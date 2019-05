Image copyright Getty Images

在爱丁堡一隅,荷里路德宫(Palace of Holyroodhouse)有女巫帽形状的尖塔和有垛牆的塔楼外,人们经常看到74岁的导游汉利(Kenny Hanley)指着宫殿南边装饰性大门上方一个神奇的小物件在讲解。

他的注意力集中在一块几乎被遗忘的石头上。那是一枚徽章,象征他所居住的这个城市和国家。然而,很少有人意识到,这一块石质徽章有着丰富的含义,讲述着一个令人难以置信的故事。故事是关于苏格兰的民族身份。

退后一步,看到的景象会更加完整。对面是另一尊石雕——一头站岗的猛狮,戴着王冠,嘴里衔着一面仪式用的旗帜,但汉利的目光仍聚焦在我们右边这个纤瘦且身披锁链的神话动物。

石头是普通的石头,狮子是普通的狮子,但这个长得像马的动物却不同寻常,前额上长了一个非常奇特的角。这是一只独角兽。不管你信不信,它是苏格兰的象征。

苏格兰爱丁堡,一头用石头雕刻的独角兽守卫着荷里路德宫大门的一侧(Credit: Getty Images)

就在不久前,所有关于独角兽的传闻都只出现在儿童游戏室亮闪闪的角落里。或是彩虹色的麦片盒上。这是一个不够深奥的话题,不值得争辩。但如今,眼睛大睁的独角兽随处可见。

从动画片、电影,到时尚、社交媒体,它们在公众意识中扮演的角色比以往任何时候都重要。4月9日成为苏格兰的国家独角兽日(National Unicorn Day)。在Instagram上输入#NationalUnicornDay的标签,你会发现自己走进了一个充满闪闪发光的纸杯蛋糕和五彩斑斓的“米姆”(meme,也称模因,一种文化传播模式)的世界。此时,不要忘记罗琳(JK Rowling)的《哈利波特》(Harry Potter),创作灵感正是来自爱丁堡很多真实存在的地方,书中有关独角兽具有魔力的血液和用独角兽的毛制成的魔杖的故事比比皆是。

对汉利来说,这些都不重要。60多年前,他还是个孩子,就在距离荷里路德宫不远的卡农盖特区(Canongate ),第一次看到独角兽的模样。

“长久以来,它一直是纯洁、力量、纯真和精巧的象征,”在苏格兰导游协会(Scottish Tourist Guides Association)担任蓝牌导游的汉利说。“如今,想到苏格兰时,这些价值观依然站得住脚。这些是深深印在苏格兰人心里的象征。”

独角兽是苏格兰的国兽(Credit: Getty Images)

在大部分国家,国兽不过是自然历史或地理环境的结果。澳大利亚是红袋鼠,南非是跳羚,西班牙的是公牛,印度崇拜皇家孟加拉虎,加拿大颂扬北美海狸,俄罗斯赞美欧亚棕熊。印尼呢?科莫多龙。阿富汗?雪豹。苏格兰?嗯,他们的象征动物更符合从前的世界。

在外人看来,这一切可能很荒谬。但如今,在爱丁堡乃至整个苏格兰,有几十个地方可以看到这种纯白色、常出现在神话故事中的独角兽。徽章纹饰、雕刻、金币、皇家印章、墙板、盾徽、墓碑和挂毯都有它的存在,让想象与现实之间的界限变得模糊。

在爱丁堡的荷里路德宫、爱丁堡城堡(Edinburgh Castle),克雷格米勒城堡(Craigmillar Castle)和圣吉尔斯大教堂(St Giles' Cathedral),独角兽随处可见。往西来到苏格兰玛丽女王(Mary Queen of Scots)的出生地林利思哥宫(Linlithgow Palace),内庭的喷泉和残存的天花板上都有保存完好的独角兽。往西北方向转身,来到斯特灵城堡(Stirling Castle),这头神兽是精美繁复的斯特灵挂毯(Stirling Tapestries)的核心。斯特灵挂毯是七幅手工编织的“独角兽挂毯”(The Unicorn Tapestries)的复制品。“独角兽挂毯”是中世纪晚期最宝贵的艺术品之一,原件现在纽约修道院博物馆(The Met Cloisters)展出。

从阿伯丁郡(Aberdeenshire)的德尔盖地城堡(Delgatie Castle)到邓迪(Dundee)的“独角兽号战舰”(HMS Unicorn,苏格兰现存最古老的木制战舰),经过普雷斯顿潘(Prestonpans)和格拉斯哥市集广场,都有大量的独角兽。它们脖子上戴着王冠,嘴里衔着皇家勋章。

苏格兰到处可见独角兽的踪影(Credit: lowefoto/Alamy)

