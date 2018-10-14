在慕尼黑品尝“祖母牌”特制糕点

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德国人对啤酒、香肠和土豆沙拉的喜爱世界闻名，咖啡和蛋糕也受到他们的钟爱。对他们来说，这是属于整个民族的午后仪式，可以追溯到17世纪，当时欧洲首次进口咖啡豆。

如今，人们一般在周末享用咖啡和蛋糕，尤其是在所有商店都关门，只有面包店和咖啡馆开门的周日。虽然人们不再像以前那样严格遵守这项传统，但它仍是德国美食的重要组成部分。和英国的下午茶一样，它为朋友之间的聚会闲聊提供了机会，可以放纵享受美食。

Image copyright Kate Mann Image caption 享用咖啡和蛋糕是德国一种仪式，可以追溯到17世纪。

德国人的烘焙产品种类繁多，季节和区域特点突出，尤其喜欢黄油和奶油。经典作品包括versunkener Apfelkuchen(凹苹果蛋糕)、Mohnkuchen(罂粟籽蛋糕)、Streuselkuchen(类似于面包屑蛋糕)和Russischer Zupfkuchen(巧克力蛋糕和芝士蛋糕的结合体)。在德国各地，都能找到美味的蛋糕，但第一站一定要去慕尼黑。

这是因为，自2014年以来，一家名为“蛋糕&闲话”(Kuchentratsch)的初创企业一直在为当地的咖啡馆提供烘焙行业中最好的产品——祖母制作的甜点。梅耶（Katharina Mayer）毕业于工商管理专业，意识到自己再也吃不到像奶奶做的那样美味的蛋糕后，她提出了这个创意。她想要一种家的味道，一种吃起来美味又舒心的食物，卡路里在这面前根本不重要。她将这一点铭记于心，拟出了一份结合许多不同元素的商业计划书，包括专家知识、当地需求和对潜在弱势群体的支持。

除了蛋糕，“蛋糕&闲话”还为退休人员提供了额外的收入来源和新奇的聚会场所。面粉、糖和鸡蛋像“粘合剂”一样，把两代人揉在一起，互动更多，社区意识更浓。年轻人的团队负责后勤、营销、人力资源和会计，面包师得以随心所欲地过滤、混合和搅拌。

公关经理奥芬贝克（Offenbeck）解释说：“在这里，我们之间的谈话和与同龄人之间谈话截然不同。它让你从不同的角度考虑问题。”

Image copyright Kate Mann Image caption 自2014年以来，"蛋糕&闲话"一直向慕尼黑的咖啡馆供应当地老人制作的蛋糕。

雇佣老人的好处显而易见。奥芬贝克讲述了其中几人：一位老奶奶一生都在工厂工作，她将厨房视为一种治疗方式；另一位则说厨房帮助她重新与日常生活及他人建立了联系。

所有的烘焙工作都在慕尼黑的西区完成。这个创意空间像一片绿洲，坐落于川流不息的兰茨贝格大街，一条离每年慕尼黑啤酒节不远的主干道。入口处是一间小咖啡馆，路人可以在这里品尝蛋糕、茶或咖啡。奥芬贝克建议大家最好在周一、三、五的早上来这里，那时制作团队火力全开，机器高速运转，空气中弥漫着蛋糕新鲜出炉的香气。

面包师有自己的工作空间。每次换班前，他们都会根据收到的订单列出当天需要制作的蛋糕清单，以确保制作时一个不漏。奥芬贝克说：“我们希望每个人都能对自己的工作和时间负责，并不想建立流水生产线。”奥芬贝克解释说，一般轮班包括5到6位祖母，平均每人烤50个蛋糕。这个数字令人钦佩，尤其是对于喜欢手工完成所有事情的人来说。

Image copyright Kuchentratsch Image caption 梅耶(右)在意识到买不到像她祖母做的那样好的蛋糕后创立了"蛋糕&闲话"。

这些蛋糕是按照祖母们自己的秘方制作而成，其中很多食谱是由祖母们手写，世代相传，有些甚至都磨破了。目前，伊姆加德（Irmgard）奶奶的胡萝卜蛋糕最受欢迎。它用大量新鲜磨碎的胡萝卜制成(在厨房里可以看到成堆的胡萝卜)，上面覆盖着一层奶油奶酪糖霜，这可能是能吃到的品质最好的糖霜。

“做得太多，我一点都不想吃了！”伊姆加德奶奶开玩笑说，“我宁愿吃一片酸樱桃馅饼。”

伊姆加德奶奶已经开设了多年的烹饪课程，显然十分内行。她工作时不仅利落且自信，还随时留意着厨房里的动向。

米莱娜（Milena）奶奶的大理石蛋糕(Marmorkuchen)也很受欢迎。这款永不过时的德国美食将巧克力和香草海绵蛋糕放在在圆形的烤盘里搅拌制成。然而，要得到完美的漩涡并非易事，“蛋糕&闲话”的烘焙师们为此想出了各种各样的技巧。

这些甜蜜的包裹经过冷却、装饰和包装等步骤后就会由骑手们送到咖啡馆、办公室和活动现场，其中许多骑手也是当地的退休居民。最年长的是87岁的理查德（Richard）爷爷(在"蛋糕&闲话"每个人都被称为奶奶或爷爷)。奥芬贝克解释说：“理查德喜欢提前上班。这样他在工作前能吃块蛋糕，聊聊天。每次听到外面的车里传来摇摆舞音乐，我们就知道是理查德爷爷来了!”

理查德爷爷的送货名单上有很多普通咖啡馆，包括位于施瓦宾的巴洛克式别墅班贝格尔小屋（Bamberger Haus）和博根豪森的Mon咖啡馆。还有一家是摩纳哥咖啡馆，位于马里恩广场(Marienplatz)一角的大型百货公司中。这个咖啡馆是一个补充能量的好地方，在此可以辨明自己的方位，俯瞰城市中心广场的景色、聚集在著名的市政厅前的人潮。

宁芬堡宫(Nymphenburg Palace)附近有一家文具城堡咖啡馆（Schreibwaren am Schloss），也很值得一提。它位于一幢精心修复的历史建筑中，由一家文具店改造而成，现任老板从祖父及曾祖父手中接过来，可谓代代传承。想来探店的人，就找找装有蓝色和白色百叶窗的黄色建筑。

Image copyright Kuchentratsch Image caption "蛋糕&闲话"为退休人员提供了额外的收入来源，还增强了社区意识。

理查德并不是“蛋糕&闲话”里唯一的一位爷爷，有另外两名骑手爷爷帮忙送餐，还有一些爷爷开始着手做蛋糕。妻子去世后，甘特（Günter）爷爷决定自学烹饪，这样他就可以继续为孙子们制作深受喜爱的家庭美食。他做的大黄椰子蛋糕现在很受欢迎。反戴着"蛋糕&闲话"帽子的甘特爷爷说：“过去我只负责吃，现在我自己做蛋糕！”

和甘特爷爷一样，“蛋糕&闲话”希望保留旧食谱。为了确保这些宝贵的知识和技能不会消失，该团队制作了两本烹饪书，将他们使用的每一种食谱都记录了下来，传给下一代。目前，有30多名老年人参与其中，且蛋糕需求量很大，这门生意肯定会越来越好。

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