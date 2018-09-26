宜居城市：过去十年排名不断上升的五个城市

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无论身处世界何处，探索一座新城市可以是一件有挑战性的事。但有些城市要比其它城市宜居得多。

每年，经济学人智库（The Economist Intelligence Unit）都会按照30多个宜居标准对全世界近140座大城市进行打分，评选出世界“最宜居城市”，衡量指标包括治安、医疗资源、食品和饮水质量、教育普及程度、道路及交通质量等。

每年，那些排名最高的城市会得到许多关注（2018年，维也纳超越墨尔本位居榜首），但我们决定考察那些过去十年中排名不断上升的城市。是什么让这些城市有了如此大的改善，这些城市的居民又是如何看待他们的城市变得比以往更“宜居”的呢？

Image copyright Getty Images Image caption 根据经济学人智库的评选，维也纳（图）超越墨尔本，问鼎全球最宜居城市。

檀香山（美国）

在过去的10年中，夏威夷州首府檀香山的宜居程度得到巨大飞跃，教育和文化的得分很高，现已成为美国最宜居的城市。居民认为，如此大的进步得益于全球经济增长，以及城市化生活方式的推广，这在夏威夷当地传统中是没有的。

阿波（Todd Apo）一直住在夏威夷，现任房地产公司霍华德·修斯公司（The Howard Hughes Corporation）社区发展部高级副总裁。他表示：“政府、企业和公众终于意识到需要开发城市的核心区域。在一个偏僻的岛屿上，你必须恰当地处理好每一件事情。很多人付出了长期的努力，我们才取得了现在的成果。”

檀香山政府的多项举措之一，就是修建了像沃德村（Ward Village）这样适宜步行、集零售和住宅空间于一体的社区。此外，檀香山政府还对该市首个铁路系统——檀香山快速交通公司（HART）大量投资。该系统计划于2020年投入运营，最终将连接檀香山市中心和西面20英里处的夸拉凯伊（Kualaka'i）。

Image copyright Getty Images Image caption 在过去的几十年中，发展适宜步行的社区的让檀香山变得更宜居。

随着各国侨民、尤其是日本和其它亚洲国家的侨民移居至此，檀香山成为了一个大熔炉，对所有人张开双臂，包容他们的传统习俗。霍华德·修斯公司夏威夷地区主席特雷西（Simon Treacy）最近从纽约搬来檀香山，他说：“这个社群确保了每一个人来到这里、住下来都感到很平静、很享受。檀香山有着优美的文化，有欢愉的精神（Aloha spirit），有着一个城市、一个社区、一个环境所有的元素，鼓舞人心的同时又让人充满活力、身心健康。”

布达佩斯（匈牙利）

布达佩斯是匈牙利首都，也是该国最大的城市，基础设施和社区发展都在过去的10年得到了提升，居民也注意到了这些改善。

布达佩斯杂志《被宠坏的女皇》（The Spoiled Queen）创刊人斯奇巴（Wiktoria Skiba）表示：“我在布达佩斯居住了八年，这座城市真的有了很大的改善，现在有越来越多的自行车道，全天营运的公共汽车和电车也变得更好。这座城市的许多地方都重新焕发生机，比如以前一直发展欠佳的第七区也兴旺起来了。”

匈牙利自5世纪以来一直是红酒产区，但现在该国的精酿啤酒业也在经历爆炸式发展，新开的街头美食店和咖啡厅也是随处可见。随着城市重现活力，越来越多的国际公司也入驻该地区，需负担相对较低的人力成本就能确保在欧盟市场占有一席之地。这为许多不会说匈牙利语的外籍人士提供了更多的工作机会。

Image copyright Getty Images Image caption 布达佩斯的许多社区已经重获新生，新开了许多酒吧和咖啡厅。

然而，并不是所有的增长都是好事。斯奇巴注意到，随着游客和外籍侨民越来越多，房租也开始上涨。她说：“最近开了太多家廉价酒吧，尤其是第七区。现在这一片已经变得过于拥挤，到处都是游客。计划搬到布达佩斯的外籍人士应该在本地人和外国人的不同脸书（Facebook）小组上查看房屋租金，确保自己租的房子价格合理，不会因为他们是外国人价格就更高。这种事在这里时常发生。”

科威特城（科威特）

虽然科威特城宜居程度只排名中等，但得分不断攀升，是因为这里文化变得更加开放，高速公路系统也有非常巨大的改善。科威特城坐落在沙特阿拉伯、伊拉克和波斯湾中间，长久以来都是重要的国际贸易港口，城市里的日常生活也开始受到国际化的影响。

