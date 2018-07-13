全球影响力与文化影响力：五个国家塑造世界文化

Image copyright Getty Images Image caption 以哈利波特的“家乡”闻名于世，爱丁堡在文化影响力上更胜一筹（图为爱丁堡城堡）。

全球影响力通常以军事、政治或经济力量来衡量，但对有些国家而言，文化的力量，包括食物、时尚以及娱乐，才真正影响着更为广大的世界。

《美国新闻与世界报道》杂志（U.S. News and World Report）近来基于娱乐因素，如声誉、时尚、潮流、幸福、现代或娱乐影响力等，列出了世界各国文化影响力排行榜。前十位国家基本在欧洲，包括意大利、西班牙、法国和英国。上榜的还有日本（因现代化程度高及声誉力强而排名靠前）、巴西（因人口幸福指数和娱乐上榜）和美国（因高现代化和文化影响力而上榜）。

我们和前五位国家的国民谈了谈，以此了解这些地区的文化影响力，搞清楚他们的国家如何产生全球影响力，以及生活在世界最前沿有何感受。

Image copyright Getty Images Image caption 《美国新闻与世界报道》基于声誉及时尚等因素，列出世界文化影响力大国排名。

意大利

意大利以华伦天奴（Valentino）、阿玛尼（Armani）、范思哲（Versace ）和古奇（Gucci）等知名设计品牌而闻名，在"时尚"和"潮流"上堪称完美。对此，意大利人布法玛诺（Lucio Buffalmano）早就习以为常。他来自罗马以东的阿布鲁佐，是ThePowerMoves.com博客的创始人："都是老掉牙的说法了，不过意大利人的确很关注外表，也的确在时髦上花更多心思。"

不过这种对细节的过分关注还衍生到了时尚以外。"从美食到家具，但凡与格调相关，都受到意大利的深远影响，"科莉娅斯（Angela Corrias）说。她来自意大利撒丁岛，现居罗马，是"地道罗马"（Rome Actually）网站的博主。

这个国家的美食影响力无与伦比。若想亲身体验该国的烹饪影响之深远，科莉娅斯建议前往首都罗马。"尽管受到经融危机重创，罗马人永远不会放弃外出寻找美食，"科莉娅斯说，"在这里，你既能吃到传统美味，又能探索到现代风味的食谱。比如在普拉蒂地区的波尔图餐厅，能吃到带海鲜的绵羊干酪黑胡椒拌意大利面。听上去很奇怪，不过这种奶酪和海鲜的混合，吃起来十分美味。"

Image copyright Getty Images Image caption 米兰，意大利的商业中心、时尚中心，也有不少顶级餐厅。

对来自国外的定居者而言，其它有意思的文化地标还有以丰富的传统美食而闻名的博洛尼亚，以及该国最大的商业中心、时尚中心——米兰，那里也有不少顶级餐厅和颇为活跃的外国人聚集区。

法国

"现代"、"声誉"和"时尚"都是法国得到高分的项目，法国人那句"我不知道"（je ne sais quoi）也让世界人民争相模仿。一直住在巴黎的菲尔斯（RoobensFils），在走遍中东和亚洲后，才意识到祖国文化的强大。

Image copyright Getty Images Image caption 法国人那句"我不知道"（je ne sais quoi）让世界人民争相模仿。

"即使是很偏远的地区，人们也热爱法国食物、艺术和时尚，并深受启发。我在伊朗遇到的人告诉我他们有多爱莫里哀！我震惊了！他们在伊朗都知道莫里哀！"菲尔斯说，他在博客"环游世界"（Been Around the Globe）上记录自己的旅行。

巴黎显然是体验法国文化的好地方，不过从时尚到美食，波尔多、里昂和图卢兹也都是小众优选。

"波尔多声名远播，不少好酒都产自这里，"菲尔斯说。这个城市还有巴黎之外全国最古老的建筑。里昂是法国第三大城市，以其传统美食知名，还培养出一批三星米其林大厨。图卢兹是法国西南欧西塔尼亚地区的首府，历史悠久，可以追溯到2000多年前的西哥特人和罗马人，还保留有粉色陶土建筑，让这里又被称为"粉红之城"。

法国人对于自己塑造世界的影响力极为自豪，尤其是法语（对外国新手来说着实挑战）。"大部分人在法国不说英语，或者英语很差。偶尔他们也会勉为其难说英语，"菲尔斯说，"外国人得适应法国，因为法国人不会花心思来适应你。"

Image copyright Getty Images Image caption 法国图卢兹被称为"粉红之城"，有2000多年的历史。

美国

美国的电影、音乐、电视节目都畅行全球，在"现代"和"娱乐影响力"上表现优异。即便是另一个国家首创的活动，比如英国真人秀，也会在美国发扬光大、并被推向全球。该国科技产业也举足轻重，脸书、推特、谷歌和亚马逊等服务及社交网络深受欢迎，每天有数十亿人在使用。

美国历史积淀并不深厚，但美国人怀揣着梦想，觉得一切皆有可能，民族认同感深深根植于这份力量之中，很有影响。"曾经，破产者、奴隶、受宗教迫害者和来自各地的穷人来到这块英国殖民地，但也就是在这里，我们坚信能实现'美国梦'。"塞莱帕克（AndrewSelepak）如是说，他是美国佛罗里达大学通信专业教授、研究生社交媒体项目主任。

Image copyright Getty Images Image caption 美国的电影、音乐、电视节目都畅行全球。

美国最大的城市纽约阐释了这些价值。这个城市被称为"大苹果"，又叫"不夜城"，辛纳屈（Frank Sinatra）的名言"如果在这能成功，那到哪儿都能成功"，如今在这里依然适用。在大陆另一端的洛杉矶，好莱坞的娱乐制作正在塑造美国及全世界的文化。塞莱帕克说："这里制作的美国电视节目和电影影响着我们的穿戴言行，影响着我们收看什么，影响着我们会变成什么样。"

