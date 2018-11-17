马拉纳：一个神秘的喜马拉雅山村

Image copyright Sauriel Creative Image caption 据说马拉纳的居民是亚历山大大帝军队的后裔。

印度有个雪山神女谷（Parvati Valley），旅行者们都听过那里的迷幻派对，和可以自由买卖的印度大麻。这些大麻来自印度北部喜马偕尔地区（Himachal Pradesh region）的一个古老村庄——马拉纳（Malana）。透过大麻燃烧的袅袅白烟，深藏于这个山村的传奇、神秘，以及找不到答案的悬疑，在我们面前徐徐展开。

马拉纳村坐落于喜马拉雅山的山峰上，四周环抱着悬崖绝壁和皑皑雪山。这个有近1700位村民的山村，一直吸引着旅行者，他们在这个吹着阵阵寒风和有一排排墨绿雪松的山村中小住数日，是为了吸食知名的顶级马拉纳膏。当地居民将其视作神圣的草药，而外来者则觉得这是能放空他们大脑的神奇迷幻药。这种大麻植液制成的膏状物，以其手揉制造和迷幻效果惊人而著名。不过，我来马拉纳，却是为了解开围绕这个山村的神秘传说。

Image copyright Sauriel Creative Image caption 印度喜马偕尔邦的古老村庄马拉纳因其大麻产品而走红外界。

据传，在公元前326年，亚历山大大帝帅领的希腊军队与印度旁遮普地区（Punjab region）的统治者波鲁斯（Porus）大战，受伤的希腊士兵来到这个与世隔绝的山村中避难。传说这些士兵就是马拉纳人的祖先。村子里发现了一些那个时代的人工制品，比如据说现放在马拉纳寺庙里的一把剑。 不过，还没有人去研究或证实马拉纳村民与希腊士兵之间是否真有遗传关系。 实际上，许多和我聊天的当地人都不知道这个传说是怎么来的。

在马拉纳工作了十年的电影制作人达塔（Amlan Datta）说：“马拉纳居民的祖先是亚历山大大帝的军队，这个说法广为流传，但我找不到真的能支撑这个说法的物证。这个村庄发现了一些武器和别的什么东西，看起来像是有关联，但我很肯定，这个传说没有任何证据可以证实。”

马拉纳人的身体特征和语言，与其它本地部落截然不同，这也使得马拉纳人来自于古希腊士兵之说更为流行，让马拉纳人及其身世更为神秘。马拉纳人说卡纳西语（Kanashi），他们认为此语言很神圣，不能向外传授。世界上也没有其它地方说这种语言。在我到访期间，遇见一些男性，我会说“Bhaiji”（印地语称呼朋友的礼貌用语），在喜马偕尔地区，这么打招呼很常见。然而，当地人虽然听得懂我跟他们说的是印地语，却会用卡纳西语回应我，让我一头雾水，搞不懂他们说了什么。

你的器材不支持播放多媒体材料 把太阳能电带到喜马拉雅山村庄

目前，瑞典乌普萨拉大学（Uppsala University）正在进行一项关于卡纳西语的研究，由语言学教授萨克塞纳（Anju Saxena）带队。萨克塞纳告诉我：“卡纳西语绝对可以称之为一种濒临灭绝的语言。这种语言没有文字，以前也几乎没有任何文献记录提到过。它属于汉藏语系，而周边其他村落则都属于印度-雅利安语系，和卡纳西语毫无关联。关于这个语言的来龙去脉，以及语言结构等，都是相当令人感兴趣的课题。”

即便是前往马拉纳也是一段通向荒凉莫测之地的旅程。这个山村不通汽车，我从雪山神女谷底的嘉里村（Jari），艰难跋涉了四个小时才到。山路崎岖陡峭，但风景之壮丽令人屏息。启程不久，就有马拉纳人从我身边经过。他们的外貌特征明显，容易辨别：头发和眼眸是浅棕色，鼻子很长，肤色是标准的小麦色或金棕色。大多人穿了传统的浅棕色长袍、帽子和麻鞋。 与其说是喜马偕尔人，我觉得他们更像地中海人。

