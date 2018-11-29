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几年前，我第一次去赫尔辛基（Helsinki）时遇到了我现在最好的朋友汉娜（Hanna），那是一次出于绝望而安排的咖啡约会。在这个城市里我没有任何熟人，我只是想在公共场合有个人能坐在我身边。我们工作上有点联系，她便成了符合要求的人选。一起喝咖啡很快变成了共进晚餐，我们对政治、宗教、性和生活进行了深入探讨，而这是朋友间可以讨论多年的话题。我们的晚餐持续了四个小时。一年后，我飞回来，在她婚礼上当伴娘，那时我仍然对我们一见如故感到惊讶。

“劳拉，”我问她为什么我们这么快就熟识，她实事求是地告诉我，“芬兰人不相信胡扯”。

她没有告诉我的是，芬兰人认为如果没有重要的话题需讨论，就根本无须对话。他们的国民谚语是“沉默是金，交谈是银”。

亲密朋友在社交场合之外的寒暄几乎不存在。与咖啡师交流？仅限于你想点的咖啡的名字。坐着，走着，或站着时都需要承认陌生人的存在？从来没有。在芬兰，一个文化特色是人们站在公交候车亭外，而不是站在候车亭下，这是一个常用的笑话，用来说明这一点。如果你是外国人，恭喜你，你可能是公共交通工具上 （自愿）沉默人群中说话最大声的那个。

在芬兰，有200万个桑拿浴室可以完全裸体享用（通常分男女，但有朋友一起时这一规定往往会被抛弃），芬兰人似乎对亲密关系没有任何问题。但一旦穿上衣服，一切就变了。

Image copyright Getty Images Image caption 芬兰有一句国民谚语是“沉默是金，交谈是银”。

芬兰人通常不会遵守其它文化中根深蒂固的交谈礼节，而且认为与外国同事、游客和朋友约会没有必要。拉特瓦拉（Tiina Latvala）是拉普兰（Lapland）索丹克雷（Sodankylä）的一名前英语教师，她解释说，她的部分工作就是向年轻学生介绍寒暄的概念。

“我们有一个练习，必须假装和某人第一次见面，”拉特瓦拉说。“必须假装是在咖啡馆或公共汽车上碰面，并且彼此不认识，然后聊上几句。我们把所有安全的话题都写在白板上，集思广益，这样就不用纠结于要讨论什么了，学生们总是觉得这真的很难。”

住在赫尔辛基的18岁芬兰学生杰弗莱夫（Alina Jefremoff）带着一种怀疑的神情回忆起类似的练习形式。由于电视和电影（主要是用英语播放的），她已经熟悉了非芬兰的交流方式。即便如此，她也不得不忍受一系列“连线游戏”式的家庭作业。

“（作业）是关于基本对话的，”她解释道。“答案已经在那里了。我们被教导要回答，‘我很好，你呢？’；‘你妈妈好吗？ ’如何对谈已经很清楚，我们其实都知道。这很奇怪……好像这些问题有正确答案似的。”

Image copyright Getty Creative Image caption 芬兰人认为如果没有重要的话题需要讨论，就根本无须对话。

当被要求举例说明希望芬兰社会如何更加开放时，杰弗莱夫举例说可以做一些可笑的事情，比如把书丢在地铁里，然后嘲笑自己。她说，希望陌生人能和她一起，通过嘲笑或评论来承认这种情况的愚蠢。主动与陌生人接触？这不是他们学过的东西。

关于芬兰文化为什么会永久地遮上沉默的面纱，更多的是假设而不是答案。拉特瓦拉认为，芬兰人招牌式的直率，与芬兰语的复杂以及城市相距过远有关。拉特瓦拉的理由是：如果见一个人要跑很远的路，为什么要这样浪费时间？

然而，赫尔辛基大学（University of Helsinki）欧洲史教授科尔布（Laura Kolbe），以比较的角度看待这个问题。她说，芬兰人不认为他们的安静或不愿寒暄是消极的。但每种文化都根据自己的社会规范来评判另一种文化，因此，在更情绪化的民族的印象中，沉默的芬兰人是刻板的。

