英国“最古老糖果店”里的古早味甘草糖

Image copyright Mike MacEacheran

约克郡(Yorkshire)一个天气潮湿雾蒙蒙的日子,上午11点,在佩特里桥(Pateley Bridge)的一家糖果店,这正是每天上午生意最繁忙的时候。这家店名叫“英格兰最古老糖果店”(The Oldest Sweet Shop in England),名副其实,还上了吉尼斯世界纪录大全(Guinness World Records)。老板凯斯·托尔多夫(Keith Tordoff )站在柜台后,面带微笑地讲着一些生动的笑话,一边从身后货架上的200多个糖果罐中取出糖果,过秤后分装为4盎司一包。

妻子格洛丽亚(Gloria)也在店里帮忙,她干练地把一包包糖果袋封口;儿子亚历山大(Alexender)干的是轻活,负责将糖果罐重新装满。店里的顾客来自英国各处,还有不少美国、日本、德国、澳大利亚等地慕名而来的外国游客。 店里售卖的糖果琳琅满目,有麦芽糖、酸味糖、裹着糖粉的软糖、彩虹糖豆,以及一直饱受顾客喜爱的两款经典硬糖——红粉苹果和大黄卡仕达。

这样繁忙的上午时光已经持续了近两个世纪之久。这家糖果店除了日子的更迭以外,一切如昔,毫无变化。当你视线越过油灯、橡木横梁和用了百年之久的收银台,走近细看这家店的古老木质柜台,就会发现许多客人排队购买的都是同一样东西:一袋呈糖蜜色,有着奇特的钱币形状,称之为庞特弗雷特甜饼(Pontefract Cakes)的干草糖,当地人相信是世界上最古老的糖果之一。

托尔多夫承认,他每天都要吃上450克(约1磅)左右的糖,他说:“所有人都喜欢这种糖,我也不例外。这家店从17世纪初就开始营业,最早是贩卖药材的。约克郡甘草糖(Yorkshire liquorice)——也就是庞特弗雷特甜饼的故事,就是从那时开始的。"

Image copyright Mike MacEacheran Image caption 托尔多夫是英格兰最古老糖果店的老板。这家店名副其实,早在两个世纪前就开始售卖糖果(Credit: Mike MacEacheran)

我是在几周前开始对这种陌生的约克郡糖果产生兴趣, 开始阅读与甘草糖相关的历史传奇。我发现,有关甘草的故事最早始于1066年诺曼人(Norman)征服英格兰之时,然后到15世纪的英国玫瑰战争(The Wars of the Roses),直至伊丽莎白一世(Elizabeth I)的统治时期(1558-1603)。 甚至17世纪中叶城堡围攻的历史记载中也提到过甘草糖。甘草糖简直成了约克郡的又一代名词。

在历史记载的字里行间,我发现甘草的引入可以追溯到11世纪左右。据说,最初由僧侣或十字军将这种地中海药用植物塊根带回英国。当然最初是如何引进要看你信哪一家之言。 在这里,和甘草相关的一系列景点令我兴致盎然:其中有一座童话般的城堡、一个节日、一个农场、一座博物馆以及多家糖果商店。有一个地名的出现率很高:庞特弗雷特。该镇位于佩特里桥的东南,车程大约仅有一小时,镇上空地生长着甘草。

参观庞特弗雷特城堡(Pontefract Castle)遗迹,给我一些线索了解甘草在约克郡的历史。这座城堡建于1070年,为保存历史遗迹的最新修缮工程花了350万英镑。这座中世纪堡垒曾经见证了不少王权争夺和英国多次内战, 许多历史人物都在这里留下了故事,如1460年在维克菲尔德战役(Battle of Wakefield)中败北的约克大公爵(Grand Old Duke of York),被控叛国的英王理查德二世(King Richard II)当年也被监禁于此,据说最后是被饿死的。1541年,亨利八世(Henry VIII)的第五任王后凯瑟琳‧霍华德(Catherine Howard)就是在这座城堡与人通奸。

Image copyright Mike MacEacheran Image caption 英格兰最古老糖果店贩售一种钱币状甘草糖,也被称为庞特弗雷特甜饼,有人认为这是世界上其中一款最古老的糖果(Credit: Mike MacEacheran)

甘草在英国的历史中最为精彩的一页,是在18世纪初,这座雄伟的城堡赋予甘草全新的作用之时。1720年,药用甘草的需求大涨而有助于当地的经济,当时的医生将甘草视为灵药,用来治疗各种疾病,从胃溃疡、胃灼热到绞痛、支气管炎、肺结核等,无所不包。这座城堡被人租下来,原来陈放兵器火药,及囚禁犯人的地窖现用来存放甘草块根。

