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焕然新生

藏身于耶路撒冷街巷下的一间哈曼（hammam，即浴场）如今重新焕发生机。自上世纪70年代起，艾恩浴场（al-Ayn）就一直被闲置，变得破败不堪。但最近，这所建于14世纪的浴场，连同它上面的汗坦基兹广场（Khan Tankiz plaza）和附近的希法浴场（al-Shifa）都进行了大规模翻修。今年夏天，艾恩浴场将重新营业，游客可以在这里享受蒸气浴及其他水疗服务。

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最后一间浴场

艾恩浴场建于1336年前后，原本是供穆斯林朝圣者使用，他们去附近的阿克萨清真寺（al-Aqsa mosque）和圆顶清真寺（Dome of the Rock）的神殿祷告前，会先来这儿进行洗礼。商人和当地居民也会来这里洗澡，但只是为了个人卫生而已。然而一个世纪前，自来水管道在本地人家普及，去浴场洗澡的人越来越少，最终这些浴场在20世纪中期被彻底废弃。耶路撒冷一些酒店的水疗中心还有现代化的洗浴场所，除此之外，翻新后的艾恩浴场是这里唯一还在营业的浴场，附近的希法浴场已经被改造成了美术馆和活动场地。

巴勒斯坦圣城大学的耶路撒冷研究中心帮助监督了翻新工作，现在负责浴场的运营。中心主任巴西尔（Arnan Basheer）表示：“艾恩浴场重新营业意义重大，这是保护此项文化遗产的唯一途径，否则这里就会荒废。”

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社交好去处

接待处的木制网格和红白黑配色重现了浴场最原始的样子。翻新工作并没有改变建筑格局和设计，但是增添了一些现代设备，比如电灯和淋浴。以前浴场的水都是用水箱收集的雨水，或是从城外山上引来的泉水，现在所有的洗浴设施和温泉都靠管道输水。在这里，游客可以放松身心，等待水疗服务的时候还可以聊聊天。

这里还可以举办一些特别活动。巴西尔说：“在过去，这间浴场扮演了很重要的社会角色，现在我们想帮它‘东山再起’，耶路撒冷老城里能重获新生的地方并不多。”

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熟悉的设计

艾恩浴场有许多大大小小的穹顶，阳光透过穹顶上蓝色和黄色的玻璃投射进来。耶路撒冷希伯来大学的考古学家德阿德利（Tawfiq Da'adli）说，这些圆顶与大马士革浴场里的圆顶相似，说明在耶路撒冷建房子的这些建筑工人和工匠们来自叙利亚。

人们在翻新过程中进行了深入挖掘，还发现了第三个浴场，与艾恩浴场共用一个炉子。新发现的浴场位于附近一间名为伊扎克（Ohel Yitzhak）的犹太教堂的下面，目前还未对公众开放。考古学家们认为这进一步揭示了浴场复杂宏伟的原始结构。

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历史悠久

浴场里的石头和瓷砖大多完好无损，沐浴者可以坐在百年历史的石凳上，一边熏着蒸汽，一边欣赏各处建筑细节，比如富丽堂皇的拱门，还有地板上用彩色大理石拼接出的星星图案。

耶路撒冷圣城大学教授兼伊斯兰教基金会（Islamic Waqf）考古主任纳特谢（Yusuf Natsheh）表示：“尽管这座浴场多次易手，但仍保留了基本的建筑特色。”

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漫长的挑战

纳特谢说，艾恩浴场的修缮过程十分漫长。基金会上世纪80年代就起草了修缮计划，但由于资金不足被一直搁置，直到后来欧盟拨款保护耶路撒冷的文化遗产，浴场作为其中一部分才得以得到修缮。修复工作历时五年，以色列文物管理局（Israel Antiquities Authority）也一同负责监督。

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休闲胜地

艾恩浴场旁边的庭院毗邻耶路撒冷的棉花贸易市场（Cotton Merchants Market），这里曾经是织物交易的经济枢纽，旅人和朝圣者抵达耶路撒冷后也会来市场给骆驼喂水喂食。如今，这片院子仍供游客休闲放松，但临近的房间则被圣城大学用来开设学术课程和教授阿拉伯语。

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经济价值

浴场的修缮计划还包括扩建附近的棉花贸易市场，精心修葺了一堵墙将购物区和著名的阿克萨清真寺群隔离开来。如今，这条有顶棚遮挡的街道仍是集市，但卖的主要是糖果、纪念品和实用的物件，比如祈祷毯和围巾，前往圆顶清真寺和阿克萨清真寺的朝圣者会用到。

负责运营艾恩浴场的圣城大学并不打算出售毛巾、海绵、香皂或者其他水疗相关的商品，而是希望由集市上的商家来销售。巴西尔说：“‘起死回生’的浴场还能让市场一同焕发生机。”

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