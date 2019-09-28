哥伦比亚海岸神秘沉船 两百亿美元宝藏争夺战

Image copyright Getty Images Image caption 哥伦比亚迦太基海岸现在是旅游胜地。

1708年6月8日，西班牙的“圣何塞号”在哥伦比亚迦太基海岸附近起火。这艘西班牙海军运送珍宝的船当天近黄昏的时候开始与英国舰队交战，到了晚上，这艘装备有62门加农炮的家利恩型帆船消失在加勒比海。随船沉没的还有近600人，以及今日估值高达200亿美元的金银珠宝。

300年来，沉没在加勒比海海岸的“圣何塞号”一直静静躺在海底，无人知道其位置。但在2015年这个谜团终于解开，哥伦比亚政府宣布，这艘船已被正式找到。但四年后，这艘帆船仍在哥伦比亚海域600米深处，不过已引起多方争夺船上价值连城的的财富。

Image copyright Getty Images Image caption 西班牙圣何塞号于1708年在哥伦比亚迦太基海岸沉没，船上载有价值200亿美元的金银珠宝。

哥伦比亚政府迄今尚未披露这艘著名沉船的确切位置。这艘沉船因为载有巨大财富而被国际打捞界称为失事船只中的“圣杯”。但据说圣何塞号位于离迦太基海岸四十公里的罗萨里奥群岛附近。这个群岛是加勒比海一个热带群岛，为哥伦比亚的国家自然公园。每天，成群结队的小型游艇载着去岛上海滩嬉水晒太阳的游客穿梭在这片海面上。越过这片海域时，游客很难不去想象就在这片水下某个地方静静躺着“圣何塞号”及其巨大宝藏。

这艘真实存在的宝船在沉船后的300年中一直让人痴迷不已。诺贝尔文学奖得主、著名的哥伦比亚作家加西亚·马尔克斯 ( Gabriel Garcia Marquez )在他的小说《爱在瘟疫发生时》提到了这艘著名的沉船，书中的男主角弗洛伦蒂诺‧阿里萨在追求他终身不渝的爱情期间，曾计划潜水打捞“圣何塞号”的宝藏。

来自哥伦比亚首都波哥大的观光客比比亚娜‧梅西亚（Bibiana Rojas Mejia ）与家人在罗萨里奥群岛的最大岛格兰德的海滩上玩了一整天。她接受我采访说，“加勒比海一个非常神奇的地方。这就是存在于我们国家的魔幻现实主义。我们不知道圣何塞号究竟有多少金银珠宝。这可能已成为一个伟大的传奇。”

Image copyright Victoria Stunt Image caption 传说著名沉船圣何塞号位于罗萨里奥群岛附近。这是一个热带群岛和国家公园，距离哥伦比亚迦太基海岸40公里。

“圣何塞号”1708年5月下旬离开巴拿马港口城市波尔托贝洛。船上满载当时在西班牙统治的秘鲁所开采的黄金、白银和宝石，以今天的价值估计，总值应该在100亿至200亿美元之间。这些财富是供奉给西班牙帝国国王腓力五世(Philip V )的。这位西班牙国王要依靠美洲殖民地的资源资助他打西班牙王位继承战争。

“圣何塞号”船长何塞‧菲曼底‧德桑迪杨（Jose Fernandez de Santillan）已知道，西班牙在这场战争中的对手英国一定有战舰在迦太基附近海域，等待伏击抢劫圣何塞号。圣何塞号按计划在迦太基港只稍作停留做检修后，就起帆前往古巴哈瓦那，然后回到西班牙。但船长最后还是准备进入迦太基港。到6月8日晚上，争夺圣何塞号宝藏的战斗开打。迦太基的加勒比海军博物馆馆长贡萨洛‧祖尼加（Gonzalo Zuñiga）说，以手枪和刀剑武装的英国海军曾三次试图登上圣何塞号，抢夺这艘运宝船。

祖尼加解释说，“最后圣何塞号赢得了这场战斗。但是，我们不知道圣何塞号为何在最后时刻遇难。”他说，圣何塞号可能失去了一面风帆，或者可能是乘客们造反，反抗船长。毕竟乘客大多数是平民，不惯于像军人或船员样俯首听命。

然而，不可否认的是，交战双方都不希望圣何塞号及其宝藏沉入大海。祖尼加推测，当时船长本可向英国人投降，交出运宝船，然后空手返回西班牙，但可能他拒绝投降，于是点燃船上的火药，将圣何塞号炸沉于大海中。

