美国加利福利亚沙漠中的怪异博物馆

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大约30年前，伊斯特尔对他的妻子费利西娅‧李（Felicia Lee）说，“我们要待在沙漠里，想点事情做。”

这不是一个诱人的提议，但那时，费利西娅‧李肯定已经习惯了丈夫轻率的计划。

1971年，伊斯特尔载着当时自己的准新娘费利西娅‧李，冒着巨大风险驾驶着一架小型双引擎飞机进行了一次环球飞行，这架飞机的动力甚至不如一辆雪佛兰（Chevrolet）汽车。在这次环球冒险飞行之前，他已干出一番事业，说服了人们跳出飞机：1950年代，他在美国海军陆战队（US Marines）服役，朝鲜战争（Korean War）结束回家后，他开发了跳伞的设备和技术，使得普通人从2500英尺的高空跳出飞机落地，就像从四英尺的书柜上跌下一样的轻而易举。随之不久，成千上万的美国人开始享受最新的疯狂游戏：跳伞。

李是《体育画报》（Sports Illustrated）的记者——她在一次采访时认识了当时被称为“美国跳伞运动之父”的伊斯特尔，而且她也喜欢冒险，从此两人夫唱妇随。伊斯特尔说，“如果我告诉她明天我们要去火星，她会说，‘我要带什么？’”

Image copyright Anne Burke Image caption 大约30年前，伊斯特尔和他的妻子李搬到了加利福尼亚州的沙漠中，“琢磨着想要做点什么”。

因此，在20世纪80年代，这对夫妇搬到了加利福尼亚州的最东南角，在亚利桑那州（Arizona）尤马（Yuma）以西几英里处，离州际八号公路不远。几十年前，伊斯特尔在公路旁买下了一片2600英亩的土地。除了良好的含水层，索诺兰沙漠（Sonoran Desert）的这片特殊区域没有什么值得推荐的。但是“我们意识到我们喜欢这片土地的宁静和美丽，”伊斯特尔说。

除了一个露营车停车场和一些令人印象深刻的高高沙丘，四周非常荒凉，这对夫妇的沙漠避难所几乎是在鸟不生蛋的地方。因此，在这个荒凉之地建造点什么是可以理解的，至少在伊斯特尔狂热的想象中是这样。1985年，这位法国出生的跳伞先驱说服加州因皮里尔县的议会，在他的土地上指定一个地方作为官方认可的世界中心。这或许有些鲁莽，但未必不准确，因为地球是圆的，地球表面的任何地方都可以是世界中心。

如此重要的地标需要有自己的城镇。第二年，伊斯特尔在此创建了费利城（Felicity，以妻子名字命名），现在声称拥有大约15名居民和自己的高速公路标志。在没有任何反对意见的情况下，伊斯特尔在同一年当选为市长，显然是终身的。

Image copyright Anne Burke Image caption 这对夫妇建立了费利城，他们正式宣布该镇为“世界中心”。

但是伊斯特尔在沙漠中的世外桃源建设并未就此打住。他有一个想法，要建造一座刻有铭文的花岗岩纪念碑，纪念他生命中重要的人物和地点，比如他的伞兵战友、他的母校普林斯顿大学，以及他在二战期间逃离法国定居纽约的家人。他的父亲安德烈（André）曾是戴高乐的顾问，母亲伊冯（Yvonne）是一名战时志愿者。

伊斯特尔不想要一座普通的纪念碑。这座博物馆必须很宏伟，更重要的是，还必须能历经漫长岁月，留存于遥远的未来。他雇佣的结构工程师设计出了一个瘦长型的花岗岩三角建筑，其质地和结构使其很有可能到公元6000年依然存在。“除非地球爆炸，”，斯特尔说。

这座三角花岗岩纪念碑于1991年建成；有100英尺长，大约4.5英尺高，表面是大约60块抛光的红色花岗岩板。耐久性来自建筑内部结构：其钢筋混凝土基础深入地基达3英尺。

接着，伊斯泰尔决定再建一座纪念碑，以纪念在朝鲜战争中牺牲的美国海军陆战队员。后来又有了第三座、第四座和第五座。今天，20座花岗岩纪念碑巧妙地排列在这片沙漠的地面上，共同组成了花岗岩历史博物馆（The Museum of History in Granite），一座能够历经岁月沧桑的露天知识宝库。一位游客在猫途鹰（TripAdvisor）上发帖称，该博物馆是“火星人会来此了解人类的地方”。

伊斯特尔在他的三角形花岗岩上整齐地雕刻了许多我们对世界的认识，从宇宙大爆炸（Big Bang）到美国前总统奥巴马。每年，数以千计的游客来到此处，了解印度教（Hinduism）、维苏威火山（Vesuvius）的喷发、墨西哥中部的萨巴特克人（Zapotecs）、佛教、耶稣的诞生、匈奴王阿提拉（Attila）、毕达哥拉斯定理、海象的行为、希腊哲学、林肯总统的葛底斯堡演说、人类登陆月球，以及当代恐怖主义等。

