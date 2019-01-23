Image copyright Getty Images Image caption 女性认为最适合订婚的日子是情人节。

我们在生活中做出的一些最重大的决定，是以家庭中心的——从结婚到为人父母，甚至到最适合离婚的时间。

在这些决定中，季节发挥的作用大得惊人。季节变化能影响我们的健康、心理和对未来的预期。假日行事历也决定了什时候适合，什么时候不适合做重大决定。

尽管没有哪两对伴侣是一模一样的，但在总体水平上，人们发现了一些周期规律。每一年都有一个高峰期，人们普遍在这个时间段作出情感方面的重要决定。

BBC未来（BBC Future）将带你了解高频的情感决定时间点，以及最适合做出这些改变的时间。

求婚

婚庆服务平台“婚姻联线”（WeddingWire）调查了1.8万人，结果显示，在美国，近40%的订婚发生在从感恩节到情人节的这两个半月里。12月是订婚的高峰期，而平安夜这一天尤其受欢迎。英国旅游网站“辣椒酱”（Chillisauce）对1万人进行的调查显示，三分之一的男性认为这个时间段最适合求婚。

Image copyright Getty Images Image caption 美国的一项调查发现，平安夜一天的求婚数量占了全年近三分之一。

但男性要注意的是：女性往往不这么认为。该调查还发现，女性认为最适合订婚的日子是情人节，这一天的得票率高达23%。可惜的是，调查发现只有12%的求婚是在情人节这天。

相比之下，平安夜（男性眼中最适合的日子）求婚最多，有31%的人选择在12月24日这天求婚。这或许反映出了谁是单膝下跪的那一方。跨年夜仅次于平安夜，接下来是元旦，然后是两人第一次见面的周年纪念日。

尽管有一些调查称节庆时期（指从11月末到1月初这段时间）最受欢迎，但最佳时间不那么显而易见——没有证据显示订婚日期与婚姻的质量和持续时间有任何关联。还有一个遗憾，那就是也没有任何数据显示在一年中的哪个时候，你喜欢的人最有可能同意你的求婚。

婚礼

你的另一半同意了？那就该决定什么时候举行婚礼了。

Image copyright Getty Images Image caption 在英国，夏天是最受欢迎的结婚时间——这意味着婚礼的花费也是最贵的。

结婚有几方面的因素要考虑。一个是费用——在美国，秋天是最受欢迎的结婚时间，而在英国最受欢迎的却是夏天。婚礼策划网站“爱结网”（The Knot）在1.3万名新郎和新娘中进行的一项调查显示，2017年美国最受欢迎的结婚月份依次是9月（16%）、6月（15%）和10月（14%）。

婚礼日期避开这些时间段可能更划算。这一点之所以重要可能不仅仅是因为你的银行账户余额。在3000对美国伴侣中进行的一项调查发现，婚礼花费较低的伴侣，更有可能拥有更加长久的婚姻。在对人口和感情特征进行了筛选后，研究人员发现，婚姻更长久的人花在订婚戒指上的钱也更少。

Image copyright Getty Images Image caption 婚礼花费低有助于婚姻长久。

但这项研究只是观察性的，作者无法得出任何因果结论。换句话说，婚姻更持久可能并不是因为婚礼是在1月举行的。婚礼花费较低可能只是双方关系健康的一个标志——也许这对伴侣觉得不用通过一场隆重的婚礼来向他人“证明”自己的感情，或是他们把精力放在了更长远、更重要的事情上，可能意味着更深切的承诺。

选择婚期时下一个要考虑的因素是你和伴侣的年龄。犹他大学（University of Utah）的社会学研究员沃尔芬格（Nick Wolfinger）为倡导婚姻的家庭研究所（Institute for Family Studies）进行的一项研究显示，在28岁到32岁之间结婚，五年后的离婚率最低。

沃尔芬格对9000多人的数据进行了分析，并把研究结果发到了自己的博客上：“大约32岁之前，结婚年龄每增加一岁，离婚几率会降低11%。然而，在32岁之后，结婚年龄每增加一岁，离婚几率增加5%。”

Image copyright Getty Images Image caption 在28岁到32岁之间结婚，离婚水平最低。

这项研究表明，可能存在一种“金发女孩效应”。年轻时，我们每年都会变化，而且比之后会发生的变化大很多，因此早婚可能会导致双方日后发生摩擦或变得越来越疏远。另一方面，沃尔芬格猜测，晚婚的人可能天生不太适合婚姻制度。这些人可能在某种程度上更加“天生脾气暴躁”，不善处理人际关系。这导致他们离婚的风险更高。

由于缺乏因果关系证据，，即便努力把结婚年龄定在28岁到32岁这个最佳年龄区间内，可能也无法确保你不会离婚。

离婚

但如果婚姻不顺，有“最佳”离婚月吗？

Image copyright Getty Images Image caption 一项研究发现，申请离婚的高峰期是3月和8月。

在华盛顿进行的一项研究发现，在美国，申请离婚的高峰期有两个，分别在3月和8月。作者推测，这背后的原因是，在结束冬天和夏天的假期后，双方会把推迟的离婚申请提上日程。文章作者称，这些假期是“离婚的象征性标志”，因为人们通常认为在假期申请离婚不合时宜。也有可能是律师休假，因此不能在假期里办理离婚手续。

但一旦家人和律师都过完节了，离婚申请的数量就会激增。作者认为，冬季过后的高峰期被推迟到3月是因为，双方可能需要一段时间来整合资源，聘请律师。

传闻除华盛顿州外，美国家庭律师反映每年1月，寻求结束婚姻的伴侣都会大幅增加。1月究竟为何这么受欢迎尚不清楚，但这可能是假日季结束和通常人们寻求重新开始的新年愿望共同作用的结果。

