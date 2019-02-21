帕米尔公路：横穿中亚的狂野之路

Image copyright Dave Stamboulis

横穿中亚的狂野之路

连接吉尔吉斯斯坦的城市奥什和塔吉克斯坦的首都杜尚别，长达1200多公里的帕米尔公路是世界上最狂野的公路之一。对勇敢的旅行者来说，可能是这个星球上最顶级的公路旅行。公路沿途一片荒蛮，从高原沙漠到皑皑雪峰，要穿过许多海拔4000多公尺高的山口，而且人烟稀少，雪豹和弯角马可波罗羊可能比人还多。

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穿越世界屋脊

帕米尔高原，更为人熟知的名字是Bam-i-Dunya（世界屋脊），山峰海拔7000米以上，比其更高的只有喜马拉雅山脉，喀喇昆仑山脉和兴都库什山脉。帕米尔公路地质活动剧烈，沿途要穿过高海拔的垭口、地震频发地带以及山体滑坡和落石区域，这让帕米尔公路成为最具挑战性的驾驶路线之一，但极端的自然环境也吸引着热爱壮阔荒野风光的机车手、自行车手和冒险家。

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地区之争

这条穿越崇山峻岭的公路最初由俄国人在所谓的的“大博弈”时期所建。“大博弈”是指始于19世纪中叶大英帝国和沙皇俄国争夺中亚控制权的明争暗斗。丝绸之路的一条主干道也沿着这条路线，如今仍能看到为了保护该地区贸易所建的中世纪山顶堡垒的残骸。20世纪，前苏联翻修了公路，但是大多数公路还是崎岖不平的岩石和沙土道，因受土壤侵蚀，路面坑洼和年久失修的影响，这条路一直未能铺好。

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窥见阿富汗

帕米尔公路一大段路线沿着分隔阿富汗和塔吉克斯坦的汹涌的喷赤河，穿过瓦罕走廊，河的两岸伊斯玛仪穆斯林的小村落星罗棋布。司机和骑手们经常遇到急转弯和湍急水流之上的险峰，有时会沿着狭窄的河漫滩驾驶，通常车胎与河流仅是咫尺之隔。

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湖泊和骆驼

然而，旅行者们的辛劳很值得。在相隔两个中亚城市间长达一周的自驾旅行中，每天都有多姿多彩的壮丽景色映入眼帘，比如宛若梦境的碧蓝湖泊，双峰驼栖息的沙滩，其中的雅什库湖（ Lake Yashikul）是横跨帕米尔公路半个旅程的巨大淡水湖。这些湖泊是许多鱼和鸟类的栖息地，可供室外爱好者在此世界上最人迹罕至的地方之一登山和露营。

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目之所及山峰起伏

这里，放眼望去高耸入云的高山雪峰连绵不断，不只有帕米尔高原的群峰，还能看到起源于阿富汗的兴都库什山脉。有些山峰有着引人遐想的名字，比如科学院山，还有许多未曾命名尚无人攀登过的山峰。

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钢铁般的神经

没有护栏，山高路窄，悬崖绝壁之下急流崩腾，这条路胆小者勿入。还有极端天气、地震、山体滑坡、雪崩、洪水，以及惨不忍睹的路况，这一切让每天上路都充满挑战。加上人烟稀少，车辆服务区间隔很远，在让肾上腺素飙升的陡坡险路驾驶，这里有着现实版的动作惊悚片所需要的一切元素。不用说，有勇气来这里自驾的旅行者都需要过硬的机械技能和钢铁般的神经。

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冒险家的天堂

尽管困难重重，但长途跋涉、风尘仆仆来到这里绝对值得。路途遥远，地势凶险，人迹罕至，几乎看不到别的车辆。但你将要看到的是世上最壮丽的景色，收获值得一生珍藏的冒险。

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