Image copyright Ángel Estrada Soto Image caption 美墨边界是全球最具争议的边界之一，但一个节日把两国连结在了一起（Credit: Ángel Estrada Soto）

哥伦布之战

1916年3月9日黎明前夕，墨西哥革命家潘乔·比利亚（Pancho Villa）率领约500名士兵冲进美国新墨西哥州（New Mexico）的边陲小镇——位于墨西哥边界以北三英里处的哥伦布（Columbus），队伍高喊着“比利亚万岁！墨西哥万岁！”。一开始，大家以为这次夜间突袭是为了寻找食物、马匹和武器，但很快就升级为一场全面战斗。哥伦布不过300居民，比利亚的部队烧毁了很多地方，后被驻扎在这里的美国骑兵逼回到边界以南。

哥伦布之战共有100多名比利亚军队士兵和至少14名美国人死亡。这次外国入侵促使当时的美国总统威尔逊（Woodrow Wilson）派出几千名士兵保卫南部边境。100多年后的今天，每年3月都有数十人从墨西哥的波多帕洛马斯（Puerto Palomas）骑马过境，来到哥伦布纪念这一事件。不过现在，他们是为了和平而来。

Image copyright Ángel Estrada Soto Image caption 每年都有墨西哥人策马进入美国，纪念一场血腥的战斗（Credit: Ángel Estrada Soto）

纪念突袭

过去20年，边界两侧的墨西哥人和美国人都会联合举办庄严的庆祝活动来纪念那场血腥的战斗，活动名为美墨潘乔·比利亚马队游行（Binational Pancho Villa Cavalcade of Horses）。活动的具体时间是距离3月9日，也就是比利亚发起突袭的日子最近的那个周末。这项传统始于1999年，纪念两国间的长久友谊和该地区共同的历史。

马队（通常写作西班牙语的“cabalgata”）从哥伦布以南280英里处墨西哥奇瓦瓦州（Chihuahua）的山区小镇维森特格雷罗（Vicente Guerrero）出发，缓慢向北行进，历时15-17天，旅行距离350英里。旅程的第一段行进缓慢，因为马队要慢慢攀登西马德雷山脉（Sierra Madre Occidental）。大约10天后抵达尘土飞扬的哈诺斯小镇（Janos），之后进入波多帕洛马斯南部的沙漠，最后跨过边界。美方骑手会在边境加入，与他们一起走完最后一程，最终抵达哥伦布的城镇广场。

古铁雷斯（Alicia Gutierrez）从20年前马队游行刚开始时就参加了，她说：“我觉得这支队伍包含着友谊和兄弟情谊。不仅是骑手之间，而且是两国之间。”

Image copyright Ángel Estrada Soto Image caption 比利亚常被称作墨西哥的罗宾汉（Credit: Ángel Estrada Soto）

莫名的战斗

时至今日，两国历史学家仍不确定比利亚为何突袭这座美国小镇。比利亚是一名革命家、军事领袖，也是一位绿林好汉，常被称作墨西哥的罗宾汉（Robin Hood），1916年时已经失去了大批支持和军队。一些专家认为，他突袭哥伦布是为了寻找食物、马匹和武器。另一些人则觉得是他以为墨西哥总统卡兰萨（Venustiano Carranza）同意将墨西哥拱手让给美国，于是发动突袭试图破坏两国结盟。

比利亚原以为哥伦布有50名武装士兵，但实际上有350名。美国将比利亚的部队赶回墨西哥后，还派了一万士兵南下400英里追查逮捕他。美军在奇瓦瓦州山区搜捕了11个月未果，只得空手而归。

Image copyright Ángel Estrada Soto Image caption 如今的哥伦布仍是一个宁静的农业小镇，仅有居民1000人（Credit: Ángel Estrada Soto）

治愈伤痛

如今的哥伦布仍是一个宁静的农业小镇，仅有居民1000人，以墨西哥裔为主。小镇居民一年里大部分时间都在种植辣椒和洋葱，到了冬天就进城去找工作。小镇被烧毁的地基很久以前就重建了。1959年在部队驻扎原址上建成了潘乔·比利亚州立公园，尽管这遭到了战亡将士后代的反对。此外还建了一座博物馆，展出战斗的历史照片和物品。

