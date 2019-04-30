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蓝天之地

蒙古300万的人口中有一半居住在乌兰巴托市，它是蒙古最大的城市，离开交通拥堵的乌兰巴托市区，是完全不同的两种风景，感觉像是去了另一个星球。居民楼和工厂被一片荒凉所取代，荒漠的草原地貌延伸到了天际。

蒙古常被称为永恒的蓝天之地，全年大多晴空万里，但充足的阳光带有欺骗性。这里的地形崎岖不平，大部分是被草地所覆盖的广袤平原，又叫草甸草原，没有树木和建筑，狂风得以肆虐无阻。冬天的天气尤为严酷，来自北方的西伯利亚季风会带来超强冷空气，气温经常降至零下40度。

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天寒地冻

坐落在蒙古北部靠近俄罗斯边境的库苏古尔湖（Lake Khövsgöl），是蒙古国面积最大的淡水湖，湖面2620平方千米，最深处有244米。清澈透明的湖水让它享有“蒙古蓝色珍珠”的美誉——尽管每年至少有6个月湖面结有厚达数米的坚冰，冰层强度能承受人、牲畜甚至车辆。

冰雪季来临前，库苏古尔湖的居民会爬上一块神圣的岩石，向湖神表达敬意。一旦湖面平静下来，人们就会认为湖神应许了，走在冰面上也就是安全的了。

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有生命，会呼吸

在清晨的寂静中，能听到空中有噼里啪啦的声响。库苏古尔湖的冰面看上去永远都不会化，但冰是有生命的，是会呼吸的。冰层会在白天气温较暧的时候融化，膨胀产生的压力使表面开裂，等到太阳落山时又重新冻住，形成了复杂的网状图案。

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古老的生活方式

蒙古的土地面积跟西欧差不多，但人口却比西欧少近130倍，是世界人口密度最低的国家。离开市区，野外景色就如同数百年前，野马在无边无际的草原上四处游荡。

过去几十年，铜矿、煤矿以及稀有金属采矿业的发展改变了蒙古经济，但农业及畜牧业仍是蒙古生活的根基。牲畜给草原上的家庭提供了收入、交通、食物，以及生存保障。

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绝妙的设计

许多放牧家庭的生活是半游牧式的，他们把马群和驯鹿赶到肥沃的草场上放牧，为满足医疗保健以及其他社区所需，自己则住在村镇附近。到了狂风肆虐的冬季，牧民会在山谷中或是山脚下找个安全的地方安营扎寨，度过整个冬天。

这种居无定所的生活全依靠蒙古包，它是能让蒙古游牧人拆迁搬运的房子。蒙古包呈圆形，可以抵挡持续吹袭的风，并让屋内热气均衡。热气来自烧柴火的炉子，它摆在蒙古包的正中，同时也是家庭人员聚集的中心。5个成年人大约一小时就能搭建起一个蒙古包，所以游牧家庭能频繁、很快地搬家，通常也是放牧需要。

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共同问题

马匹是蒙古人最重要的身份特征。他们的马不是被养在栅栏和围场里，而是成群结队地在大草原上自由奔跑。让牲畜挨过严寒是蒙古人冬天里最艰难而重要的大事。

当发生暴风雪这种极端天气时，夏季的干旱加之同年冬季的严寒会令草场大面积减少。暴风雪这种极端天气原本十年一遇，但近年来出现的频率越来越多，情况也愈演愈烈。

Image copyright Yulia Denisyuk Image caption 蒙古人从全国各地来到库苏古尔湖参加冰雪节（Credit: Yulia Denisyuk）

聚集在一起

虽然冬天很不好过，但人们仍聚集一起共同纪念冬日以及庆祝熬过寒冬。每年三月春季来临之际，来自全国各地的蒙古人都会前往库苏古尔湖参加冰雪节。来到这里并非易事，没有铺好的路，大多路程都是没有路标指引的崎岖不平的小道。

人们用暖瓶装着蒙古奶茶（用水、奶、红茶或绿茶再加一小撮盐制成），背着新鲜制作的油炸羊肉馅饼（一种肉类点心），聚集在几米厚的冰层上，庆祝一年当中最艰难日子的结束。

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传统娱乐

近年来，库苏古尔湖冰雪节吸引了越来越多的游客。在为期两天的庆祝中，人们可以观看并参与蒙古传统娱乐节目。第一天会有马拉着雪橇快速跑过冰封的湖面；客人们还可以在拔河、射箭等传统比赛项目中一较高下。第二天是为大型比赛预留的，如雪橇和冰雕雕刻比赛。

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欢庆时刻

参加冰雪节的人来自不同省份、部落、民族，有不同的宗教信仰，他们聚集在湖面和湖边的蒙古包里，共同表达对自然的深深敬意，正是这份敬意将他们彼此相连。尽管在冬天历经了艰难，但此刻人们的心情是愉悦的。

晚上，萨满把大家召集到仪式的篝火前，人们聚集在摆满了干奶酪块和油炸面团的小吃桌旁。喝掉很多蒙古奶茶，大家还会围坐在一起，用碗传递着喝马奶发酵的蒙古酸奶。虽然晚上室外变得越来越冷，但蒙古包里却气氛热烈。

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