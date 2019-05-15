西班牙朝圣之路的神秘尽头

Image copyright Olivier Guiberteau Image caption 西班牙菲尼斯特雷角的青铜徒步靴标志着这条古老的朝圣之路已至尽头（Credit: Olivier Guiberteau）

一只青铜制的徒步靴子坐落在岩石上，俯瞰着浩瀚无垠的大西洋。附近虽然没有任何文字说明，但是状况却一目了然——路已至尽头。

这里同时也是“世界的尽头”。

蜿蜒曲折的朝圣之路（Camino de Santiago）以圣地亚哥大教堂为终点，圣地亚哥德孔波斯特拉（Santiago de Compostela）是西班牙西北部加利西亚地区（Galicia）的首府，据称是圣詹姆斯（St James）的埋葬地。一千多年来，人们在这条路上徒步朝圣，向使徒致敬，但是对于一小部分来到圣城的旅行者来说，这段旅程还没有结束。

从城市的中央广场出发，沿着另一条鲜为人知的小路向西走，你会发现大教堂的尖顶逐渐消失在远处。沿着这条远离城市的小径走90公里便能到达菲尼斯特雷角，那里大西洋如野兽般狂怒。菲尼斯特雷角的英文名为“Cape Finisterre”，源自拉丁语，意为“地球的尽头”。这个被狂风吹拂的西班牙角落已有4000多年的文明史。

Image copyright Olivier Guiberteau Image caption 菲尼斯特雷这个名字来自拉丁语，意为“地球的尽头”（Credit: Olivier Guiberteau）

从地理上讲，菲尼斯特雷角当然不是世界的尽头，甚至连欧洲大陆最西端也不是，欧洲大陆最西端为葡萄牙的罗卡角（Cape Roca）。但自古以来，菲尼斯特雷角的神秘气质吸引了众多游客。慕名前来的朝圣者出于宗教信仰，或是为了冒险，又或者仅仅是为了站在已知世界的边缘，凝视黑暗之海——特内布罗姆海（Mare Tenebrosum）。

自1500年以来，这片海岸线见证了无数次重大的沉船事故，当地人称它为死亡海岸（Costa da Morte）。海上的天气难以预测，还有破坏性极强的暗礁。2002年11月13日，西班牙发生了史上最严重的生态灾难，“普雷斯蒂奇号”（Prestige）油轮在菲尼斯特雷海岸遭遇风暴，并于一周后沉没。

菲斯特拉小镇（Fisterra）坐落在一个名为法霍山（Monte Facho）的海角上。法霍山是一座朝南的平缓山丘，四周景色怡人。和这片海岸上的许多城镇一样，它环绕着一个历史悠远的渔港，长长的海滩向东扩展，远离大海。事实上，它可能与你想象中的那种喧嚣的“世界末日”小镇大不相同。

罗马人称小镇居民为“加来西”（Gallaeci），即凯尔特人（Celts），因为他们浅色的皮肤和头发就像高卢人（高卢既现在的法国）。加来西人相信“万物有灵”，他们认为物质世界的一切，无论是太阳、星星、岩石、树木还是水，都有灵魂。专门研究朝圣之路的圣詹姆斯协会（Confraternity of St James）主席琼斯（Colin Jones）表示：“岩石和水共存是别有含义的，因为这两者如此不相容。人类与这些自然元素有深厚的情感。”

Image copyright Olivier Guiberteau Image caption 几千年来，菲尼斯特雷角一直是朝拜圣地（Credit: Olivier Guiberteau）

丛林密布的法霍山高240米，纵横交错的小路分布其中。山的东侧缓缓与小镇相连，而西侧则急插入大西洋。小镇坐落在东面的灌木丛中，俯瞰港口，圣吉列尔莫修道院（San Guillermo Hermitage）的废墟坐落于此。正如加利西亚历史学家维切托（Benito Vicetto）所描述的那样，征服欧洲的罗马人在这里第一次看到了加来西人为敬拜太阳而建造的一座简单的石头神庙——阿拉索利斯神庙（Ara Solis）。这座神庙由四根花岗岩柱子和一个细长的圆顶组成。遗憾的是，这座被认为是异教徒祭拜太阳的神庙已不复存在。

