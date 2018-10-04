八张图带你走进美国古怪小镇滨海卡梅尔

滨海卡梅尔 (Carmel-by-the-Sea ) 小镇于1771年为天主教传教使团所建，位于美国加州中部海岸，美丽的自然风景吸引了很多人来此定居。

充满艺术气息的小镇

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20世纪初，滨海卡梅尔将自己定位为艺术家们休养生息的地方，艺术家们纷至沓来——有摄影大师安塞尔‧亚当斯（Ansel Adams），著名作家杰克‧伦敦（Jack London）和麦高恩（ the MacGowan）姐妹，还有前镇长、好莱坞明星伊斯特伍德（Clint Eastwood）。

如今，这个占地仅一平方英里的小镇里拥有约100家画廊。创新意识在这里深入人心，并且形成了独特的文化。一些奇怪的事物让这里显得充满趣味。

独特法律

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为了避免他们想要逃离的大规模城市化，保持小镇的小而美，滨海卡梅尔的居民通过了一些非常规的独特法律。

滨海卡梅尔限制路灯数量（嫌太亮），没有夸张的标识（嫌有碍景观），没有高楼大厦（怕空间太密闭），没有门牌号（嫌太死板）。因此当地人夜间出门要带手电筒。如果你问路，答案总是“在…角”或“在Y大街和Z大街之间”。

画廊里的画家

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画家泰特斯（Mary Titus）原来是佛罗里达人，现在在圣卡洛斯大街（San Carlos Street）（第五和第六大街之间）有一家自己的画廊。她说：“1983年我开车来卡梅尔，一个画廊录用了我。我爱上了这里的美，柏树赢得了我的心，这里就像家一样。”

禁穿高跟鞋

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小镇道路两旁是参天柏树，虬结的树根使得人行道凹凸不平，但是小镇政府不愿意砍断树根来平整路面，怕伤害到柏树。然而，坑坑洼洼的人行道会给衣着时髦的女士们造成麻烦。为了避免吃官司，滨海卡梅尔成为了美国唯一一个不允许穿2英寸以上高跟鞋上街的城市。不过这项禁令并非强制，而且镇长可以颁发例外的许可证。

善待宠物

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喜爱树木的居民希望他们的宠物也获得善待。因此滨海卡梅尔成了美国对宠物最友善的城市之一。在沙滩上，狗不用拴绳，大多数商店门口有狗饼干。45家当地旅馆中25家允许携带宠物，包括好莱坞传奇、动物福利支持者桃丽丝‧黛（Doris Day）与人共同拥有的赛普拉斯酒店（Cypress Inn）。

村舍建筑群

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滨海卡梅尔的艺术风格还体现在那些古怪的建筑。形容小镇的建筑风格，最合适的比喻是西班牙式度假屋、托马斯‧金凯德（Thomas Kinkade）建筑艺术和格林童话中糖果屋（Hansel and Gretel）的混合体。

20世纪30年代，修‧康斯托克（Hugh Comstock）设计了小镇大多数童话般的建筑，他是一个之前没有任何建筑设计经验的人。当时这些房子一座能卖约100美元；现在可以卖到400万美元。

幸福的薄雾

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除了奇特的建筑以外，滨海卡梅尔还以多雾而闻名。这是由太平洋寒冷的海水形成的雾气。跟对待盘根虬结的树根一样，居民们对薄雾也抱着接受欣赏的态度，许多艺术家还把薄雾画进他们的作品。

画家赛勒（Bonnie Sailer）说：“沿街步行，可以看到雾气滚滚而来，一直飘到你的脚下。相比晴天我更喜欢雾气弥漫的气氛和神秘感，和朦胧雾气中的柏树剪影。”薄雾在塞勒的画作《瑟尔角灯塔》（Point Sur Lighthouse）中得到了充分的体现，这座灯塔位于小镇南边20多英里的地方。

日落大道

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天气晴朗的日子，可以在滨海卡梅尔的画廊外欣赏自然风光。日暮时分，三五好友相聚沙滩，通常带着一瓶红酒，组成欣赏太平洋光影秀的临时“日落派对”。即使是没有接触过艺术的居民，也融入了当地长久的艺术传统之中。

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