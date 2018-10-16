地球生命的起源：早于大陆形成的南非山脉

保护地球最古老的历史

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25至40亿年前，即为人所知的太古宙时期（Archaean Aeon），地球还是一个不断受到小行星撞击的海洋星球，大气层中充满了火山爆发产生的灰烬和碎片。朦胧的太阳悬挂在地平线之上，当时地球的自转速度比现在快，每一天的时间也更短。地球的第一批大陆板块就在此时形成，创造了有利光合作用的地表浅水环境。

玛空瓦山脉（Makhonjwa Mountains）现位于南非普马兰加省（Mpumalanga）巴伯顿（Barberton）的后方，可追溯至35.7亿年前，是世界上最早露出海面的陆地之一。这座山脉也被称作巴伯顿绿岩带，展示了地球上最古老的地表岩石，最近刚列为该国最新的联合国教科文组织世界遗产。

生命的发源地

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巴伯顿-玛空瓦地质步道（Barberton-Makhonjwa Geotrail）于2014年开放，全长37公里，蜿蜒穿过玛空瓦山脉，从巴伯顿郊区一直延伸至伊斯瓦蒂尼（eSwatini，前称斯威士兰 [Swaziland]）的边境。步道沿途均设有丰富多彩的介绍性标牌，详细讲解了地球的地质变化过程，以及地球上第一个（肉眼）可见的有机体。该地区也因此被称为“生命的发源地”。

经验丰富的当地向导兼野生动植物生态学家法拉（Tony Ferrar）和德国耶拿大学的研究科学家休北克（Christoph Heubeck）教授（图中人物）均是负责参与地质步道规划的团队成员。他们共同撰写并绘制了导览册，可从巴伯顿旅游局获取。导览册解释了科学家从这些岩石中得到的信息。

我们呼吸的空气由此而来

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在地质步道29公里处的条状铁层所在地，法拉和休北克让我想象一下太古宙时期恶劣的无氧环境。约32.5亿年前，富含铁元素的光聚营养细菌（photoferrotrophs，一种特殊的单细胞细菌）在海洋表面附近漂浮。这些细菌借助太阳光将水中的二氧化碳分离出来，用于构建细胞并繁殖，同时释放作为代谢废物的氧气。氧气与溶解的铁结合，在细胞外膜上形成氧化铁。铁锈色和氧化铁层在这些条状铁层（Banded Iron Formations）中清晰可见，证实了铁层的形成过程。

法拉说：“这些细胞被铁锈包裹，沉入海底。千百万年后，溶解的铁元素离开海洋，光合细菌产生的氧气也开始逐渐在大气中积累，最终形成了富氧生态系统。多细胞生物得以生存进化，我们呼吸的空气也由此而来。”

富庶的土地

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在科学家发现最早的生命迹象之前，该地区的居民就已经发现了另一种宝藏——黄金。虽然早在1874年，在该地区附近的蒂卡普山谷（De Kaap Valley）就发现了少量黄金，但产量少、缺乏实际的经济效应。直到1884年，巴伯两兄弟亨利和弗莱德（Henry and Fred Barber）和他们的表亲格雷厄姆（Graham）一起在玛空瓦山脉中发现了大量的金矿后，该地区才掀起了淘金热潮。

1884年7月24日，距离该地50公里以外的开普西普（Kaapschehoop）的金矿专员威尔逊（David Wilson）将该镇从巴伯礁（Barber Reef）更名为巴伯顿，以此纪念巴伯两兄弟。当时没有香槟，于是他们开了一瓶杜松子酒以示庆祝。消息很快传开，世界各地的淘金者都前往巴伯顿寻找财富。

黄金的发现

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传说中，巴伯顿附近示巴金矿（Sheba Mine）的黄金矿场（Golden Quarry）（如图）发现的黄金总量非常大。因此矿工必须采用从黄金中提取岩石的方式来淘金，而不是从岩石中提取黄金。