又或者是因为一个更加平淡无奇的原因：至少在美国，等到1月离婚在纳税时有好处。离婚“手续”通常会在一年内完成，因此1月申请离婚能够在下一个纳税年度来临时，增加以单身的身份报税的几率。

但尚不确定在一年中的特定时间申请离婚，是否有助于任意一方更快地从婚姻破裂这件事中恢复过来。

怀孕

开始要孩子呢？生孩子的时间似乎是随机的，但实际上一些月份更受欢迎（在某种程度上来说也更适合生产）。

以生育能力为例。男性精子的质量和浓度是一个重要因素，而多项研究表明，春季时精子最健康。2018年，在丹佛的美国生殖医学学会（American Society for Reproductive Medicine）会议上，一项研究分析了美国17年内2.9万名男性的精子样本。

在春季，这些男性的活性精子数量最多，达每毫升1.17亿个。夏季精子最少，为每毫升1.12亿个。在秋季，男性正常形态的精子数量最多——这是另一项衡量精子质量的指标。对12245名瑞士男性做的另一项研究发现，精子浓度也是在春季最高，夏季最低。

早上采集的样本比精子浓度最高，正常形态的精子比例也更高。

Image copyright Getty Images Image caption 研究人员发现，春季的精子质量更好。

“春季的精子更好是因为精子的产生过程从开始到结束需要三个月，”未参与上述两项研究的谢菲尔德大学（University of Sheffield）男科教授佩西（Allan Pacey）说。“春季射出的精子在圣诞节前后就开始了它们的生命，那时候天气更冷。”

低温对精子有利，这可能解释了为什么精子的质量在这个时候最好。但其他因素，比如白昼时间的长度，也对人类的生育能力有重要影响。对于其他动物——比如绵羊和奶牛，光照时长对生育能力有很大的影响，这是为了确保它们的幼崽熬过出生后的第一个冬天的可能性最大。佩西说，日光对人类可能也有类似的影响，表现为夏季白昼时间长时，生育能力较低。

佩西说，夏季精子质量低的另一个原因是，夏季人们的性生活减少。多项研究发现，尽管禁欲会增加精子细胞的数量，但也会导致精子的形态明显变差、游动能力减弱、DNA损伤严重。反之，性生活频繁则会促使精子的形态改善、游动能力增强、DNA损伤减少，进而提高怀孕几率。

尽管这些研究中提到变化颇为明显，但佩西称，不应根据它们来决定你的备孕计划。“精子质量的细微差别不一定意味着受孕几率降低。”

生孩子

最佳怀孕时间是一回事，但最佳出生时间呢？

怀孕的最佳时间是春季，也就是北半球的3月或4月前后，这意味着足月生产的时间会在12月或1月。但实际上最佳出生时间是9月，早了几个月。有意思的是，在美国和英国，9月都是最常见的生日月份。

据英国智库财政研究所（Fiscal Studies）的研究称，9月出生的英国孩子考试成绩和认知能力往往优于8月出生的孩子。另一方面，8月出生的孩子在小学阶段受欺凌的几率是9月出生的孩子的两倍，在16岁到18岁时接受职业教育而非学历教育的可能性比后者高20%，进入顶级名校的可能性比后者低20%。这些效应存在于各种家庭之中，与社会经济地位无关。这表明，这种效应普遍存在且难以改变。

Image copyright Getty Images Image caption 9月出生的孩子考试成绩比8月出生的同龄人更优秀。

研究人员后来发现，这种效应与季节无关。从澳大利亚、智利到日本、美国，无论在哪个半球，都存在这种效应。这些国家之间的共同点在于学年开始的时间。9月出生的孩子认知能力要好得多，因为他们通常是同学中年龄最大的。而8月出生的孩子往往在同班里是最小的。

“9月效应”贯穿了孩子的求学生涯。8岁时，9月出生的孩子的成就感比他们的同学更强。对8月出生的孩子来说，情况正好相反。

秋季出生可能还会增加人的寿命。对美国近1600名百岁老人进行的一项研究发现，9月到11月出生的人比3月出生的人更有可能活到100岁。这可能是由孕期营养不良或传染病的季节性特点造成的。

Image copyright Getty Images Image caption 9月到11月出生的人更有可能活到100岁。

在温带地区，秋季出生的婴儿不用一出生就经历极端温度，可能会在之后的生活中对健康造成极其严重的影响。英国对4000多名女性进行了一项研究，发现在温度较低的冬季出生，可能会增加患冠心病、胰岛素抵抗和老年肺功能下降的风险。

在一年中最冷的三个月（以出生当年的实际温度为准）出生的女性，其罹患冠心病的几率比其他月份出生的女性高24%。这种关联在父亲失业或从事体力劳动的女性中最为明显。这表明，这种效应兴许可归因于家庭无法给房屋充分供暖。

我们可能会认为每对伴侣都是独特的。但人们在做重大决定时表现出的这些新趋势显示，外部因素对人类感情有惊人的影响。其中一些因素似乎是避免不了的，比如节假日，它们会影响人们什么时候最有可能把注意力转向爱情和家庭。另一些因素似乎归因于生理特性，比如春天的低温会促使男性生育能力出现细微的提高。

正如9月效应所显示的那样，当重要事件与季节变化造成的更深层次的生理效应同时发生时，相关趋势最为强劲。

米里亚姆·奎克（Miriam Quick）对此文调研有所贡献。