Image copyright Jessica Bateman Image caption 去年10月，希腊伯罗奔尼撒半岛发现了传说中的泰涅亚城遗址。

那是一个炎热的夏日，我坐在一辆汽车里，穿过希腊伯罗奔尼撒半岛（Peloponnese）上引人注目的山丘和茂密的植被。“看看这整座平原，”开车的科尔卡（Eleni Korka）指着窗外说。在我们的左边是一大片平坦的区域，被橄榄树和灌木丛覆盖着。平地的尽头是森林覆盖的山脉。

“泰涅亚城（Tenea）就埋在这底下，”她告诉我。那时的古城建筑高于海平面，有凉爽的微风，所以度夏的行宫很可能建在这里。她指了指一家坐落在独特的、几乎是方形山脚下的传统餐厅。“这个餐厅的位置当时就是个水磨，”她说。

科尔卡是希腊裔美国人，也是顶尖的考古学家。她最近公布了她40年职业生涯中最大的发现。泰涅亚这座失落之城，在许多希腊神话和历史文献中被提到，比如俄狄浦斯（Oedipus）的古老传说。传说中这位底比斯（Thebes）国王无意中杀死了他的父亲，娶了他的母亲。如今这座古城遗址在去年十月被科尔卡团队发现，就在我们开车经过的这片土地之下。

根据传说，这座城市大约在公元前1100年由特洛伊战俘建造。选择在这个地方建城，是因为它在连接科林斯（Corinth）和迈锡尼（Mycenae）这两座古代城池的公路上。据说俄狄浦斯是在婴儿时期被带离家乡后，在这里长大的。它是伯罗奔尼撒半岛北部古科林西亚地区（Corinthia）最大、最繁荣的城市之一。然而，直到现在，还没有人能确切地知道它在哪里——或者它为什么消失了。

搜寻泰涅亚的工作始于1984年。那时科尔卡刚刚工作五年。她接到当地村民打来的电话，说开挖水道时碰到一具古老的石棺，把它砸成了两半。科尔卡去看了看，“当我看到它的那一刻，我就明白它的独特，”她说。“有时候，某人有一个发现，几乎是天意。棺材呈花瓶状，内部绘有精美的狮子图案，里面有一具骨架和祭品”。她解释说：“我们此前未曾见过这样的图案”，“我们也不知道古代绘画是什么样子的……我们没有其它来自古代的样本”。

但科尔卡根据古代历史学家的记载，知道泰涅亚就在这个地区，它位于科林斯和迈锡尼之间。但由于她年轻，缺乏经验，又缺乏进一步的证据，她不可能获得许可继续挖掘。她说：“我没有信心和能力去解释为什么这一点如此重要——那就是一种直觉吧。”

然而，文物贩子多年前就知道了这个地方，他们经常花钱向当地农民收购古代花瓶和硬币。2010年，科尔卡与警方通过线人，截获了附近被盗卖的两尊雕像。她说：“这些雕像证明泰涅亚曾是一座名城，艺术水平很高。”她最终获得了在该地区考古挖掘的许可，并于2013年开始挖掘。

Image copyright Jessica Bateman Image caption 图右为希腊裔美国考古学家科尔卡发现的泰涅亚遗址。

我们在附近的契里奥莫迪（Chiliomodi）村停下来喝咖啡，吃点心。这里最古老的房子有大约200年历史。科尔卡解释说，其中许多房子使用的古老岩石，很可能来自于旁边的泰涅亚遗址。当地教堂的墙上镶嵌着古希腊酿酒和戏剧之神狄俄尼索斯（Dionysus）的雕像。“我们认为这是古老剧院的一部分，我们仍在研究，”她说。

契里奥莫迪是一个宁静、美丽的地方，基本上没有受到旅游业的影响。附近发现古城，给社区带来了活力。在面包房里，我注意到几瓶当地产的橄榄油，名字就叫泰涅亚（Tenea），附近还有一家以此命名的商店即将开业。

科尔卡和她的同事拉各斯（Konstantinos Lagos）以及科索（Antonio Corso）跟我们同一辆车，他们告诉我，这个项目并没有按照计划完全展开。“我们的团队很小，资金也很少，”他们说。

Image copyright Jessica Bateman Image caption 对泰涅亚的勘查始于1984年，当时科尔卡刚刚工作五年。

第三方利用科技仪器对该地区进行了地球物理探查。但当他们开始挖掘时，却什么也没发现。探查仪器中看到的有形状的物体实际石灰岩土壤。“所以我们回到发现第一个石棺的地方，”她说，“在附近我们还发现了大约40只石棺，一个接一个从地下冒出来。就像阿里巴巴的故事里描述的一样。”