我们步入黄金矿场，我的导游恩格布雷（Wynand Engelbrecht）解释说，如果按每吨矿石的含金量来算，这应该是全世界最富饶的金矿了。

黄金矿场还是南非目前最古老的仍在运营的矿场。勘探隧道中有一座木桥，走下去就能到达130多年前靠铁锹和镐挖出的洞穴。恩格布雷捡起一块石头扔下竖井，只听见它在岩壁上反复回弹，直到声音消失不见。

有28家酒吧的空城

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人们发现示巴金矿并建起黄金矿场后，尤利卡城（Eureka City）就成立了。在最繁华的时期，尤利卡居民曾多达700人，城里有商店、酒店、一间音乐厅、两个带草坪的网球场，以及该地区首个赛马道。恩格布雷告诉我：“1885年是巴伯顿淘金热的鼎盛时期，从巴伯顿到尤利卡城的维多利亚酒店，沿途20公里有28家酒吧，被称为黄金干道（Golden Highway）。客人用现金或者黄金作为货币，支付一品脱的酒钱。”

1886年，在巴伯顿西部360公里处发现了金矿，这个地方就是后来的约翰内斯堡。当时许多淘金者动身前往该地，于是到了1924年，尤利卡城就被抛弃了。如今，尤利卡城是玛空瓦山区山地自然保护区（Mountainlands Nature Reserve）的一部分，出于对遗址的保护，游客必须跟团才能前往参观。

漂泊的画家

淘金热吸引了淘金者、酒吧女招待等各种各样的人前往玛空瓦山区。但或许在前往巴伯顿的人中，最具传奇色彩的要数吉纳尔（Conrad Frederick Genal），他被人们亲切地称为漂泊的画家。吉纳尔是德国人，在他19岁那年，还是艺术学生的吉纳尔参加了法国外籍兵团，后来在苏伊士运河上试图跳下船当逃兵的时候，被船上的巡逻士兵用枪打中臀部。

吉纳尔后来乔装成商人，向南穿过非洲大陆，在巴伯顿停留了一段时间。最终他在南非距离巴伯顿650公里的沿海城市德班住了下来，1939年病逝于此，享年64岁。一路上，他以旅途经历为创作灵感，在教堂、酒店、市政厅和私人宅邸的墙壁上作画，以此为生。如今，他的作品可以在巴伯顿德兰士瓦酒店（Transvaal Hotel，现为巴伯顿历史和金矿私人博物馆）、附近的矿工酒店（Diggers Retreat Hotel）以及酒店内的悬挂树酒吧（Hanging Tree Bar）的挑高墙壁上找到。

“这让人疯狂”

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巴伯顿的河床仍然布满了黄金，游客可以在南开普河（South Kaap River）进行淘金初体验。恩格布雷一只手拿着抹子，另一只手端着淘金用的锅对我说：“河床上的圆形岩石是一个很适合淘金的地方，因为水流会在此形成漩涡，而金这种沉重的金属，总是会沉到底部，附着在草根周围。”

恩格布雷铲了一些泥沙到有弧形纹路的锅里，然后加入大量的河水。他不断画圈搅拌，以便冲走泥沙和较大的石头，直到水变得清澈为止。然后他用手掌边缘扫去最上层的颗粒，直到剩下最细的、带点金色的颗粒为止。他说：“当你看到金子，你就会意识到那就是金子。金子有一种神奇的属性，让人着迷。”

巴伯顿的首个游泳池

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玛空瓦山坡上的喷泉酒店浴场（The Fountain Hotel and Baths）于1884年开业，是服务从世界各地来到巴伯顿的黄金矿工的公共浴场。这是该省第一个公共游泳池。浴场现在更名为喷泉浴场旅店（Fountain Baths Guest Cottages），在同一个地方设有游泳池。

旅店老板埃斯玛丽·哈罗德（Esmari Harrod）和尼克·哈罗德（Nick Harrod）收集了一文件夹的讲述旅店历史的剪报，其中有一些被裱起来放在酒吧里。埃斯玛丽·哈罗德表示：“大多数的剪报是由之前的业主收集的。这么多年来，旅店以前的客人、当地人、还有那些和旅店有家族联系的人也都捐赠了剪报。我们非常热爱这个地方，而且还开始做喷泉浴场旅店的发展史，向大家介绍它如何随着时代而变迁。”