马克思诞生地：受中国游客青睐的德国特里尔

Image copyright Getty Images Image caption 特里尔是德国最古老的城市，因此有很多游客。特里尔主要的吸引力在于它是马克思的出生地。大约15万中国游客每年来到这里，超过德国其它城市。

特里尔是德国最古老的城市，因此有很多游客，这很正常。毕竟，它曾是罗马帝国的重要都市；仅次于罗马，特里尔有着第二多存世的罗马帝国遗址。与此同时，它周围的酿酒庄园出产的葡萄酒质量在德国首屈一指。大约15万中国游客每年来到这里，超过德国其它城市；对于这些中国游客而言，特里尔主要的吸引力在于它是马克思的出生地。

马克思被誉为社会主义之父，他认为商品和服务的私有制，即资本主义的本质，加剧了统治阶级和被压迫阶级之间的斗争；由政府而不是个人管理商品和服务，阶级压迫便会被消除。

马克思的作品是中华人民共和国的指导思想，他本人被很多中国人视为英雄。前不久，中国国家主席习近平宣布："背离或放弃马克思主义，我们党就会失去灵魂、迷失方向。"

Image copyright Getty Images Image caption 图为马克思和恩格斯一起撰写的《共产党宣言》。

Image copyright Getty Images Image caption 德国城市特里尔每年会迎来大约15万中国游客，比德国其它任何城市都多。

特里尔的零售商在不断学习怎么吸引中国游客。他们的店铺里摆满了各式各样的纪念品，从马克思形状的曲奇切刀到他头像形状的存钱罐。很多零售商报名参加了特里尔工商联合会举办的礼俗培训。

在培训中，他们了解到不要用白纸包纪念品，白色是中国丧服的颜色；并避免提到数字250，因为在中文里，这是"愚蠢"的俚语。为了纪念2018年马克思诞辰200周年，市面上出现了数以千计印有这位哲学家头像的零元面值欧元纪念钞(所用纸张与欧元相同，并印有同样的水印，供游客选购。

但包括中国在内的共产党国家发生的侵犯人权的事件，让马克思成了一个有争议的人物。在德国，他遭到很多人辱骂，尤其是曾被共产党统治的前东德民众。

负责特里尔旅游局营销活动的舒米（Alexander Schumitz）承认，坦然接受特里尔是马克思出生地，这是最近才有的事。"大部分人同意马克思是一位重要的哲学家，"舒米对我说。"人们怎么样发展马克思的思想，就与马克思本人无关了。特里尔确实在近200年间忽略了马克思，但柏林墙倒塌后，大部分民众都接受马克思是这座城市的名人。"

Image copyright Getty Images Image caption 中国政府向特里尔捐赠了一尊马克思雕像，以纪念这位哲学家诞辰200周年。

Image copyright Getty Images Image caption 特里尔派了一名代表去中国，希望说服艺术家缩小雕像尺寸。他们建议雕像含基座高5.5米 （起初，雕像高达6.4米），正好与马克思的生日1818年5月5日相对应。

为纪念马克思诞辰200周年，中国政府宣布赠送一尊马克思雕像，特里尔接受了这份礼物。但特里尔派了一名代表去中国，希望说服艺术家缩小雕像尺寸。他们建议雕像含基座高5.5米 （起初，雕像高达6.4米），正好与马克思的生日1818年5月5日相对应。

特里尔距离德国与卢森堡的边界仅20分钟车程。新竖起的雕像是所有来这里参加马克思主题游的人必看的几处景点之一。另一处必看景点是特里尔市中心弗莱施（Fleischstraße）大街尽头处的交通信号灯，那里的红绿灯用马克思的漫画图像作为信号标示。多家博物馆推出临时展览，纪念马克思诞辰200周年，但最吸引游客的依然是布吕肯（Fleischstraße）大街上的马克思故居。这里是马克思出生的地方，已经被改成了一座人字形屋顶的博物馆。

博物馆里收藏了一尊著名的马克思半身雕像，其作者是马克思的曾孙。还有难得一见的第一版《资本论》，是马克思的重要著作，还有一张毛泽东的继任者华国锋参观博物馆的照片。房屋外面，花园里鲜花盛开。它们曾让马克思想起了他最喜欢的地方，包括伦敦的汉普斯特德希思公园（Hampstead Heath）。

Image copyright Getty Images Image caption 特里尔市中心的交通信号灯用马克思的漫画形象作为信号标示。

虽然很多临时展览很快就会结束，但不久后，特里尔的游客人数可能会因为有争议的"社会主义制度"而再次增加。2020年，纪念恩格斯（Friedrich Engels）诞辰200周年的活动已在筹备中。恩格斯对《资本论》进行了编辑，并同马克思一起撰写了《共产党宣言》。

马克思将永远是一个有争议的人物，但舒米茨说，决定承认他是该市的名人并不难。"他是19世纪最重要的哲学家之一，"他说。"他的理论至今仍有人讨论，至今仍影响着政坛。他对这座城市很重要，因为他的思想是基于他在特里尔的经历而形成的。"

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