不了解独角兽的我真的不知道从哪里开始,但有苏格兰最顶尖导游的陪伴是一个极好的开端。

“在苏格兰,去哪儿都能看到它们,”汉利告诉我。“只要知道看什么就行。现如今,不管是社交媒体还是其他什么,人们是透过21世纪的视角看待历史,我们错过了更完整的视野,不了解这一切是如何汇聚到一起的。然而,有一条明确的线索可供我们追踪。独角兽是一种建立在意识上的象征,了解它会为你打开一扇扇门,给你带来惊喜。就连我有时候也觉得这几乎无法解释。”

这种神秘的动物的历史也同样复杂和曲折,跨越了大约3000年。古希腊人认为这种长得像马的四足动物是真实存在的。公元前4世纪,古典历史学家克特西亚斯(Ctesias)在介绍印度的古籍《印度史》(Indica)中首次提到了这种动物。他在书中把它描述成一种太阳穴上长角的“野驴”。

独角兽出现在《旧约》(Old Testament)中,《古兰经》(Quran)也有多处提到了这种神话中的马。这种观念不断扩散,但独角兽存在的真实性至今仍极具争议。其他看上去奇形怪状但却有血有肉的动物,如犀牛、大羚羊和独角鲸的存在,几乎没能消散这种怀疑。有一种理论认为,独角兽被从地球表面冲走,是因为它们的动作实在太慢,未能在大洪水到来之前登上诺亚方舟。

苏格兰现存最古老的木质战舰"独角兽号战舰"上刻着大量独角兽(Credit: Getty Images)

随着时间的推移,独角兽开始代表耶稣基督,而另一些人认为它只能被处女驯服。到了12世纪,独角兽被威廉一世(又被称作狮子威廉)放在了皇室盾徽上。这是独角兽首次出现在苏格兰。

据苏格兰国家博物馆(National Museum of Scotland)介绍,中世纪的传说称,因为独角兽很危险,只有国王才能驯服它。这导致独角兽的形象被广泛采用,詹姆斯二世全心相信这个传说,独角兽在15世纪成为苏格兰国王和贵族认同的纯洁和力量的象征。随着时间的推移,独角兽得到官方的认可,成为苏格兰国兽。

从詹姆斯二世开始的传统被他的连续几任继任者发扬光大,尤其是詹姆斯三世、詹姆斯四世和詹姆斯五世,他们把独角兽印在在硬币、皇家印章和盾徽上。在1603年的王室联合(Union of the Crowns)时期,苏格兰的詹姆斯六世登上英格兰和爱尔兰的王位之前,苏格兰皇室盾徽上是两只独角兽,而不是一只独角兽。

在1603年的王室联合之前,苏格兰的皇室盾徽上是两只独角兽(Credit: Getty Images)

尽管有如此令人回味的历史,但仍有狂热的苏格兰信徒认为,人们对独角兽这种神秘动物存在误解。德夫林(Liam Devlin)是苏格兰官方的独角兽纹章官(Unicorn Pursuivant),这是协助管理苏格兰纹章事务的莱昂纹章官(Court of the Lord Lyon)下属的一个职位。已上任四年的德夫林认为,独角兽真正的含义正消失在隐喻中。

“它的重要性正在被世界各地的政客削弱,尤其是在英国脱欧问题上,他们把它当作一种象征不确定性和异想天开的形象,”同时也是马耳他骑士和苏格兰纹章协会(The Heraldry Society of Scotland)会员的德夫林说。“一些苏格兰民族主义者还认为独角兽身上的锁链象征着英格兰对我们的征服,但这完全是无稽之谈。锁链的出现早于1707年的《联合法案》(Acts of Union,该法案促成了大不列颠联合王国(United Kingdom of Great Britain)的成立。身上的锁链表现的是独角兽的暴烈野性,它可不是长角的小马驹。因此,给这些不爱国的政客上一堂历史课是必须的。”

30年来,另一名苏格兰人、72岁的唐纳森(John Donaldson)大部分时间都致力于通过艺术让独角兽重新成为全国话题。这位木雕艺术家自学成才,以无人可及的方式为这个国家的建筑和纹章遗产做出贡献,其作品令人叹为观止。

每年4月9日是苏格兰的国家独角兽日(Credit: Visit Scotland)

尤其是,唐纳森与苏格兰历史环境局(Historic Environment Scotland)合作,用七年的时间修复斯特林城堡,复原华丽的斯特林头像(Stirling Heads)——16世纪时用橡树雕刻的圆形国王、王后和贵族头像。他还修复了1.8米乘1.2米的詹姆斯五世国王徽章和国王卧室盾徽凸饰。当然,独角兽都是核心。

“独角兽会在天花板上保留成百上千年,对苏格兰而言这是留给后世的伟大遗产,”他对我说。“这个故事不应该仅被归入历史,因为它是我们文化遗产中独特的组成部分,我们的过去就是我们的未来。人们来这里是为了了解历史,无论是城堡还是独角兽,都是重要的景致,是我们民族文化的一部分。”

因此,如果参观斯特灵城堡或驻足凝视某个市集广场,你可能会发现自己也对着一个神奇的小物件。在现实中,也许,仅仅是也许,你可能会从一个完全不同的角度看待独角兽这种在苏格兰备受尊崇的动物。

