新加坡开埠200年：检视新加坡的三种价值观

Image copyright Getty Images Image caption 新加坡文化的多样性让新移民能够迅速适应环境（Credit: Getty）

新加坡在2015年才庆祝了独立建国50周年，随后又毫不犹豫地开始筹备下一次庆典，即新加坡开埠200周年。2019年全年将会有一系列的活动项目、展览和节庆，以纪念英国史丹福·莱佛士爵士（Sir Stamford Raffles）登陆马来半岛南端这个小岛200周年。200年前莱佛士爵士将这个小岛设为英国东印度公司的一个贸易站。

然而，与庆祝建国50周年不同，开埠200周年只被认为是一个纪念的时刻。英国对这个岛国的殖民一直是一个有争议的问题，很多当地人根本不喜欢纪念这个日子。不过，200周年纪念办公室表示，其目的是让国民有机会反思殖民历史（新加坡历史甚至可以追溯到更远的700年前），以及反思塑造现代新加坡国家的价值观。

由200周年纪念办公室命名的价值观：开放、多元文化和自决，正是许多居民喜欢在此安居乐业的原因。新加坡法式融合料理米其林星级餐厅Labyrinth的主厨韩立光（LG Han）说，“新加坡是一个拥有自己特色的国家。多种族和多宗教，但却能在社会互动、饮食和地标中无缝融合。”他说，“尽管存在种族和宗教的多样性，但新加坡人属于同一个共同体，有相同的语言表达方式，并分享共同的价值观，各行各业人士能相容共存。”

Image copyright Getty Images Image caption 2015年新加坡庆祝独立50周年（Credit: Getty）

尽管新加坡有文化上的多样性，但在性倾向话题上，这个国家依然还在争论不息。据纽约时报报道，新加坡仍然承认继承自英国殖民时代一条禁止同性恋的法律条文，不过此法在法庭上频频受到挑战。在印度废除类似的殖民时代法律后，受此鼓舞，要求新加坡废除同性恋刑事法的新一轮诉讼程序将于2019年启动。在新加坡，同性恋没有得到法律认可，同性伴侣也不能合法领养孩子。但社会活动者通过诸如一年一度的“粉红点”（Pink Dot）（颜色取自新加坡国旗红白两色混合而成）集会和推动全民共融的运动，唤起社会对同性恋者政治权利的关注，希望带来改变。

人们为什么喜欢这里？

新加坡的多元文化让新移民、特别是西方人能够迅速适应这里的生活。 “新加坡在地理位置上，是通往亚洲的枢纽通道，是前往像印尼巴厘岛、菲律宾长滩岛等旅游胜地的绝佳中转站。而且在文化上也是如此，”在新加坡生活了三年的美国人亚历山德拉·费格（Alexandra Feig）如是说。 她是旅游博客“少女航海家”（A Maiden Voyager）的博主。她说，“新加坡与西方有很深渊源，英国在此的影响力尤其大。在城中漫步，你会看到佛教寺庙与英式风格突出的商铺相邻。在当地的小吃市集，你会看到供应海南鸡饭的摊位紧邻印度尼西亚风味的炒饭和卖汉堡包之类的西式餐厅。”

不要误认为新加坡小吃市集的食物就是普通的街头食品。“我如何旅行”（How I Travel）的主编、部分时间住在新加坡的加拿大人乔丹·毕晓普（Jordan Bishop）提醒说， “新加坡的两个小吃档都有米其林星。”他说这两个摊位，“了凡香港油鸡饭面”（Liao Fan Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice and Noodle）和“大华猪肉粿条面”（Hill Street Tai Hwa Pork Noodle），是这类小食店首次在2016年获此殊荣。

Image copyright Getty Images Image caption 新加坡文化的多样性让新移民能够迅速适应环境（Credit: Getty）

每周都有新的餐厅和酒吧开业，新加坡不乏反映其过往国际贸易港口特色的多国饮食，比如中国、马来西亚、印度、土生华人、德国、意大利、日本、越南、法国和美国的食物等。

多元文化并不止于饮食。当地人甚至有反映这个种族大熔炉的语言 。虽然政府不承认（最近甚至积力阻止使用），但新加坡英语（Singlish），这种混合了英语、普通话、福建话、粤语、马来语和泰米尔语的混合语，常常在点咖啡或与朋友闲聊的社交场合用到。

