在日本最偏远的温泉体验“赤裸关系”

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住在有日本中部山岳深处的黑部川旁，我准备将脚踏入奶蓝色的温泉水中，黄色的水桶是我的洗漱台，衣服则挂在附近的岩石上。这不是什么奢侈的温泉体验——却也是它的美丽之处。

1000多年来，天然温泉一直是日本人生活中必不可少的一部分，日本人认为它可以净化身体和灵魂。在日本，有超过3000个温泉可供选择。这些温泉富含矿物质，直接来自地热群岛下25000个活泉。而浴室则为个人提供了一个冥想反思的好地方，它也是个社交的好场所——家人、朋友、邻居，一起脱掉衣服，走入蒸腾的泉水中。从城市中的温泉到海边的洞穴温泉，日本每一种温泉都有其独特的魅力，但有一个温泉非常与众不同。

Image copyright Lily Crossley-Baxter Image caption 日本最偏远的温泉位于日本中部山岳深处的黑部川旁，需要两天才能到达。

有日本最偏远温泉的“高天原”（Takamagahara）需要两天时间才能到达——对于泡温泉的骨灰级玩家来说，这是一次真正的朝圣之旅。为了要浸泡在中部山岳国家公园的温泉水中，你需要徒步40公里，穿过森林和河流、爬上陡峭的斜坡，在一个个孤立的山上小屋过夜。这不是一条为初学者设计的步道，而是一次真正的探险，需要身体的耐力以及理解变化无常的山地气候。

而你的奖赏就在岩石山谷深处的一个不大的浴池里。虽然每个温泉的风景、矿物质和设计都是不同的，但它们都同样与大自然有着无形的联系。在如今高度城市化的生活之外，户外温泉是最受欢迎的——这并不令人惊讶，沐浴者躺在富含矿物质的泉水之中，可以瞥见繁星满天的夜空和吹着凉爽的微风。远离都市文明，被高山树木环绕，伴着流水的声音，而“高天原”则是户外温泉经验的顶点。

Image copyright Lily Crossley-Baxter Image caption 要想体验“高天原”，徒步旅行者必须徒步40公里穿过森林、河流和高海拔高原。

虽然四天的往返徒步时间似乎有点太过了，但这种朝圣传统可以追溯到几个世纪前——这是一个绝佳的例子，说明了朝圣之旅的过程，就算地位无法超越目的地，也是与目的地地位相等的。一旦被江户时期的朝圣者到访过，“高天原”附近的群山就被“神化”了，它们会被视为日本本土神道教中神灵的显现。

我承认自己是个温泉爱好者，所以这不是我第一次计划在日本泡温泉，但肯定是最刺激的一次。从我第一次在北海道的冬天泡温泉开始，我就沉浸在和朋友们一起泡温泉和放松的时光里。五年后，夏天的热气终于散去，似乎来到了登山泡温泉的绝佳时节。我深夜乘坐新干线去了富山，那里人烟稀少，与东京繁忙的街区形成了鲜明的对比。第二天一早，又坐了两个小时的巴士，来到了下立村附近的小径。

几分钟后，陡峭的山坡和崎岖的小路印证了这条朝圣道的可怕名声。为了跟上我的同伴，我气喘吁吁但又坚定地继续前行，穿过狭窄、粗糙的小路。路上有许多日文和英文“你好”的问候，偶尔还会意外地看到两个西方面孔的人，我们并不孤单。

当我们登山的时候，薄雾在山上来回翻滚，景观完全被改变了。因为我们失去了手机信号，感觉和世界的最后纽带消失了。我们在斜坡上的岩石小径很快就被用来保护高山植物的木板所取代。这些被风化的木板构成了如画的风景，一直蜿蜒到很远的地方，提醒你看着它们。我们开始在草地上看到一道道色彩，那是中部山岳这一季最后的鲜花。

这是山屋（Yamagoya）入冬前的最后一个周末，每个月都有直升机运送物资到这些小屋，并由驻屋的工作人员负责管理。这些小屋提供简单的住宿和烹饪的食物。作为与外界的唯一联系，山屋偏远山区的重要网络，它们会根据天气提供详细的路线建议，并追踪徒步者确保没有人失踪。当到达第一个山屋休息时，我们停下来吃了一顿简单的尼泊尔咖喱，然后在给我们的瓶子灌满了新鲜的山泉水。

Image copyright Lily Crossley-Baxter Image caption 幽静的山间小屋点缀着通往日本最偏远的温泉的路，徒步者可以在那里吃饭和住宿。

在经过了12公里的徒步旅行后，我们打算住在位于药师泽的小屋上。屋主向我们保证，经过多年的风化，这间木屋仍然很坚固，他一边敲着木板，一边把我们带到宿舍。里面铺着榻榻米，毯子叠得整整齐齐，装修布置得很简单，而客人们也在慢慢道来。我们站在阳台上眺望黑部川，看着那些不知疲倦的徒步者站在河边，打开鱼竿准备垂钓。