接下来，他们发现了一个古老的道路的一部分。沿着这条道路，团队发现了大约公元前100年的一座罗马陵墓，那里埋葬了一个家族的几代人。团队还挖掘出一个蓄水池，可能是用于仪式和献祭：“我们知道这是在城市以外，所以我们决定在北部继续挖掘。去年10月，团队开挖出一些房屋，意识到终于找到了这座城市”。拉各斯说：“大部分地表遗迹已经被抢劫者拿走了”，“但城市的大部分被埋在地下2米至3米处。”

如何参观特尼厄

在9月和10月进行挖掘的同时，科尔卡团队组织了导赏和教育活动，可以通过社交媒体“脸书”账号“Tenea Prjct”与他们交流。

我们在契里奥莫迪的一所房子前停了下来，这所房子被改建成了保护中心。该团队在9月和10月进行挖掘，接下来就是分析文物和研究历史文献。拉各斯告诉我，在这个遗址中发现了大量的硬币，证明泰涅亚曾经非常富有。他说：“我们发现了大约200枚硬币，通常情况下，只有在多年的考古挖掘之后才能获得这么多。”他给我看了一些叶子形状的金币，这些金币和死者一起埋入地下，作为给阴间接引者的礼物。他说：“（当时）大多数人下葬时都有硬币陪葬”，“但在特尼厄他们使用金子”。

其它发现还包括精美的彩绘花瓶、雕刻的灯和运动员使用的金属工具（用来刮去他们用来清洁身体的油），这让团队相信他们还有一座体育场尚未找到。

科尔卡说：“在泰涅亚，几乎所有的东西都是独一无二的。”

这支持了研究小组从历史文献中了解到的关于这个社会的情况：“这里的人是不同的——他们是特洛伊人，有自己的文化特征。”特洛伊城位于现今的土耳其境内，距此约600公里。除了来自不同的地方，目前的发现还包括——与住在附近的科林斯和迈锡尼的居民不同，特洛伊人使用不同风格的陶瓷；特洛伊人有不同的葬礼传统，比如把硬币放在胸部而不是嘴里，后者是古希腊很常见的丧葬习俗。

Image copyright Jessica Bateman Image caption 科尔卡团队在泰涅亚遗址发现了大量的硬币、花瓶、灯和工具。

关于泰涅亚最大的谜团是它为什么会消失。大多数其它的主要古希腊城市，如斯巴达、雅典和科林斯，至今仍有人定居。像泰涅亚这样有大约10万居民的大城市，被完全废弃是很不寻常的，而且没有任何历史文献可以提供线索，解释原因。

我们回到车上，朝山上开去，此时拉各斯开始解释他们团队的理论，“我们知道西哥特人（Visigoths）的国王阿拉里克（Alaric）在公元397年对希腊发动了突然袭击”。历史学家认为，他摧毁城市的部分原因是为了获得财富，但也为了传播基督教。“我们发现了一枚阿拉里克的族人发行的硬币。我们还发现了一所房子，大约在那一年被炮弹摧毁。”

Image copyright Jessica Bateman Image caption 科尔卡团队认为，当斯拉夫人入侵该地区时，居民们逃到了山上。

然而，这并不是泰涅亚故事的结局。“我们已经发现了在这场袭击发生之后200年有人在那里居住的证据，但看起来泰涅亚已经失去了很多财富，” 拉各斯继续说，对那一时期的考古发现并不像最辉煌时期那么宏伟或有价值。“但在那一时期之后，就什么都没有了。”

汽车沿着一条蜿蜒的道路爬升，我们看到了山脉和平原，景色壮丽，它们的下面就掩埋着泰涅亚古城。我们在一座美丽却摇摇欲坠的拜占庭时代的修道院停了下来。“我们知道斯拉夫人（Slavs）大约在那个时代入侵了这里。我们相信泰涅亚人抛弃了城市，逃到这附近的山上，”拉各斯指着周边对我们说。就我们所知，斯拉夫部落袭击了这个地区，并与当地人发生暴力战争，所以泰涅亚的居民认为山区更安全。泰涅亚城周围有很多河流，没有人治理，于是淤泥冲进城市，变成泥土，最终淹没了城市。

泰涅亚的发现已经解开了许多谜团，比如这座城市位于何处，以及为何被遗弃。但对科尔卡团队来说，最兴奋的莫过于古城还留下了什么。他们希望在未来几年能找到更多的房屋、寺庙、剧院和古希腊语称之为“阿果拉”（agora）的城市广场。“这就像一座冰山，我们刚刚触碰到一角，”拉各斯说，“在未来的100年里，关于古城将继续会有有趣的发现”。

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