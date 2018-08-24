圣西蒙：能保佑囚徒减刑的危地马拉神灵

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神庙的停车场似乎着火了，但是放心，不会有危险，有萨满教巫师在控制火势。实际上这是信徒们正在参加一个消除他们身上负能量的巫术仪式，巫师们是为朝圣的信徒们点火。这是一个奇怪的仪式，仪式中还要饮朗姆酒和抽雪茄烟。

我当时正在危地马拉高地的一个小镇圣安德烈斯伊察帕参观圣西蒙神庙，这是许多玛雅人的朝圣地。来自中美洲各地的玛雅人到圣西蒙的祭坛前祈祷。圣西蒙是一个道德模糊不问是非的神灵，也被称为马克西蒙（Maximón）。

Image copyright Getty Images Image caption 来自中美洲各地的玛雅人到危地马拉的圣安德烈斯伊察帕小镇上的圣西蒙祭坛前祈祷。

在神庙的灵性面纱下面，我感觉到一丝污秽的邪气。在全家老少和年长的信徒中间，还有一些年轻男女，看上去不是善男信女，倒像是会被警察带去协助查案的人。

我的导游阿亚拉（Karen Ayala）低声告诉我说，"这儿来了很多妓女和毒贩。"她同时又补充道，不过大多数的信徒都是善良淳朴的人。

我看到一些信徒在猛灌啤酒，酒是从神庙附属的酒铺或者大量售卖朗姆酒和烟草的"小酒馆"买来的。据我了解，玛雅人的宗教仪式长期以来就一直需要使用酒精饮料，因为酒有助于让信徒"进入一种恍惚的状态"（实际就是醉酒）；阿亚拉说雪茄和香烟代表着"过去和未来之间的隧道"，又补充说，烟草燃烧可以用来卜卦，预知未来。

Image copyright Gavin Haines Image caption 圣西蒙也被称为马克西蒙，是一个亦正亦邪不问是非的神灵。

神庙很令人着迷，我站在门外观察着四周，看到戴着头巾的算命先生们吹嘘自己的才能劝诱刚抵达的信徒算上一卦，与一旁售卖神庙钥匙圈和项链的纪念品小贩抢生意。

流浪狗在停车场那到处乱跑，时不时停下来抓挠跳蚤的叮咬，或在汽车旁撒尿。停在这里的汽车什么样都有，有破旧的轿车，也有装着闪闪发光的合金车轮的黑色SUV。

空气中弥漫着烟雾的味道。我能同时闻到焚香、烟草和柏树针、以及一种用焦糖甜味调制而成的可能致癌的劣质鸡尾酒的味道。这种鸡尾酒是举行焚火仪式必不可少的。阿亚拉和我摆脱烟熏雾绕的停车场，走进蓝白色的神庙，里面数百名信徒站成一排，正等着膜拜堂而皇之坐在教堂前面祭坛上的圣西蒙雕像。

圣西蒙雕像身着黑色礼服，戴着黑色领带和深棕色宽边帽，蓄着夸张的翘八字胡——造型既像牛仔也像黑帮土匪，与一旁神圣庄严的圣母玛利亚雕像很不协调。

信徒们爬上圣西蒙祭坛的台阶，用西班牙语和各种玛雅语言向圣西蒙祈祷，同时将朗姆酒洒在雕像上，并把雪茄和香烟放在雕像的腿上作为供品。显然，圣西蒙是一个有不良恶习的神灵。

奇怪的是，在神灵的脸上悬挂着一层塑料面纱，据阿亚拉说，这是为了防止过度狂热的信徒把点燃的香烟放入雕像的嘴里——加上雕像身上到处都是朗姆酒，这会是绝对的火灾隐患。

Image copyright Gavin Haines Image caption 许多信徒在圣西蒙神庙朝拜的时候猛灌酒，以便让自己进入恍惚的状态。

古玛雅人的万神殿囊括了与人类生活息息相关的众多神灵：有分别主宰出生和死亡、战争与和平以及疾病和健康等不同神祗。

我们知道的神就这么多。实际我们对玛雅众神所知相当有限，因为西班牙征服者当年抵达今天的危地马拉时，销毁了有关本土神灵的文字记载。西班牙人只承认一种宗教，这唯一的宗教就是天主教。