在这两个城市之间的大陆上，绵延着荒漠、农田和山脉。美国有三亿多人口，它为自己的多样性感到骄傲。"我们都来自不同的种族，拥有不同的成长环境和文化价值观，"塞拉斯（Jon Salas）住在波士顿，在"奔跑吧公关"（The Running Publicist）网站上写博客，"这也适用于这个国家的地理。每个人的个性和成长环境不同，所以去美国不同的城市，感受也不同。迈阿密跟芝加哥不一样，新奥尔良跟纽约也大不相同。每个城市都受其历史和人民的影响。如果你在一个地方感觉不太对，那就再去这个国家别的地方看看。"

西班牙

西班牙曾是雄霸天下的帝国之一，从南美到南亚和东南亚，他在地图上留下了浓墨重彩的一笔。西班牙语仅次于中文，是世界上母语人数第二多的语言。该语种的电影、电视和音乐也助力该国登上榜单。

Image copyright Getty Images Image caption 西班牙语是世界上第二大语言。

"从西班牙语到宗教、美食、节日和其它方方面面，无论我走到哪，总能看到关于祖国的点点滴滴。"格雷格里奥（Inma Gregorio）来自西班牙加利西亚地区，是"旅行世界"（A World To Travel）网站的博主。

西班牙小吃（tapas）文化畅行全球，不过在本地也依然在凝聚人心。"这里的食物是一种生活方式，"阿里亚萨（Andre Arriaza）说，他住在巴塞罗那，是"巴塞罗那本地烹饪美食体验"（Barcelona Eat Local Culinary Experiences）网站的创建者。"饮食也是在分享，不论是和一群朋友，还是和身边的陌生人，反正我们西班牙人总是在边吃边聊。"

这个国家的人在工作前总是和家人朋友一起吃很久的午餐，还要吃餐后小甜点（sobremesa），家庭聚会也形成了这种惯例。这种社交对西班牙而言颇为重要。"我们工作是为了生活，而非其他，"格雷戈里奥说，"即使是去年的（宪法）危机时期，酒吧也白天晚上都是人。"

这对像沃尔高（Cory Varga）这样的外国定居者而言是一种令人欢欣鼓舞的变化。他是英国人，最近六个月住在塞维利亚，在"你也能旅行"（You Could Travel）网站上写博客。"我们喜欢住在西班牙，因为每个人看起来都很放松。他们对待生活的态度是，应该去品味和享受。"

Image copyright Getty Images Image caption 西班牙的小吃文化畅行全球。

不过也并非所有的外国人都觉得容易，毕竟你要适应随心所欲安排的日程表，晚餐开始的也很晚。若是他们懂西班牙语，生活会容易一点，不过就算不懂，问题也不大。大部分城市有西班牙语言学校，当地居民一般也会试着帮忙。"西班牙人很友好，"舒里（Bernard Sury）说。他来自布鲁塞尔，现居瓦伦西亚，是旅游网站"行走大师"（GuruWalk）的联合创始人："即便他们听不懂你的话，也会尽力帮你。"

英国

英国在"声誉"这个标签上名列前茅。英国人能把强烈的职业道德、创造力和变革开放结合起来，以此创新。这一点让其国人十分自豪。"我们有世界上一些顶尖大学，还有企业家精神，"住在伦敦的作者霍金斯（Ian Hawkins）说，"别忘了，机器代码、电脑和万维网都是英国人发明的。"

Image copyright Getty Images Image caption 根据《美国新闻与世界报道》杂志，英国在"声望"这一标签上名列前茅。

英语的影响力和灵活性使得英国蓬勃发展，成为人们创造未来之地。"我们的语言很会借鉴别的语言，难度低、学的人多，"霍金斯说，"我有一个朋友11年前揣着700英镑，从委内瑞拉来到伦敦，不会英语。今天他成了一名商业顾问，经营着30多家餐馆和商店。任何来到英国的人都能像变成地道的英国人。你不相信我的话，我们可以边吃咖喱边聊。"

外国移民得知道，英国人并非想什么说什么，所以你得了解他们的言外之意。"寻找语言和肢体语言之间的细微差别，很要紧，"来自澳洲的奥布莱恩（Amanda O'Brien）是"冒险家商店"（Boutique Adventurer）网站的博主，她说，"'我不太确定'通常意味着'不'。"

"英国人所言和所想有时候完全相反，"霍金斯补充道，"这门语言充满双关、影射和反讽。"

伦敦作为该国商业和金融中心，现在依然是全球外派工作人员的目的地之一。虽然房价高昂，但这里有各种博物馆、音乐演奏厅和剧院，提供了良好的环境让居民处于文化的最前沿。

"塞缪尔·约翰逊有这么一句名言'一个人厌倦了伦敦，也就厌倦了生活'，"来自巴黎定居于伦敦的格林斯基（Gregory Golinski）说，"这话我完全同意。这里有很多景点，可以每周去一个新地方，不用担心会重复。"

Image copyright Getty Images Image caption 霍金斯说，伯明翰这个城市的运河比威尼斯还多。

然而首都并非文化最前沿。爱丁堡主办了世界上最大的艺术节——艺穗节，并且还是哈利波特的"家乡"，这个城市因其文化影响力而更胜一筹。位于国土中心地带的伯明翰也是一个有力对手。"从俱乐部到乐队，伯明翰拥有灿烂的文化，"霍金斯说，"众所周知，这个城市的运河比威尼斯还多，而且珠宝区更是前沿时尚和传统技艺相融合的宝地。"

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