晚餐时，酥脆的天妇罗和热气腾腾的米饭从一个大锅中被端出，再从一个客人传给另一个客人。我们一起喝着汤和茶，在人们充满热情喊着“好味”的声音中，我们结束了这顿晚餐。其后，我们又共同举杯，大喊着“干杯”，在碰杯声中享受着这共同的盛宴。

公共浴室的乐趣之一是有机会与朋友、家人或同事密切联系。当在一同泡汤时，沐浴者可以摆脱日本文化中森严的等级关系，在温泉的蒸汽中畅所欲言，这个概念被称为“赤裸的关系”（hadaka no tsukiai）。当每个人都赤身裸体的时候，每个人都是平等的。事实上，温泉的宁静氛围创造了一种微妙的平衡，一种不言而喻的公共规则。从脱鞋到洗干净自己，这种礼仪很快就变成了人的第二天性——让人们从单调的日常生活中解脱出来。

Image copyright Getty images Image caption 在日本，“赤裸的关系”被认为可以消除人和人之间的障碍，建立纽带。

第二天早上，我们在日出前就起床了，和同行的人一起去吃酸酸咸咸的梅子饭，还有汤和煎蛋。我们向屋主道了谢，然后出发了。我们在木板上跋涉，向熊野平高原走去，也看见了远处的山峰。

这条步道上都是崎岖不平的石路。绕过一个拐角，我们跌跌撞撞地走进了两个年老的徒步者中，他们小心翼翼地把手伸进了路线两旁的树丛里。“蓝莓！”他们指着其中一根树枝叫道。根据同行朋友的翻译，这两位老人每年都会来中部山岳走一走，并且嘲笑我觉得这条步道很难走。他们从10岁就开始攀登这些高峰，并且一起登上过乔戈里峰和珠穆朗玛峰。他们向我们保证，温泉不会让我们失望的。在和我们分路的时候，他们祝我们好运。

Image copyright Lily Crossley-Baxter Image caption 高山花卉和野生蓝莓布满了通往“高天原”的道路。

爬上梯子，走过窄窄的桥，我们终于来到了简陋的高天原小屋，看到了温泉的指示牌。我们放下行李，沿着一条崎岖的小路走了20分钟，就到了著名的高天原温泉，沉浸到了这期待已久的泡汤活动中。

浓烈的硫磺味——这是温泉爱好者无法回避但又令人愉悦的香气——是这座隐秘温泉的第一个暗示。高天原温泉两个男女分开的水池用简单的竹罩保护着。第三个混合浴池，这种男女混合的沐浴方式，被称为Konyoku，直到19世纪在日本还很常见。但现在只有少数农村的温泉延续了这一传统。当我们到达时，两个赤身裸体的老人已经在混合浴池淡蓝色的池水中了。

Image copyright Lily Crossley-Baxter Image caption 木板做成的栈道保护高山植物，也为徒步旅行者提供了清晰的路径。

就在路对面，我看到了女用浴缸的入口，但我还是逗留了一会儿，想和浴客们聊聊天，其中一位承认自己有“温泉狂热”。他解释说，他徒步8天从岐阜县到达高天原。当我们问到他这种决心的来源时，他表示自己喜欢户外温泉，说着指向我们的周围。“还有什么能比这更好呢？”他问道。

当我的徒步同伴加入了新认识朋友的行列进去沐浴时，我也来到了女浴池，发现了一个简单的石头砌成的池子，池子边有一个露天的更衣室。我独自一人，与下面的沐浴者隔绝开了，但可以看到远处的树木和山脉。我走进半透明的池子里，欣赏着远处的岩石和山峰，数小时徒步带来的疲劳就消失了。然后，我接着往下沉，让温泉水淹没了我的肩膀。

Image copyright Lily Crossley-Baxter Image caption 远离尘世，四周环绕着中部山岳的树木，急流潺潺的流水为奏鸣，高天原温泉是户外温泉的极致体验。

在踏上这趟旅程之前，我一直认为“与自然融为一体”在很大程度上意味着独自一人。因为我从来没有去过日本仅存的几个男女共浴的浴池，所以从来没有真正思考过在男女共浴的温泉中洗澡。但当我在蒸汽中伸展肩膀时，我想起了日语的短语“kachou fuugetsu”，直译是“花、鸟、风、月”，它代表了体验自然之美和利用这个机会了解自己的重要。

我回想起了我在高天原女性浴池和男女共浴浴池中所经历的无数时刻：我犹犹豫豫地走出了女性专用浴池，看了那条浴巾最后一眼。在水溅声中，我将脚趾伸进了混浴浴池，加入到其他沐浴者之中，在日本的天堂之巅体验公共温泉之乐。

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