2015年11月27日，价值连城的圣何塞号被美国伍兹霍尔海洋研究所(Woods Hole Oceanographic Institution)的一艘机器人潜艇REMUS 6000 “正式”发现了。这艘长达近4米的水下自动潜艇可以下到海平面下6公里进行搜寻，并且能够下降到圣何塞号上9米处为沉船及其刻有海豚像的铜炮拍照。就是这个海豚像帮助研究人员认出这就是无数沉船打捞人梦寐以求的圣杯。

哥伦比亚人类学与历史研究所所长埃内斯托•蒙特内格罗(Ernesto Montenegro)表示，“圣荷塞号运宝船是美洲殖民历史的信息的中心，代表了欧洲近300年的殖民史，尤其是西班牙对美洲土地的殖民。”

Image copyright Courtesy of ICANH Image caption 2015年11月27日，一艘名为REMUS 6000的机器人潜艇“正式”发现了圣何塞号。

估计在哥伦比亚海岸的沉船多达1000艘，尚未被发现。尽管圣何塞号在哥伦比亚海域被发现，但并不能保证哥伦比亚能够保有这艘被发现的沉船。西班牙和玻利维亚土著民族哈拉哈拉(Qhara Qhara )都声称拥有圣何塞号部分所有权。哈拉哈拉的土地曾属于西班牙的秘鲁总督辖区，圣何塞号上的财宝就是在他们的土地开采出来准备运往西班牙。

此外，圣何塞号的产权还卷入了近40年的法律纠纷。美国海难救助公司海上搜索舰队(SSA)声称，他们在20世纪80年代初已发现了圣何塞号，因此应该拥有沉船50%的东西。SSA还称当年已与哥伦比亚政府达成协议，哥伦比亚最高法院在2007年也做出了该协议有效的裁决。

哥伦比亚前总统胡安·曼努埃尔·桑托斯(Juan Manuel Santos)在2015年宣布哥伦比亚发现了这艘帆船时，并没有把功劳归功于SSA。哥伦比亚副总统玛尔塔·卢西亚·拉米雷斯(Marta Lucia Ramirez )在今年6月的一份声明中表示，“海上搜索舰队无权搜索圣何塞号及其船上物品”，因为他们声称找到这艘帆船的坐标与实际位置不符。此案仍在哥伦比亚高等法院审理。

哥伦比亚政府今年还暂缓与另一家私人打捞公司签署打捞圣何塞号的合同。到目前为止，曾参与2015年搜索的海事考古顾问公司(MAC)是唯一的打捞竞投者。与一家私人打捞公司合作意味将会再一次与他人分割圣何塞号上的物品，这家公司可能会因此分到高达45%的打捞物，当然是指没有划归为文化遗产的物品。打捞上来的物品哪些属于文化遗产仍然需要哥伦比亚来确定。

专门研究圣何塞号的历史学家和作家弗朗西斯科‧穆尼奥斯认为，这种瓜分方式将是最糟糕的情况。他说，圣何塞号是人类的历史遗产，“人类有无可争辩的权利去了解圣何塞号，并要有完全的了解。哥伦比亚需要做一个优秀的保管人，保管全部圣何塞号。”

按穆尼奥斯的建议，应该在迦太基开设一家博物馆，全面展示圣何塞号的所有财富。他说，“谁不会去参观这个独特的展览？ 游客一定会被圣荷塞号讲述的故事所深深吸引，为之着迷不已。”

前总统桑托斯2018年在他的推特上写道，“沉没在我国水域的圣何塞号是历史上最伟大的发现之一。根据水下文化遗产的法律，我国可以进行恢复。”他用#NuestraCulturaElMejorLegado这样的标签结束他的推文，意思是“我们的文化，最好的遗产”。

不过，专家说，不能仓促决定去打捞。

水下考古学家胡安‧马丁说，"船已经沉没了300年，因此获得了必须保育的权利。如果现在哥伦比亚没有这个打捞的能力，打捞就没有任何意义。这是对哥伦比亚遗产也是对人类遗产负责的基本原则。"

除非圣何塞号被打捞起来，要为迦太基居民和游客建一座沉船博物馆还有很长一段路要走。况且，哥伦比亚人还没有赢得产权针夺的最后胜利，能保证这艘珍贵的沉船将会永远留在哥伦比亚国内。目前，前往迦太基和罗萨里奥群岛的游客仍有机会远眺大海，想象这艘沉船今天的样子：躺在大海海底，仍默默地守护着它的金银珠宝。