“近邻看待芬兰人时，这种想法尤其普遍，”她解释说。“例如，过去讲瑞典语和德语的人来芬兰时，视芬兰人为沉默的公民。他们不明白为什么芬兰人不讲瑞典语或德语，面对客人时也保持沉默。”

Image copyright Getty Images Image caption 芬兰人不愿寒暄，这和尊重有关。

芬兰人并非缺乏语言技能，芬兰有两种民族语言——芬兰语和瑞典语——而且芬兰人在六、七岁时就开始学习英语。但当必须用第二种（或第三种）语言表达时，许多人往往选择什么也不说，以避免不能被充分理解的风险。对他们自己而言，沉默是舒适交谈的延伸。

奥卢大学（University of Oulu）研究员瓦塔宁（Anna Vatanen）博士支持这一观点。她即将完成的一项研究——“在互动方面的失误以及沉默芬兰人的刻板印象”，表明至少芬兰人自己之间，尤其是在熟人之间，确实是通过舒适的沉默来交流的。当外人评价直率的芬兰人时，她警告说，跨文化交际中，一些细微的差别确实会被忽视。

“这与语言的结构特点无关，而是与人们使用语言的方式有关，”她在电子邮件中解释说。“例如，初次见面最常出现的问题，‘你好吗？’，在英语国家主要是用作问候语，不需要严肃的回答。相反，芬兰语中相应的问题（Mitä kuuluu?），则需要一个‘真实’的回答：回答者往往开始讲述目前的生活，有什么新鲜事，他们过得怎么样。”

不过，《芬兰噩梦》（Finnish Nightmares）一书的作者科尔霍南（Karoliina Korhonen）说，芬兰人决定不加入寒暄，也和尊重有关。为什么要让别人感到不舒服呢？这本书也在网上进行漫画连载，讲的是一个“普通的”芬兰人如何应对生活中那些无害但让人恐慌的事情。

“我认为芬兰人重视个人空间，”她说。“如果你不认识别人，就不想打扰他们。他们可能正在做自己的事，或者不想让陌生人来打扰。如果你看到他们愿意交谈，而你也愿意，就可以聊聊。但大多时候人们都很有礼貌，并且保持距离。”

但希望回避是他们非常普遍的态度，已经成为芬兰文化中根深蒂固的东西。一级方程式赛车手莱科宁（Kimi Räikkönen）因不爱讲话而树立了自己的标志性形象。漫画中，对寒暄不感兴趣是芬兰人日常生活的一部分，甚至走向了国际。科尔霍南的作品在中国出人意料地大受欢迎，不喜社交的中国青少年把自己描述成“精神上的芬兰人”。

Image copyright Getty Images Image caption 芬兰的桑拿文化表明芬兰人对于亲密关系并没有什么问题，但一旦穿上衣服，一切就变了。

不过，在某些情况下，芬兰社会似乎有些许更开放的倾向。然而，它发生得很慢。对芬兰巧克力公司古迪奥（Goodio）的首席运营官萨洛宁（Jussi Salonen）来说，在洛杉矶生活了两年，让他希望自己能把美国的开放精神更多一点引入自己的祖国。

“当我（回到）芬兰，我去咖啡店买咖啡时，他们什么都没说，我几乎感觉被冒犯了，”他回忆道。“说的只是‘你想喝什么?’你怎么能这么说呢？在那之前你不打算问什么吗？哦，是的。这是我的祖国。人们沟通的方式就是这样。有趣的是我住在那里的时候，事情发生了一些变化……我觉得有一点交流或闲聊没什么坏处。”

人们希望芬兰人能折中，既满足世界上其他人的需求，同时也能尊重彼此隐私。但就目前而言，它让芬兰有了最有趣的分裂。当然，你可能不会和街上的人说话。但如果你幸运的话，有时陌生人会马上成为你的朋友，告诉你一切。

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