Image copyright Christian Lamontagne Image caption 伊斯特尔在1986年当选为费利城的市长，显然是终身的。

尽管有着常青藤大学的背景，伊斯特尔坚信自学知识“可能是最好的教育形式”。这些历史简图背后的想法是提供足够的信息来激发读者的兴趣。大多数题目——即使是大题目——最多也只有几百个单词。

李利用牛津（Oxford）、大英百科全书（Britannica）和拉鲁斯（Larousse）等知名出版社的工具书完成大部分研究。伊斯特尔写了文本，然后和李在最终定稿前反复斟酌措辞。一个名为“有趣的时代”的词条共修改了59稿。一旦文本准备好，专业雕刻师就开始工作，他们常常在夜空下的灯光下辛苦工作，以逃避沙漠日间的酷热。为了配合文字，艺术家们将插图蚀刻到坚硬的石板上。

伊斯特尔说，博物馆不能涵盖所有的东西，所以“你要挑选有趣的东西”。他经常把相关的项目归入一个主题。汉谟拉比法典和十诫并列在人类“早期法律概念（Early Concepts of Law）”的主题下。一块名为“探索与扩张（Exploring and Expanding）”的花岗岩板提到了美国人向西扩张的“天命论（Manifest Destiny）”概念，以及刘易斯(Meriwether Lewis)和克拉克(William Clark)的探险。有些题目是伊斯特尔个人感兴趣的，比如跳伞获得了足够的空间，而另一些题目则来自其他人的建议。李提出了设立“美国国徽”主题的想法，美国国徽即美国官方盾形大纹章。

Image copyright Anne Burke Image caption 1991年以来，伊斯特尔建造了20座花岗岩纪念碑，描绘了世界历史。

有些碑文很有趣，但无关宏旨。例如：1809年，美国总统麦迪逊（James Madison）提议内阁设立啤酒部长一职；汉堡包“占所有被吃掉的三明治的近60%”；加州最初的灰熊共和国（Bear Republic）旗帜上的灰熊“看起来更像一头猪，而不是熊”；典型的西大荒（Wild West）牛仔“常常离最近的酒吧或女人有几百英里远”。电视静音按钮被伊斯特尔视为“世界上最伟大的发明之一”，也被提及。

伊斯特尔追求客观性，并坚持准确性。但考虑到即使是可信的消息来源也会在某些问题上存在分歧，这是一个艰难的挑战。伊斯特尔说，“答案是，你要尽你所能。”

博物馆的官方开放季在凉爽的月份。从感恩节（11月的第四个星期四）后的第二天到三月底，游客们可以参加一个由志愿者导赏员带领的15分钟的游览，观看一段关于博物馆的短片，或者在小餐馆里吃点东西。其余的时间里，博物馆是开放的，但只能自助游。

Image copyright Anne Burke Image caption 花岗岩历史博物馆用手工蚀刻的花岗岩嵌板描绘了从宇宙大爆炸到人类登月的万事万物。

伊斯特尔的博物馆里还点缀着一些艺术和建筑作品，看似与任何事情都无关，但却增添了一点荒诞主义的乐趣。巴黎埃菲尔铁塔原有的一段25英尺高的螺旋楼梯不协调地矗立在沙漠的天空中。仿梵蒂冈西斯廷教堂天花板上米开朗基罗画作“上帝的手臂（Arm of God）”所打造的青铜雕塑复制品，在此成为一座日晷上的时针。

还有一个21英尺高的粉红色花岗岩空心金字塔，金字塔内有一块金属牌匾，标志此为世界中心。除了每人3美元的博物馆常规入场费外，游客还可以支付二美元的费用，获得一份证明其曾站在世界中心的证书。

这座博物馆最高、最引人注目的元素是一座白色小教堂，教堂坐落在一座35英尺高的土坡上，很有诗意的美感。伊斯特尔并不是很虔诚的教徒，但他认为，如果只是为了“保持我们的良好行为”，那么修建这座教堂是合适的。

伊斯特尔和李住在博物馆旁边的一所可爱的、光线充足的房子里，透过大窗户可以看到巧克力色的山脉。房里有一个图书室，摆放着皮装书籍和一架李常弹的钢琴。伊斯特尔用水晶玻璃杯盛的气泡水招待客人——如果他们喜欢的话也可以喝葡萄酒。

Image copyright Anne Burke Image caption 伊斯特尔认为，自学是最好的教育形式之一，他的博物馆提供的信息能激起读者的兴趣。

伊斯特尔已经在他的土地上为博物馆及其周围的一切做了规划。他90岁的生日正在到来，然而他并没不打算放慢脚步。

这个博物馆还远未完工。几十个空白花岗岩面板等待刻上文字和插图。这里还将安装一个新的高速公路标志。还有一项永无止境的在线评论任务，伊斯特尔总是彬彬有礼地回复每一个人，即使是那些刻薄无礼的人。

如果有一天其他世界的居民真的来参观这个博物馆，伊斯特尔不会特别惊讶。他相信，人类有一天会殖民其他星球，并最终征服恒星，因此，在某种程度上，他们能够返回地球并非不可想象。一块花岗岩面板上有一个大大的问号，上面刻写着：

“人类遥远的后代也许将远离地球，愿他们以理解和热爱的眼光看待我们共同的历史。”

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