在那里生活是种什么感觉？

与许多其他大城市不同，新加坡居民很少担心盗窃或暴力犯罪。居住了11年的Bino Chua在“我的漫游”（I Wander）博客上写道，新加坡是全世界上犯罪率最低的几个地方之一，街头的小偷小摸甚至被视为“浪费时间”不值得做的事。已经在这里生活了5年的美国人、“新加坡外籍人士指南”的合著者艾莉森·小泽·桑德斯（Alison Ozawa Sanders）说，“你可以不用锁车，留下钱包无人看管地走开。作为女人，我可以在任何社区晚上外出，不用担心自己的人身安全。作为父母，我也不会有如果我把视线从孩子身上移开两秒中，我的孩子就会被绑架的感觉。”

新加坡也很干净整洁，交通极为便利，很少堵车。这部分归功于政府对私家汽车的限制和购买汽车的高昂成本。Bino Chua说，“有人说新加坡管理过度，令人乏味。但就我个人来说，这就是安全和方便。我宁愿如此而不想每天都会担心遭到抢劫。”

Image copyright Getty Images Image caption 新加坡不乏反映其过往贸易港口特色的多国饮食（Credit: Getty）

市中心充满着以职业为重的氛围，人们行色匆匆。 但在有需要的时候，逃离闹市喧嚣也不难。供职于斯科特廉价机票服务（Scott's Cheap Flights）的亚洲航班搜索专家美国人丹尼尔·伯纳姆（Daniel Burnham）说，“我从公寓出发步行约25分钟，就能身处茂密的热带森林，这个森林也是一个非常值得一去的观鸟地。虽然国土面积小而人口密度很大，但新加坡却拥有美丽的国家公园和丰富的野生动物。”

新加坡这个岛国虽然面积狭小，但有世界著名的樟宜机场和廉价机票，新加坡人出国非常的方便。伯纳姆说，“每当我感到焦躁不安，我都可以轻松地搭飞机离开这里。”

我还需要知道什么？

新加坡位于赤道以北仅一度，外来人员需要适应全年炎热的气候。小泽·桑德斯说，“人们必须习惯汗流满身。而且你的头发永远不会像你在家乡的一样。”伯纳姆补充说，室内的寒冷空调也是一种“必要的恶”。

根据经济学人智库的最新报告，新加坡是世界上最昂贵的居住地。参考成本比较网站Expatistan.com，即使是远离市中心的一房公寓租金也高达1,885新元 ，新车价格通常在10万新元以上。

尽管如此，经验丰富的居民表示，这些数字并不总能反映现实。伯纳姆说， “许多游客和外国人倾向于将新加坡的生活与你在电影中看到的东西，比如《疯狂亚洲富豪》（Crazy Rich Asians）或享受房屋津贴的有钱外派人士混为一谈。如果你选择当地的生活方式，新加坡的生活成本并不一定高耸入云。我们制定了符合常理的预算方案，例如转租属于公共住房的组屋，自己做饭和乘坐公共交通。我们的开支远低于在美国的生活费用。” 这个国家的税率也是全世界最低税率之一，限制在22％以内。

Image copyright Getty Images Image caption 市中心充满着以职业为重的氛围，人们行色匆匆。 但在有需要的时候，逃离闹市喧嚣也不难（Credit: Getty）

新加坡市中心多半是大同小异，商场和相似的公寓房在较大的居民区和商业街上似乎可以延伸数英里。但只要离开市中心，走到郊外去探险，这时的新加坡总体来说相当之棒。

伯纳姆说。“只要你去寻找，就会发现城市的多种风貌。新加坡的郊区有绵延数英亩的农田、有断壁残垣的墓地、渔村，还有殖民地时代的军营哨站，所有这些像是隐藏在21世纪发展的口袋里。”

请访问 BBC Travel 阅读 英文原文。