维克菲尔德博物馆和城堡(Wakefield Museums and Castles)的馆长埃文斯(Dave Evans)领着我参观了城堡遗迹。他说:“你站的地方,从前是一片很大的甘草田。 要种出好的甘草,畦沟一定要开得深,最深要挖到六英尺。这就是为什么城堡丘陵和其所在高地能够提供完美的种植环境。 在你的下面,曾经有一个很大的甘草店。”虽然英国并不缺雄伟壮观的城堡,但只有庞特弗雷特城堡成了甘草中心,其关键因素是:约克郡气候和地理条件使之成为兵家必争之地,但更加适宜种植甘草。

1760年左右,甘草历史中最为重要的角色登场了。 邓希尔(George Dunhill)是一名药剂师,他的家族在庞特弗雷特经营家族生意。邓希尔在药用甘草中加入了糖(药用甘草当时是一种可溶解的药用糊剂),发明出一种可咀嚼的非药用含片,也就是现在为我们所熟知的甘草糖。

Image copyright Mike MacEacheran Image caption 到18世纪,甚至连约克郡传奇的庞特弗雷特城堡都被用来种植甘草(Credit: Mike MacEacheran)

年复一年,城堡周遭的城镇逐渐发展成一个糖果帝国。19世纪时,该地区已约有20家糖果公司。 在巅峰状态时,约克郡内建有10家大型工厂。女工们以约45人为一组,每天生产25000个'甜饼'(当时都是这么叫的),每块类似硬币形状的甜饼表面上都会盖印,印章则设计成了庞特弗雷特城堡的样子。

然而,全球化的进程使得当地很多糖果店关门大吉。 英国的本土品牌,如谢菲尔德的乔治巴塞特公司(George Bassett and Co),其生产的什锦甘草糖(Liquorice Allsorts)曾是英国孩子的最爱,最后被吉百利(Cadbury)所吞并。最早发明庞特弗雷特甜饼的邓希尔公司,也于1994年被德国糖果业巨头哈瑞宝(Haribo)收购。 只有一件事没有改变:城堡的浮雕印章,仍然占据了每块糖果最为显眼的位置。

埃文斯说:“回想起来,这个印章仿佛是镶嵌在庞特弗雷特上空的一颗明星,是我们有形的遗产。虽然如今大多数的甘草糖工厂已经倒闭,但是,人们还是能够来这里游玩,度过以甘草糖为主题的一天。”如今,每年,糖果爱好者都可以来此参加一年一度的七月庞特弗雷特甘草糖节(Pontefract Liquorice Festival),也可以前往新艺术风格的庞特弗雷特博物馆,里面有着别出心裁的甘草糖展出。

甘草的历史可能出现了新的转折点。 庞特弗雷特镇外有一家农夫商店和奶牛场,库珀利(Heather Copley)夫妇是如今英国唯一能培育种植甘草的农夫。甘草丰收所需要的环境十分复杂,其中包括适当的土壤条件和气候条件。因为甘草种植已经不再盛行,因此少有农夫愿意挑战自我,培育甘草。

Image copyright Mike MacEacheran Image caption 如今的庞特弗雷特甜饼上还是印有城堡的图像(Credit: Mike MacEacheran)

但库珀利一家接受了挑战。 去年,他们的庄园里第一次有100多株甘草开花。他们计划逐年扩大种植规模,并用甘草为原料生产冰淇淋、杜松子酒等,有朝一日或许能用之来制作甘草糖。 他们的最终目标是让甘草取得PDO,即“原产地保护产品认证”(product of designated origin)。这个目标并非不切实际。

库珀利说:“这里的历史故事本就很传奇,那又有什么理由认为甘草不能像苏格兰威士忌(Scotch whisky)、文斯勒德奶酪(Wensleydale cheese)一样,取得PDO呢?从前,庞特弗雷特城内到处弥漫着甘草细腻而十分浓烈的味道。如果我们不能留下这一遗产,也会成为我们可怕的耻辱。去年,我们种的甘草第一次开花。真正到收获预计还要5至7年的时间, 但是这样的场景让我有了一种归属感。坚持这条路走下去,能给当地人一种身份上的认同。 这关乎社会责任。”

除此之外,谁又能够拒绝这样一份邀请,置身于世界上鲜为人知的最为伟大的糖果故事之中呢? 当然,如果你已经蠢蠢欲动,千万别把旅行计划告诉你的牙医。

请访问 BBC Travel 阅读 英文原文。