“排便者”：加泰罗尼亚独特的圣诞符号

耶稣降生的场景,在加泰罗尼亚语中被称为“pessebre”——它包含了所有常见的人物:玛利亚(Mary)和约瑟(Joseph)深情地凝视着睡在马槽里的婴儿耶稣(Jesus),牛群哞哞低语,一旁有时还有牧羊人。但仔细看,在这些圣诞标配人物中还隐藏了一个小人,裤子半褪,在神圣的场景中拉屎。

大便小人(caganer)——字面意思是“排便者”——是西班牙东北部加泰罗尼亚地区圣诞节的主要元素,通常是一个农民穿着黑裤子、白衬衫,戴着经典的红色加泰罗尼亚帽-巴雷提那(barretina)。拉屎的同时,他还可能一边抽着烟斗、看着报纸。

“这就像在本应非常严肃的事情中出现了有趣的环节,”来自巴塞罗那(Barcelona)的大便小人收藏家、现年53岁的科拉尔(Marc-Ignasi Corral)笑着说。是的,这个人物非常受欢迎,它甚至有自己的协会,即“大便小人之友协会”(L 'associacio Amics del Caganer), 科拉尔就是协会成员。该协会成立于1990年,大约有70名会员——有些甚至来自遥远的美国,他们每年聚会两次。

传统的大便小人由粘土制成,在1000摄氏度以上的窑中烧制,然后手绘图案。随着行业的发展,大便小人也在不断演变;现在,无论是在设计上还是材料上,都有许多不同种类的大便小人。

Image copyright Miquel Benitez Image caption 加泰罗尼亚人对大便小人有一种轻松的态度,认为他们只是描绘了一种自然的行为,并非粗俗。

“我收藏了用肥皂做的小人,还有巧克力做的——当然这些是用来吃的,”科拉尔说,他的书架上摆满了他收藏的200多件大便小人。“我有玻璃做的(大便小人)……我还见过用咖啡胶囊做的。”

大便小人深深扎根于当地的民间传统,但具体起源并不清楚。但一般认为,可以追溯到17世纪末或18世纪初,当时盛行的巴洛克风格(Baroque)传统,无论是在加泰罗尼亚还是其他地方,艺术、雕塑和文学领域都盛行现实主义。阿鲁格(Jordi Arruga)和马纳(Josep Mana)在《大便小人》(El Caganer)一书中写道:“这是一个以极端现实主义为特征的时代……所有东西都非常依赖于对当地生活习俗的刻画。在这里,工作环境和家庭生活都成为了艺术创作的主题。”

大便小人就是一种对真实生活的艺术刻画。

它之所以能代代相传,理由很清楚:长期以来,人们喜爱把排便与一切事物联系在一起,从好运到繁荣,再到健康。

“粪便等于肥沃,等于金钱,等于运气和繁荣。人类学家好像是这么说的,”巴塞罗那庞培法布拉大学(Pompeu Fabra University)名誉教授、历史学家卡尔(Enric Ucelay-Da Cal)说。

“据说不把大便小人放进婴儿床会带来厄运,”大便小人生产商普拉(Marc Alos Pla)说,普拉的家族经营着全球最大的大便小人生产商caganer.com网站,他预计今年的销量将超过3万个。

而且,加泰罗尼亚人并没有把大便小人看作粗鄙的,他们认为,大便小人只是在描绘一种很自然的行为。

“我们不认为这是粗鲁的行为,就像你不会认为上厕所粗鲁一样,”科拉尔笑着说。“我们爱避谈事情——我们身处一个隐藏一切的社会。比如我们避谈死亡。”

而且,加泰罗尼亚人不止有一个圣诞节传统。

Caga Tio,字面意思是“大便木棍”(也称为Tió de Nadal,“圣诞木棍”),也是许多加泰罗尼亚家庭在圣诞节前夕的主要元素。

在12月8日的圣母无染原罪瞻礼(Immaculate Conception)上,各家各户开始给圣诞木棍"喂"残羹剩饭。他身上盖着一条毯子来保暖,直到平安夜或圣诞节那天,当他"吃"饱了,孩子们一边用棍子打他,一边唱一首鼓励他排便的歌:

大便吧木棍

拉出牛轧糖、榛子和奶酪

如果你不好好大便

我就用棍子打你

大便吧木棍!

木棍不会产生任何旧的排泄物……他会“排出”圣诞礼物。

在敲打圣诞木棍之前,孩子们会到屋子的另一边祈祷圣诞木棍给他们带来礼物,而他们的父母则会趁机在毯子下面藏一些圣诞糖果之类的小礼物。

卡尔说:“圣诞木棍似乎是一个非常古老的圣诞节理念……中世纪时,从斯堪的纳维亚半岛(Scandinavia)一直到地中海西部(Western Mediterranean),几乎整个欧洲都有这个传统,并且一直延续到二战(World War Two)前后。”

这些在世界其他地方可能被视为露骨或粗鄙的传统,究竟为什么吸引了这么多加泰罗尼亚人?

