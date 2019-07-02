图辑：征服珠穆朗玛峰的科索沃女人

新成立的独立国家

科索沃通常被视为欧洲最年轻的国家。根据英国政府的记录，全球195个国家中仅有116个国家承认这个内陆国家的主权。1991年苏联（USSR）解体后，巴尔干（Balkans）地区爆发了数十年的种族冲突。2008年2月17日，科索沃宣布脱离塞尔维亚（Serbia）独立。

穆拉（Arineta Mula）出生于1988年，是四个兄弟姐妹中最小的一个，当时的世界正处在动荡不安中。科索沃的阿尔巴尼亚人（Albanians）和塞尔维亚人（Serbs）之间的冲突几乎没有停过，而且这些冲突往往是致命的。她在南斯拉夫战争（Yugoslav Wars）时期长大，这一系列战争通常被视为二战以来欧洲伤亡最大的冲突。

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到达山顶

尽管面临着难以想象的挑战，穆拉还是征服了一座座世界高峰，包括2017年登上的珠穆朗玛峰。她18岁离开家乡佩奇（Peja），前往普里什蒂纳大学（University of Pristina）学习政治学。后来，她很偶然地成为了巴尔干地区最知名的登山运动员之一。

在科索沃首都生活期间，她开始了徒步运动。“我以前从来没试过，”穆拉说：“但是一个朋友建议我们去徒步，我同意了。它很快深深吸引了我。从第一次徒步开始，每个周末我都会去爬科索沃的一座山。”

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偶然成为的登山运动员

然而，穆拉的本意并不是成为一名登山运动员。像周围的许多巴尔干国家，包括塞尔维亚、黑山（Montenegro）、阿尔巴尼亚（Albania）和北马其顿共和国（Republic of North Macedonia）一样，在科索沃，妇女往往遵循传统的女性角色，留在家里，不去工作。根据世界银行（World Bank）的数据，科索沃只有18%的女性从事有偿工作。

但穆拉有不同的想法。在她出生之前，她的父亲去了瑞士（Switzerland）找工作，18年来只是偶尔回家探望，留下她的母亲独自在佩奇照顾家庭。在这个饱受战争蹂躏的国家，母亲的艰辛给穆拉留下了深刻的印象。

“我感觉她一直在奋斗，”这位30岁的登山家说。“有时候我觉得我也一直在奋斗。”

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被迫离家

1999年3月，10岁的穆拉和她的母亲、兄弟姐妹，以及其他数百名阿尔巴尼亚人一起，被塞尔维亚士兵赶出家门，送到佩奇的中心广场，他们希望在那里登上一辆卡车，前往相对安全的黑山。但他们没能上车，而是被送到了佩奇的体育馆。

“我记得我们进去时，那里有很浓的汽油味，”穆拉回忆说。“我听到人们说，‘他们要把我们烧死在里面。’我们就这样待在屋里，直到第二天早上他们放我们出来。”穆拉说，她记得听说如果塞尔维亚人不释放科索沃的阿尔巴尼亚人，北约（Nato）就威胁要轰炸贝尔格莱德（Belgrade）。1999年3月24日，北约开始对南斯拉夫发动空袭。

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新的开始

据人权观察（Human Rights Watch）组织称，佩奇80%的房屋在科索沃战争中受损或被毁，其中包括穆拉的家。尽管经历了许多艰难困苦，穆拉和她的家人还是坚持了下来。2005年，穆拉的父亲回到家中，他的遗愿是让穆拉上大学。

穆拉说，父亲告诉母亲：“‘永远不要阻止她做自己梦想的事情。给她钱让她去普里什蒂纳（Pristina）学习。’所以我是家里唯一一个没有在佩奇当地学习的孩子。”在普里什蒂纳，穆拉不仅拿到了学位，毕业后也开始工作，她还开始徒步探索祖国的群山。到2015年，她开始把目光投向巴尔干半岛以外的地区，寻找挑战，其中包括西欧最高峰勃朗峰（Mont Blanc）。

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登顶珠峰

当科索沃开始挑选第一支登顶珠穆朗玛峰的队伍时，穆拉四处游说，希望能有机会加入全是男性登山者的队伍。尽管有来自其他徒步旅行者的偏见和抵制，她仍然坚持为自己在团队中赢得了一席之地。

“女性在珠峰被区别对待，”她说。“当地的夏尔巴人（sherpa）总是不理我，却听我的男性同伴的话。我认为这不是故意的。攀登珠峰的女性比男性少得多。”

