亚美尼亚的古城处于变革的边缘

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虽然亚美尼亚是一个仅有300万人口的小国，但去年春天发起的“天鹅绒革命”（Velvet Revolution）波及全球——这是一场长达数月的和平抗议运动，最后导致总理萨尔基相（Serzh Sargsyan）辞职；记者帕西尼扬（Nikol Pashinyan）当选新总理，他是抗议运动的领导者，激情演讲，组织公民抗命。

和平交接权力后，首都埃里温的状况有所变化。国民开始创业，离散人口纷纷回国，到访游客也有所增加。

埃里温当地居民瓦丹彦（Aram Vardanyan）开了一家名为“非常亚美尼亚”（Absolute Armenia）的旅游公司。他说，“这为埃里温带来从未有过的乐观前景。亚美尼亚常常遭到忽视，但现在重现光彩。其他创业者也感到，这些机遇和变革使如今成为最好的创新时代。埃里温迸发生机，这真的很明显。”

Image copyright Getty Images Image caption “天鹅绒革命”后，权力和平交接，亚美尼亚首都埃里温的状况有所变化。

埃里温城比罗马还要古老，迈入它的第2800年。居民们忙着细数城市的今昔巨变，展望美好的未来。

人们为什么爱这里？

这里的人们擅长交际，非常团结，而且对生人总是很客气。安德莉（Ani Andree）一年前从德国搬来，办起了乡村旅游公司，她说，“亚美尼亚人喜欢喝咖啡聊天。每天遇到熟人，都互相问好，上班途中聊一会天。人们从容交谈，不论是出租车司机、邻居还是同事。”

这些人彼此挂心，甚至侨民也有安全感。安德莉说，“我知道，如果我没有像往常一样出现，人们会立刻注意到。他们会打听，他们会打电话或发信息。这里人们之间的关系细水长流。即使你们几个月前偶遇，对方依然会驻足闲谈，很兴奋，很想知道你的情况。”

Image copyright Getty Images Image caption 今年，埃里温庆祝成立2800年。

很多人认为文化应当兼容并包。这里，外人会被鼓励加入一个团体。亚美尼亚人精通多语，有助于增强新到之客的归属感。瓦丹彦说，“我们擅长掌握语言，在埃里温的街头，很多游客可以轻松地与当地人交流，他们对此很惊讶。”萨哈基扬（Sirarpi Sahakyan）是生活在埃里温的亚美尼亚人，在电子销售公司Incredo工作，他说当地人讲的语言通常包括英语、俄语、法语、西班牙语，甚至还有波斯语。

亚美尼亚人热爱并注意保护本国文化，特别是和其它前苏联国家相比。该国文化的丰富性很大程度上归因于朝代更迭，受到群雄称霸的影响，包括亚述、马其顿、波斯和奥斯曼土耳其帝国。安德莉说，“传统和仪式仍然是这里的文化，营造出良好的氛围。例如，只要参加重要活动，人们喜欢献花。”

亚美尼亚的节日也展现出悠久的传统。复活节后98天是瓦达瓦尔节（Vardavar），是耶稣变容的仪式，但这项传统一直追溯至基督诞生以前的时代。瓦达瓦尔节互相泼水的习俗活泼有趣，是最受欢迎的节日。亚美尼亚圣诞节后40天是情人节（Trndez），一般全城都搭起篝火，表示仪式的开始。这对于新婚夫妇尤为重要，他们有时一同跃身跨过篝火，这历来是多子和净化的吉利象征。

亚美尼亚历经磨难险阻，尤其是一战时期奥斯曼土耳其人对亚美尼亚人进行大屠杀。美国很多州以及另外20个国家都认定这是由奥斯曼帝国进行的种族灭绝行为。如今，土耳其政府对此拒绝承认。

然而，即使千百年来蒙难变迁，埃里温人也崇尚古道，他们还是乐于接受新理念和新思想。瓦丹彦说，“亚美尼亚人的优点之一是主动学习，知识就是力量。”

这里的生活怎么样？

和很多欧洲其它都市相比，埃里温是一座小城，各行各业的人们在狭小的空间里共同生活。安德莉说，“花20分钟便可从城市的一头走到另一头。”中心地带几乎囊括一切，人们在很多沿街的咖啡店里见面。

由于盛产独特的粉色火山岩，埃里温有时也被称作“粉红之城”。萨哈基扬说，“大多数建筑用凝灰岩打造——这种粉色的火山岩已成为埃里温的象征。朝阳和彩霞的照耀下，整座城市有温柔的粉红色光泽。”

Image copyright Getty Images Image caption 城市的中心地带几乎囊括一切。

革命运动在短时间内让城市发生了明显的变化，几代人之前离开的公民又重新回到家园。瓦丹彦说，“东西方的影响开始协同作用，为埃里温开创了极具国际化的独特局面。”

萨哈基扬认为回流的人们正在把城市建设得更好。她说，“近年的战争使得叙利亚裔亚美尼亚人重归故里，埃里温风气变化，有了新派的菜式，我们很喜欢。如今，特别是革命之后，人人都可以自主开店。”比起政策转变，加入创业风潮更多的是解放思想，很多人认为革命运动开辟了未来经济的光明前景。

埃里温最近也推行“智慧城市”的理念，着重提升科技基础设施，使城市更为一体化，生活更加便利。这些改造工程包括建设社区通信系统，用于从公告到选举等各种活动；以及建立合作空间，用于沟通新的理念。

Image copyright Getty Images Image caption 埃里温大多数建筑采用粉色的火山岩，属于凝灰岩，让城市披上粉红色的光泽。

还要知道哪些信息？

正如任何发展中的城市，保持顺应的心态让这里的生活更加从容。虽然地方不大，交通阻塞和有限的公交系统使得市内通行很困难。对大气污染和噪音的监管不足，也让像安德莉这样的市民很苦恼。她也希望拥有更多绿化空间。她说，“埃里温的公园很小。你真的不知道去哪遛狗。”

但这里的一切都变化很快。瓦丹彦说，“自从革命运动以后，人们渐渐对社会发展有了更多话语权。我想比起过去，这有助于大力缓解居民的城市生活问题。”

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