对罗马人来说，位于“世界尽头”的阿拉索利斯神庙见证着日升月落，迷人且神秘。

世界尽头有片处女地的消息在罗马帝国乃至更远方传播开来，旅行者们决定亲自前往菲尼斯特雷一睹美景。老普林尼（Pliny the Elder）在公元77年的《自然史》（Natural History）中描述了这一现象，托勒密（Ptolemy）在公元150年所著的《地理学》（Geographia）中也描述了这一现象，并且第一次使用了Nerium或Promunturium Celticum一词，意思是凯尔特海角。

事实证明，基督教的兴起（特别是在公元3世纪和4世纪）与万物有灵论信仰相悖。据说圣詹姆斯本人拆毁了阿拉索利斯神庙。这是一个想象出来的故事，遗憾的是，却无法被证实。在7世纪或8世纪，中世纪的旅行者在同一地点建造了修道院。

Image copyright Olivier Guiberteau Image caption 圣吉列尔莫修道院的遗址表明这里曾是敬拜太阳的阿拉索利斯神庙（Credit: Olivier Guiberteau）

最早的清教徒访问圣地亚哥德孔波斯特拉的记录是在9世纪，随着基督教在伊比利亚半岛的传播，中世纪时代参观人数开始急剧上涨。在这段时间里，一些具有重大宗教意义的地点，如圣詹姆斯传说中的安息之地，及通往圣地的道路，都参观者众多。中世纪期间到底有多少朝圣者看过“世界尽头”的日落，这存在不少争论，但到了20世纪中叶，通往菲尼斯特雷的道路却已几乎被人遗忘。20世纪80年代和90年代，朝圣之路风靡一时，菲尼斯特雷角才重新进入人们的视野，其神话般的美景吸引着游客。

朝圣之路最后几公里的菲尼斯特雷段沿着海岸蜿蜒而行，最后到达法霍山南端的灯塔，那里有一只青铜靴子。对于从法国西南部开始出发的朝圣者来说，菲尼斯特雷是870公里旅程的最后一段。

地图上显示的终点位于灯塔以北，灯塔后面是一个宽阔的崎岖之地，像一个天然的圆形剧场向下延伸，然后陡然下坠。在这里，朝圣者会焚烧一件衣服作为重生的象征。这种做法现在已被禁止，但仍能看到一些烧焦的岩石。现在人们会将一小块衣服绑在岩石间的灌木丛上。

Image copyright Olivier Guiberteau Image caption 特拉巴（Carlota Traba）说：“你坐在岩石上，俯瞰大海，观赏落日——这就是这里的迷人之处。”（Credit: Olivier Guiberteau）

如果历史上的旅行者真的在阿拉索利斯神庙遗址看过日落的话，那他们很可能是在一天结束的时候开始攀登法霍山的顶峰。山顶上有三块岩石从茂密多刺的植被中冒出头来。最北那一块被称为“圣石”（Piedras Santas），据传说，圣母玛利亚（Virgin Mary）曾到菲尼斯特雷鼓励圣詹姆斯履行使徒职责，并随后在这块石头附近休息。

从圣石放眼望去，能看见一片狂野壮观的景色。峭壁插入大西洋，令人眩目，并一直延伸到地平线。罗马人相信这里是通向来世的大门，也是太阳每晚安息的地方。

特拉巴的父亲出生在灯塔里，他说：“这里不像其他地方，没有那么多让你分心的事情。你只要坐在岩石上，俯瞰大海，观赏夕阳。这就是这里的迷人之处。”

“在这里，无论是在情感上、精神上，还是身体上，你都无法再更进一步了。”琼斯补充道。这里是路的尽头。

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