当她回到科索沃，这种偏见依然存在。“人们会做出一些愚蠢的评论，比如‘做得好，但你很幸运，有个男人帮你’，”她说。“我很努力。每个人都一样。但在2017年5月22日，当我作为第一个登上珠峰的科索沃团队成员成功登顶时，我是靠自己的努力做到的。”

神奇登山女

登顶珠峰之后，穆拉更加坚定地想要证明，人们应该像对待男性一样来对待女性登山运动员。2017年8月，她自己组织了登山活动，通过瑞士阿尔卑斯山（Swiss Alps）的米特勒吉（Mittellegi）山脊登上了艾格峰（Eiger）。她的团队只用了两天就完成了徒步攀登，她的男向导很震惊，称赞她是个天生的登山者。

之后，她又带领全女子登山队在尼泊尔（Nepal）攀登了6812米的阿玛达布朗峰（Ama Dablam）。“这是一次艰难的、技术性的攀登，”穆拉说。“令人兴奋的是，队伍里还有另外5名女性，分别来自美国和瑞典。在一个以男性为主导的环境中，我第一次感到如此坦然。”

这段徒步通常需要4周时间来完成，而穆拉只用了8天。

穆拉说：“向他人——也向我自己证明，没有来自祖国的男性搭档，我也能做到这些事，这种感觉很好。”

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明星向导

巴尔干自然探险公司（Balkan Natural Adventure）的联合创始人加卡弗里（Virtyt Gacaferri）和克拉斯尼奇（Nol Krasniqi）都是佩奇当地人。随着穆拉的名气越来越大，他们找到穆拉，想让她担任他们户外探险公司的向导。这家公司带领游客穿越巴尔干之巅（Peaks of the Balkans），这座山峰跨越了科索沃、阿尔巴尼亚和黑山的边境。

加卡弗里曾是一名记者，在科索沃战争期间为西方记者服务。他认为经济发展是防止巴尔干半岛未来战争的关键。因此他离开了新闻业，创建了一家公司，专注于推广阿尔巴尼亚阿尔卑斯山（Albanian Alps）的旅游。

“我已经知道穆拉的大名了，因为她是科索沃的体育明星，”加卡弗里说。“在登上珠穆朗玛峰之后，她的登山能力是毋庸置疑的。”

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变化中的世界

2018年，穆拉加入了巴尔干自然探险公司的向导团队，带领游客徒步穿越巴尔干半岛。“在科索沃，我们的性别平等还有很大的改善空间，”加卡弗里说。“我们认为，穆拉的加入将有助于让我们的国家和其他女性获得动力，追逐她们的梦想。”

穆拉说，她并不是唯一一位带领人们徒步穿越巴尔干之巅的女性，“但女性向导并不多，”她补充说，她的客户经常惊讶地发现，这位带领他们在巴尔干半岛徒步的人，曾经登上过珠穆朗玛峰。“我的经历让我有了可信度，”穆拉说。“通过我的行动，我正在消除社会上存在的偏见……也许还有我自己的偏见。”

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两国支持

如今，科索沃政府利用穆拉的名气大肆宣传，经常赞助她登山；而阿尔巴尼亚为她提供了护照，可以前往不承认科索沃主权的国家。两国都向她赠送了国旗，请她携带。

2018年8月，穆拉登上了海拔5642米的埃尔布鲁斯山（Mount Elbrus），这是欧洲最高峰，位于俄罗斯高加索山脉（Caucasus Mountains）。她仅用了3天时间就独自爬上了那座山。几周后，她征服了印度尼西亚（Indonesia）的查亚峰（Carstensz Pyramid）， 这样距离她登上七大洲最高峰（Seven Summits）的目标还差两座。

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快乐自在

在巴尔干半岛的山峰上，穆拉是最自在的。无论是在阿尔巴尼亚的标志性山村泰斯（Theth），还是在荒凉、没有树木的多波多（Doberdol）山顶，她在每一家旅馆都受到热情的欢迎。

穆拉认为，是父亲让她上了大学（并最终成为一名登山运动员），而是母亲给了她力量。“她的生活中有许多困难，”穆拉说，是母亲教她如何在艰难时刻坚持下去。

“今天我可以说，女性在科索沃的地位比以前好多了，”穆拉补充说。“我们拥有了更多的权利；我们在追逐我们的梦想；我们可以做我们想做的事情。过去和现在的几代人都有一个共同之处——当我们面临挑战时，都有这种与生俱来的内在力量。”

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