Image copyright Sauriel Creative Image caption 马拉纳人说卡纳西语。他们把自己的语言看得十分神圣。讲这种语言的全世界只有此地一处。

我一进村子，就遇到一群青少年，随口问我要不要买大麻。虽然长期以来大麻一直是这个小村庄的经济支柱，但也导致了许多社会文化问题，例如儿童参与毒品交易。也许这就是为什么，一年前，当地人称为嘉木鲁神（Jamlu Devta）的村子守护神（Jamdagni Rishi，印度神话中的圣人），通过世俗代言人（俗称：古尔）颁布法令，关闭了村里所有的旅馆，村子只在白天对外界开放。

嘉木鲁神是村委会的精神领袖。村委会，马拉纳村这个政治组织一直以来都让研究人员和访客十分好奇，大家都搞不懂这个古老而偏远的喜马拉雅村庄怎么会有这么先进的治理形式。

据说，马拉纳村委会这种特有的民主制度是世界上最古老的民主制度之一，与古希腊民主制类似。其由下议院和上议院组成，不过有一个奇特之处：最终裁决由三位重要人物组成的上议院作出，而这三个重要角色之一就是村子守护神嘉木鲁神的代表。

一位买卖大麻的少年罗汉（Rohan）解释说：“最终由神一锤定音。我们有委员会，三位分管不同事宜的政治角色，其中之一就是古尔，他由嘉木鲁神掌控，向我们传达神的旨意。”

Image copyright Jenny Matthews Image caption 马拉纳人独特的身体特征让人想到地中海人。

达塔告诉我一个当地传说，据说嘉木鲁神曾经在马拉纳住过，是印度教的湿婆神赠送给马拉纳的礼物。村里有两座神庙，一座供奉嘉木鲁神，另一座供奉他的妻子雷努卡女神（Renuka Devi）。古村落里散布着木制和砖砌的房屋，我沿着村中小路，走进下议院所在的大院子，里面有供奉嘉木鲁神的神庙，背靠皑皑雪峰，非常壮观。

寺庙的木柱恢弘大气，大门精雕细琢，墙上挂满各种骨头、头骨和祭祀动物的其它身体部位，引人瞩目。不过外面有一个警告标识，注明若“触碰守护神的圣地”，要罚款3500卢比（近400港币）。

这个告示也对外展示了马拉纳另一个典型传统：竭力保持村子的“圣洁”。喜马偕尔邦的人会告诉你：大家都知道马拉纳人禁止和外族人接触，尤其不能让外族人直接触碰其肢体。从嘉里村出发时之前，已有人告诫我，要跟带我来马拉纳村的司机保持距离。

Image copyright Sauriel Creative Image caption 马拉纳有自己独特的民主制度，据称是世界上最古老的民主制度之一。

虽然我也看到一些年轻人拥抱或握手，但这里绝大多数人还是坚守着老传统，避讳与外人触碰。我去买一瓶水，老板让我把钱放在柜台上，而不是直接交到他手里。我还了解到，他们不能和外人通婚，违反这一习俗的话，就会受到全村人的杯葛。

我很清楚这里不欢迎外人，所以当我到处探访，了解村子的故事时，觉得自己像一个入侵者一样。喜马偕尔人大都很热情健谈，热衷和游客分享故事和美食；然而在马拉纳，和当地人长谈是罕见的。

Image copyright Sauriel Creative Image caption 众所周知，马拉纳人禁止与外族人接触。

从山上下来，走出这个世外桃源时，我不得不承认自己作为一个游客，永远都走不进这个神秘的喜马拉雅小村庄。不管我怎么想，当地人都没有接纳我，而我也应该尊重他们的文化。

不过几周之后的这一刻，当我回顾自己对马拉纳传说的探寻，我终于意识到，之前所经历感受到的马拉纳村之美，难道不是基于其来自何方无从所考这样的神秘吗？珍惜马拉纳的这一点，让我开始真正能欣赏这片陌生而寒冷的土地，以及这片土地上的神秘居民。

点击BBC Travel 阅读英文原文。