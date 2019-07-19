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虽然台湾依山傍海，拥有丰富多样的自然景观，人情味浓厚的风土民情，但说到旅游，台湾仍然不是让人第一个就会想到要去的旅游目的地。

但这并不是说台湾不值得一游，正好相反，台湾有许多值得你造访的理由，以下就简单列出去台湾玩的5个理由。

Image copyright Getty Images Image caption 亲山步道（Credit: Getty Images）

自然

台湾可以说是登山客的天堂，纵贯台湾的中央山脉从北到南有多个海拔3000公尺以上的山峰，邻近的东亚最高峰玉山更吸引许多登山者前往攀登。台湾百岳之首的玉山四季景致分明风景秀丽，山上涌现的云海更是爱好摄影的人镜头下的焦点。台湾四周环海，除了恒春半岛上知名的垦丁国家公园内的多个海滩之外，全台各地还有许多美丽的海滩。

位于台湾东海岸的花东公路（花莲到台东），夹在中央山脉和太平洋之间狭长形的花东纵谷平原地带，更可以说是是东亚地区风景最美丽的自行车路线。台湾有许多自行车网站有更多相关信息。

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美食

台湾的饮食文化非常多元，自明清时期起先民将闽南饮食习惯带到台湾，并融入台湾本地和原住民族的食材和传统，逐渐发展成具有本土特色的台湾风味。随着日本统治和国民党带来的中国各省份的菜肴，台湾料理也变得越来越多样化。在台湾，不仅能够吃到中国各省份的菜，也能吃到传统的台湾小吃和日本料理，而海鲜、地瓜、芋头和绿色蔬菜更是台湾料理不可缺少的食材。

台湾最闻名于世的美食恐怕就是遍布各地的夜市了，不论是大城市或是小乡镇，你都可以找到美味的夜市小吃。台湾人喜欢逛夜市，不只是有吃有喝，还有各种有趣小游戏可以玩，还可以买东西。为了服务各国观光客，台湾许多夜市也都挂起英文招牌。

Image copyright Getty Images Image caption 北投温泉（Credit: Getty Images）

温泉

台湾地处环太平洋火山带，地质活动频繁，但也带来一大好处——地热温泉，不管你在台湾的哪个角落，一定都能找到天然温泉，体验一下身心灵全部放松的温泉泡汤。

台湾东南方外海的绿岛有著名的朝日温泉，是全世界罕见的游客可以泡汤的海底温泉，这里的温泉是咸水，露天的朝日温泉可以一边泡汤，一边欣赏太平洋上的旭日东升或满天繁星。

如果不去那么远的地方，在台北市内也能享受温泉乐趣，就在台北的新北投捷运站外，遍布林立多家温泉旅馆，以及公众温泉浴池，这里的温泉属硫酸磺泉，有点刺鼻的味道，但泡完后全身皮肤会变得光滑柔嫩又细致。

乘车离开台北，两个小时的路程就来到宜兰礁溪，这里由于地点便利，成为台北人逃离都市烦嚣的后花园。宜兰县政府还在礁溪设立多个免费的户外泡脚温泉池。

Image copyright Getty Images Image caption 艋舺龙山寺（Credit: Getty Images）

宫庙

台湾民间信仰浓厚，除了有佛教、道教或儒教之外，还有许多乡土神祇，供奉神明的宫庙不但是各地民间信仰的中心，一些著名的宫庙更是外来游客参观的景点。

台北比较著名的寺庙包括艋舺龙山寺、行天宫、关渡宫等，台中的大甲镇澜宫、彰化的鹿港天后宫、嘉义的北港朝天宫、台南的南鲲鯓代天府也是知名庙宇。如果游客搭乘40分钟的飞机到澎湖，还可以看到全台湾历史最悠久，最古老的妈祖庙——澎湖天后宫。

隐身于台北西门町的闹市之中，位于成都路51号的天后宫主要供奉妈祖，另外也供奉弘法大师，原址前身为日本佛教真言宗之弘法寺，因此吸引了许多日本信徒和观光客前往参拜，而且自1973年以来，每年都有日本僧侣前来举办朝圣礼佛法会。

Image copyright Getty Images Image caption 故宫博物院（Credit: Getty Images）

博物馆

除了享受美食和温泉，欣赏自然风光和体验人文信仰之外，台湾也有收藏丰富的博物馆。知名度最高的就是台北的故宫博物院，院内收藏的是国民党军队1949年从中国大陆带过来的中国历史文物，从绘画、书法到瓷器、雕刻，数量之多无法一次完整展出而必须轮流更换展出。

台北故宫博物院主要收藏中国历史文物，台北美术馆则以台湾当代艺术为主，另外还有屏东的海洋生物博物馆，其他还有一些私人经营的展览场所，例如台南的奇美博物馆，以典藏西洋艺术品为主，还有很多外国人喜欢参观的袖珍博物馆等不同主题的展览。

编注：约书亚·塞缪尔·布朗（中文译名叶家喜）是孤独星球（Lonely Planet）台湾旅游指南共同作者之一。

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