阿亚拉解释说："玛雅人被迫接受天主教，但他们从未放弃自己的宗教信仰，因此他们把两种宗教融合在一起。"她又补充说，这就是为什么圣西蒙神庙里还有圣母玛利亚的雕像。

西班牙的征服让玛雅神灵无一幸存。有的学者认为圣西蒙具有玛雅已消失神灵的众多特点。因此，对圣西蒙性格特点也有各种说法，不过大多数信徒是把圣西蒙当作对信徒有求必应很灵验的神灵。

Image copyright Gavin Haines Image caption 圣西蒙雕像戴着黑色面纱，这是为了防止信徒把点燃的香烟放入雕像的嘴里。

为了解信徒们向圣西蒙索取什么样的恩惠，我看了一些装饰在神庙墙上的"感谢"信。这些感谢信有的写在折角的纸上，有的刻在青铜或大理石版上。

其中一封信写着"Gratitud al hermanitoSanSimónporhaberme salvado de haber ido mucho tiempo ala carcel"，意思是"感谢圣西蒙大哥帮我减短了刑期提早出狱。"

这不是唯一感激圣西蒙让其提前出狱的感谢信，不过大多都是感谢圣西蒙给他们带来汽车和房产等物质上的好处。还有些陶罐中的帖子表达了对圣西蒙治愈患病亲属的感激之情。

我和一个叫拜伦的信徒聊了一会。他家有12口人，其中两个是小孩子。

拜伦说："我们感谢圣西蒙是因为他帮我们找到了工作，每年我们都会开两小时的车来这里拜他。"拜伦没有选择香烟和酒作祭品，而是以鲜花供奉。

Image copyright Gavin Haines Image caption 神庙的酒铺向信徒们售卖酒水、香烟等商品供祭拜之用。

危地马拉高地是圣西蒙的精神家园。阿亚拉告诉我，大多数村庄都信仰圣西蒙，圣西蒙的雕像会一家家地轮流供奉，这个神灵唯一的永久神殿就是圣西蒙神庙。

圣西蒙因恶作剧而闻名。传说，一群渔民曾要求圣西蒙保护他们外出工作时自己的妻子不会红杏出墙，但圣西蒙既可能是一位擅长识破通奸的能人，但也可能是趁机与渔夫的妻子睡觉的骗子。哪个为真，就看你相信这个故事的哪个说法，

类似这样的神话传说让圣西蒙的性格亦正亦邪，如今这位神灵仍然处于道德的灰色地带，这让他在违法分子中间大受欢迎。

神庙的黑魔法巫师也在这个道德的灰色地带做生意。他们在神庙旁边的一个乱蓬蓬的院子里通过对人们施加"咒语"来勉强维持生计。

阿亚拉解释说："这些咒语可能是让某人爱上你也可能是对你的敌人的诅咒。"

我们在院子里遇到了约翰，约翰只有12岁。巫师付钱让他把施加咒语的玻璃瓶埋起来——那样就能把咒语和他们所祈求的东西的照片绑在一起。

这个长着一头刺猬般头发的年轻人靠着铲子说道："我周末都会来这儿干活儿，赚了钱我就能买上学需要的东西。"

巫师开始在附近施法，似乎要将沙丁鱼罐头扔进火中。我担心会被炙热的鱼油溅到，所以没有和约翰多聊。

阿亚拉解释道， "罐头爆炸意味着诅咒消失。"刚说到此，正好一个罐头爆炸了。

Image copyright Gavin Haines Image caption 信徒们向圣西蒙索取各种恩惠，从要求治愈疾病到希望帮助缩短监禁刑期等不一而足。

危地马拉高地饱受贫困之苦，许多当地人，甚至当地之外的人，把解脱贫穷的希望寄托于圣西蒙的拯救。

小贩察吉塔就是其一，她已经62岁，在神庙外面售卖圣西蒙钥匙圈和项链等纪念品。

她告诉我们说："我在这里卖纪念品都30多年了，曾经中过风，但我每天还是会花一个小时走来这里。" 她矮小的身躯被她卖的纪念品压弯了腰。

察吉塔在医院病床上时曾向圣西蒙祈祷过。她相信圣西蒙给了她力量让她的纪念品贩售行当获得成功。

我在她那儿买了一个圣西蒙的钥匙圈，她告诉我说："我向圣西蒙祈祷我的东西都能卖出。我卖的所有东西都有圣西蒙的祝福。"

圣西蒙神庙外，巫师定时施行焚火仪式以消除负能量（Credit: ZUMA Press, Inc./Alamy）

凭着这个信念，焚火仪式还在进行中，小贩察吉塔已迎着聚集的信徒们走去，向他们兜售被圣西蒙祝福过的纪念品。

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