随着时间的推移，哥伦布的居民已经认同了小镇在美墨历史中的重要角色。“哥伦布并不是靠自己出名的，”哥伦布商会会长、马队活动的组织者戈麦斯（Norma Gomez）说。人们知道哥伦布是因为比利亚，他才是主要的吸引力所在。

两国联合举行马队游行来治愈伤痛和纪念哥伦布之战的想法可以追溯到1966年。那一年，奇瓦瓦州和新墨西哥州政府首次举办了友谊节庆活动（Fiesta de la Amistad）。之后的33年，活动因为不获批准而停办，直到1999年，哥伦布历史协会时任会长罗森伯格（Allen Rosenberg）将活动重提并再次举办，命名为美墨潘乔·比利亚马队游行。

Image copyright Ángel Estrada Soto Image caption 美墨边界是全球最具争议的边界之一，但一个节日把两国连结在了一起（Credit: Ángel Estrada Soto）

马队之旅

马队骑手们在维森特格雷罗上马，警察和政府官员会一路护送马队慢慢向北行进，穿过一座座城镇，骑手和马匹的供给由各个城镇的财政部门负担。会有大约80名骑手在波多帕洛马斯跨境进入美国，但全程（15-17天）参与的骑手只有大约30人。沿途每一站都会有新骑手加入，村民常在道路两旁为他们打气，并为他们举办聚会。

跋涉350英里不仅仅是体力问题。两周的时间里，人们必须离开工作岗位，在房车公园里睡帐篷，游行结束后还要花钱把马运回家。然而，马队游行是奇瓦瓦州一项引以为傲且历史悠久的传统。参加马队不仅让当地骑手有一种集体感，也可以展示他们高超的马技。此外，许多奇瓦瓦人依然非常崇拜比利亚，参加以他为名的马队被视为无上荣耀。

Image copyright Ángel Estrada Soto Image caption 2001年以前，参加马队活动的墨西哥骑手无需签证便可进入美国（Credit: Ángel Estrada Soto）

边境管制

1999年第一次马队游行时，美国海关不允许马匹过境，墨西哥骑手一路向北行进了350英里后，不得不在波多帕洛马斯的边境下马，步行跨过。在美国领土一边，哥伦布历史协会和商会的成员带着90匹马等在那里，骑手们可以接着骑马从边界前往哥伦布的中心广场。

2001年以前，参加活动的墨西哥骑手无需签证便可进入美国，申请特别许可证就行。9/11袭击过后，一切都变了，现在必须持有相关文件才能过境。美国卫生检查人员还会对墨西哥的马匹进行检查，以确保它们没有携带疾病，不会传染美国马匹。

Image copyright Ángel Estrada Soto Image caption 今年有375名墨西哥和美国骑手参加马队，创下了记录（Credit: Ángel Estrada Soto）

20周年

今年有375名墨西哥和美国骑手参加马队，创下了记录，同时估计会有3500名来自美国西南部和墨西哥的游客入住哥伦布的酒店和房车公园——为美国最贫穷的地区之一带来急需的经济提振。

墨西哥骑手与美国骑手在美国领土汇合后，双方会一起在举着相机的人潮中沿哥伦布的主干道行进，向主要广场进发。哥伦布商会将宴请墨西哥骑手，之后是悼念死难者的纪念仪式。仪式结束后还有一场盛大的聚会，两国民众一起吃饭、跳舞、听现场音乐。

每年节日期间都有很多骑手身挎子弹带、脚穿牛仔靴、头戴阔边帽，再现那段历史。最受欢迎的角色当然是这场活动的主角——比利亚。

“这完全是友谊之举，促进两国之间的贸易也是我们的目标之一，”马队游行的创始人罗森伯格说。

Image copyright Ángel Estrada Soto Image caption 过去几年，美墨边境占据了美国政治舞台的中心（Credit: Ángel Estrada Soto）

共同历史

过去几年，美墨边境占据了美国政治舞台的中心。戈麦斯表示，自从特朗普（Donald Trump）担任总统以来，墨西哥骑手申请进入哥伦布变得越来越难。

在这个高度政治化的时代，当修筑边境墙和外国入侵威胁言论让美国很多地区陷入分裂之时，这项两国间的庆祝活动提醒人们，美墨边界沿线很多人有着共同的历史和对邻国人民的爱。如果哥伦布之战中双方阵亡者的后代能够以朋友的身份展望未来，这座小镇兴许能够再次在美墨历史中扮演重要角色。

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