多媒体公司“沉浸中西部”（Midwest Immersive）的创始人阿奇布·乌斯曼（Aaqib Usman）在科威特长大，现居美国。他表示：“我小的时候，科威特对公众场所播放的音乐、剧场、电影院都有更为严格的管制，现在一切都在发生变化。那个时候，流行音乐会几乎是闻所未闻的。我人生中第一场音乐会甚至不是在科威特听的，而是在印度。现在那里有越来越多的音乐会了，而且这是在过去五年间发生的，让人感到意外。”

Image copyright YASSER AL-ZAYYAT Image caption 科威特城一直是全球贸易的重要港口，其日常生活已经开始受到国际化的影响。

乌斯曼认为，是全球化和网络文化带来了这些变化，而且有意思的是，这也让人们对全球的美食产生了极大兴趣。他说：“科威特禁酒，所以人们就将餐厅作为娱乐，而且他们想要尝试世界各地每一家品牌餐厅。芝士蛋糕工厂（Cheesecake Factory）当时并没有兴趣进入科威特市场，但随后一家科威特公司决定向芝士蛋糕工厂注资，为的就是引进这家餐厅。”

虽然科威特全球化程度比以往任何时期都要高，经济自由度和居民寿命都达到历史新高，但外籍人士还是应该了解在此长期生活的困难。只有科威特人可以拥有该国土地，想要开公司的外国人必须有一个占股51%的科威特籍合伙人。乌斯曼表示，不过科威特并没有销售税或所得税，在这里工作几年存些钱还是个不错的选择。

奥克兰（新西兰）

奥克兰位于新西兰北部，全球宜居指数一直很高，过去几十年稳步上升。奥克兰在文化方面得分特别高，当地居民也注意到了这方面的进步。

奥克兰本地人希尔（Christopher Hill）是家庭旅游中介"举手假期"（Hands Up Holidays）的咨询顾问。他认为：“奥克兰是一个文化底蕴深厚的城市，而且还不断发展，越变越好。”受本土大西洋文化、亚洲文化、西方文化、甚至近期的南美文化的影响，奥克兰现在涌现了各式餐馆和包括中国春节和印度的排灯节在内的各种文化节庆，数量前所未有。

Image copyright Getty Images Image caption 奥克兰因交通繁忙而闻名，但其基础设施在持续改善。

奥克兰近些年还在医疗健康和教育领域有所进步，不过希尔表示，私立学校、私立医疗总体比公立的进步更大。高等教育（大学和高等职业院校）处于“一流水平”。

然而，这座城市还有进步的空间，尤其是在基础设施方面。希尔说：“奥克兰是个杂乱铺展的城市，规划很差。不过奥克兰正在努力改善拥堵情况，城市的公共交通也在不断提升。”

这意味着居民应该有规划地思考自己想住在哪。希尔表示：“海滩附近通常交通状况最差，所以你要决定最重要的是上班方便还是生活有格调。不过如果你在市区上班，北岸的洋气小城德文波特（Devonport）的轮渡能让你两者兼得。”

但住在奥克兰的任何一个地方都不便宜。该市最近被评为全世界房价第四贵的城市，市政府也在采取措施禁止外国人购买二手房产。

台北（台湾）

Image copyright Getty Images Image caption 台北捷运几乎延伸至城市的每一个角落，居民出行便利。

东亚枢纽台北的宜居程度一直在提升，市政府对基础建设和医疗的持续投入是原因之一。捷运几乎延伸至城市的每一个角落，包括连接全球的国际机场。台北居民也对这里的医疗和教育大加赞赏——即便是外籍居民，待遇也并不差。

企业咨询师华森（Shannon Watson）来自加拿大渥太华，她表示：“这里的医疗系统太棒了——作为一个享有全球医保的加拿大人，这意义重大！外籍人士会收到一张健保卡，一旦我们（通过工作、家庭或学校的关系）登记成为'外籍居民'，就享有和普通市民一样的医疗服务。你可以拿着这张卡去看西医和中医，还可以看牙，通常只用花很少的钱就可以拿药、接受治疗。”

许多家庭也喜欢这里多样化的教育资源。崔女士（Judy Tsuei）来自美国，是媒体咨询公司不羁文字（Wild Hearted Words）的创始人。她为自己的女儿找到了一所蒙特梭利（Montessori）学校，该校提供午餐，而且教中文。整个社区都很关心儿童，这让台湾成为了许多年轻家庭的理想之选。崔女士表示：“即使在拥挤的车厢里，人们都会给小孩让座。”

崔女士还指出，虽然这里的大部分工作都要求要会一定的中文，但即便存在语言障碍，居民们都非常愿意对外国人伸出援手，十分友善。

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