“我喜欢这种对规范、及规范所代表的传统,还有艺术品本身的叛逆,”科拉尔解释说,卡尔则称大便小人“有一种很好的颠覆性的特质,可以说是顽皮但可爱”。

事实上,拉屎的主题不仅是圣诞节的元素,而是贯穿整个加泰罗尼亚文化,从成语到艺术。

“这符合加泰罗尼亚(和西班牙)对平等主义的喜爱:每个人(都要拉屎),不管他们有多重要,”卡尔说。

说到语言,加泰罗尼亚语中充满了与粪便有关的谚语和习语。在英语中,我们可能会说两个非常亲密的人“亲密如贼”(as thick as thieves),而在西班牙语中,这个短语可能是“像指甲和肉一样”(como uña y carne),加泰罗尼亚人则说两个人像“屁股和粪便一样”(cul i merda)。

“有句老话说,日耳曼语(Germanic)充满粪便隐喻,而罗曼斯语(Romance)则强调阳刚之气。毫无疑问,西班牙的传统——尤其是加泰罗尼亚的习俗不是这么样,”卡尔说。

拉屎在加泰罗尼亚的艺术和文学中出现,可以追溯到几百年前。

艺术评论家休斯(Robert Hughes)在他的《巴塞罗那》(Barcelona)一书中写道,在米罗(Joan Miro)的作品中,大便小人"毫无疑问地进入了20世纪的艺术"。这本书聚焦于加泰罗尼亚的历史、艺术和文化。

仔细看看米罗1921- 1922年的画作《农场》(The Farm),你会看到一个小孩在妈妈洗衣服时蹲在她身旁的样子。

休斯写道,这个男孩“正是米罗童年圣诞节的大便小人。在画作《一堆粪便前的男人和女人》(Man and Woman in Front of a Pile of Excrement) (1935年)中,画的可能就是米罗本人”。

加泰罗尼亚的作家们也一直在书写大便,休斯认为,这是加泰罗尼亚民间传统中根深蒂固的东西。他写道:“(加泰罗尼亚)的民间歌谣和诗歌中,总有一种强烈的大便幽默。”

他特别引用了13世纪粗诗(Versos Bruts)的一段话,这段话叙述了两位贵族之间的一场讨论,他们描述了“一百位贵妇乘船出海,因无风无法前进,于是在船上齐声放屁,让船返回岸边。”

你可能会认为,加泰罗尼亚文化中有一个领域不会和大便沾边,那就是食物——但不可避免的是,你错了。如果你感到饿了,你可能会走进一家加泰罗尼亚面包店,看到一种广受欢迎的烘焙食品,被称为“修女的宠物”(pet de monja)或“修女的屁”(nun's fart)——听上去相当难吃。

Image copyright Getty Images Image caption 今年,一个系着黄丝带的大便小人,成为加泰罗尼亚被监禁的独立领袖们团结的象征,有望成为最畅销的产品。

甚至连加泰罗尼亚的政治也在向马桶幽默转变,该地区轰轰烈烈的独立运动在畅销的大便小人上得到了体现。流亡在外的前加泰罗尼亚政府主席普伊格德蒙特(Carles Puigdemont)是最受欢迎的,在2017年,一款崔迪(Tweety Pie,卡通形象) 的大便小人销售一空(当西班牙政府增派警力遏制2017年的独立公投时,载着他们过来的一艘船上印有巨大的崔迪)。

2018年,一个戴着黄丝带、长着大眼睛大嘴巴,象征加泰罗尼亚被监禁的独立领袖们团结在一起的大便小人,有望成为最畅销的小人。

“这反映了正在发生的事情,”科拉尔说。“大便小人现在变成了一种保存活生生历史记忆的方式。这是一个现实。我们有政治犯。”

虽然大便小人还没有像圣诞树一样普及到世界各地,但它们在加泰罗尼亚以外的地区已经越来越出名。在葡萄牙和意大利那不勒斯(Naples),大便小人早已成为一种传统,并且也在吸引世界其他地方的爱好者。

“在大便小人协会,我们有来自意大利、德国、日本、美国的成员,所以这是一个国际性的协会,”科拉尔说。

事实上,根据普拉的统计,caganer.com网站大约50%的海外销售是运往美国的,大便小人中包括奥巴马(Barack Obama)和希拉里 (Hillary Clinton)等受欢迎的人物。普拉预测,特朗普(Donald Trump)和大卫•鲍伊(David Bowie)今年会大卖。

送给别人一个他们喜欢或讨厌人物的大便小人取决于你——但许多人把这视为一种恭维:

“对许多名人来说,拥有自己的大便小人已经成为一种荣誉,”普拉说。

科拉尔则更加直接。“如果你没有自己的大便小人,那你现在就是一个无名小卒。”

