和爱一个人最美好的一面。我们可以跟每个人拥抱，但只会与生命中少数几个特别的人'cwtch'。"

琼斯的老公和朋友们虽然不是威尔士人，但都知道这个词，而且清楚对她的重要意义——既表示她需要情感支持，也代表了她是威尔士人。这个词让她找到自己的根，我奶奶也是一样。琼斯说："我已经6年没跟家人住在一起了，但'cwtch'这个词会让我瞬间回到家乡。不仅如此，如果有人问我需不需要一个'cwtch'，而且他们知道这个词对我多么重要的话，我会觉得自己非常受到关注和被人理解。"

Image copyright Getty Images Image caption 'Cwtch'是地道威尔士语，能唤起家的感觉。

杜汉姆博士（Mercedes Durham）是卡迪夫大学社会语言学的高级讲师，她说我们会用'cwtch'这类词来界定自己的民族身份。"语言与我们的身份和文化息息相关，说威尔士语的人以及说英语的威尔士人会用'cwtch'一词表明他们的威尔士人身份，这是他们的威尔士标志。语言学中我们有商品化词汇一说，会用这些词来推销身份。人们会用'cwtch'来证明自己是威尔士人。在礼品店里，杯子和T恤上写着'人人都能拥抱，但威尔士人才能cwtch。这个词对威尔士人有非常强烈且正面的内含。"

有趣的是，讲威尔士语的人和讲英语的威尔士人都会使用'cwtch'，它甚至得到了英语的认可，至少有威尔士朋友或是家人的人都会接受。牛津英文词典负责新词部分的高级助理编辑丹特（Jonathan Dent）已经注意到'cwtch'的使用正越来越普遍。

"'cwtch'2007年被评为威尔士最喜爱的词语，婚礼誓词中会用到，如今也开始在其他语境中高频出现。上Twitter上一搜会发现这个词每天都在Twitter上大量使用，想得到爱人的'cwtch'，渴望'cwtch'，或是给别人虚拟的'cwtch'。"

丹特说，我们也会用到其他威尔士词，并非用在原本语境，也可能并不完全了解词义。"威尔士语中的hiraeth（思乡怀旧之情、渴望、伤感）和hwyl（激动人心的情绪，会激发热切言论的感情）都很难用英语形容，但我们还是得尝试。拥抱或者亲密依偎或许可以大致等同于'cwtch'，但对自幼使用'cwtch'的人而言，拥抱或亲密依偎都无法完全诠释cwtch的含义。"

'Cwtch'有一种迷人的深意，英语无法完全翻译出来。但在英文词汇中添加外来词也很好，尤其在没有英文词语相对应时。洛马斯博士（Tim Lomas）是英国东伦敦大学正向心理学的教授，并出版了《幸福词典》（The Happiness Dictionary）一书，他谈到："自身语言的语义缺陷是我们使用这类词汇的原因之一，我们发现有些感受无法形容，而其他语言有词适合，那么就会采用。好比丹麦语的'hygge '一词，现在相当流行，是用来形容令人向往的北欧惬意生活方式。这些词的含义远比其字面意思丰富，还传达出一种生活方式，一种心态。'Cwtch'也能同'hygge'一样，派生出一种安逸安全的生活方式。"

'Cwtch'会成为下一个'hygge'吗？能唤起并推销温暖舒适之感吗？它的流行是否表明人们认可亲密和善意？格里菲斯（Eifion Griffiths）的回答是肯定的，他是威尔士纺织商，是梅林毛纺厂（Melin Tregwynt）第三代掌门人。他说："使用'cwtch'与这个充满黑暗危险的社会形成了反差，跟我们喜欢用'hygge'一个道理。感到不安时你需要一个'cwtch'，快乐开心时并不需要。现今社会并不舒心，我们尤其需要'cwtch'。你给别人'cwtch'时并不是要与此人发展性的关系，这是个毫无威胁的拥抱，没有危险。这是个安全的港湾，能让你回到童年，在身体和精神上都感到温暖。"

Image copyright Getty Images Image caption 格里菲斯说："（'Cwtch'是个）安全的港湾…让你在身体和精神上都感到温暖"。

有时，我最想要的就是我亲爱奶奶的'cwtch'。她是给予'cwtch'的楷模：温暖慷慨，对人热情而毫无保留。她虽然年少时就离开了威尔士的朗达谷，但骨子里依然是威尔士人，她会用'cwtch'一类的威尔士词来表明这一点。'Cwtch'对生于威尔士，以及深爱威尔士人的人而言意义非凡。奶奶如果看到有越来越多人使用这个词一定很骄傲，这表示有越来越多的人会主动给予别人安全和温暖。

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