Image copyright Getty Images

去年8月，菲斯塔（Danilo Festa）在西西里岛东部参加了一场抗议意大利反移民政策的静坐活动，同时对寻求庇护的难民表示欢迎。看到许多同胞拿着阿兰奇尼（arancini）聚集在卡塔尼亚（Catania）的港口，他十分感动。阿兰奇尼是当地的一种美食，将绿豌豆和肉类等咸口的馅料裹在米团中，再用油炸制而成。

菲斯塔回忆道：“当时艺术家们建议把阿兰奇尼作为抗议的象征，那一刻是舒缓了紧张的政治气氛的快乐时刻。”

这场展现团结精神的和平集会发生在2018年8月15日。10天前迪西奥蒂（Diciotti）号救援了100名移民，而意大利内政部长萨尔维尼（Matteo Salvini）表示，应由其他欧盟国家接纳这些人，拒绝移民登陆意大利。

这之后，很多政治活动家，决定用西西里美食来迎接移民。

菲斯塔说：“当地人为饥肠辘辘的客人提供阿兰奇尼这种食物。几个世纪以来，不同的文明都曾征服过西西里岛，这种食物也几经改良。因此可以说，它也是地中海两岸团结的象征。”

Image copyright Stefania D’Ignoti Image caption 西西里岛的活动家拿来了油炸饭团，迎接已经搁浅数日、如今终能登陆的移民（Credits: Stefania D'Ignoti）

阿兰奇尼是西西里岛的标志性美食，它口感独特，外酥里软，同时寓意团结，因此备受赞誉。出人意料的是，这款美食竟是岛民内部争执的根源。

阿兰奇尼在酒吧和街边都有卖，用餐巾纸一包就能带走，这种街头小吃能出名，原因是几十年来，它的名子始终给西西里岛的人们带来困拢。西西里岛东部的人，一般认为这个单词是阳性的，把这道油炸美食称为阿兰奇诺（arancino），复数形式为阿兰奇尼（arancini）；西西里岛西部的居民则采用阴性的名词尾缀，也就是阿兰奇娜（arancina），复数形式为阿兰奇内（arancine）。这件事引起了激烈的争执。甚至连意大利的重要人物，时装设计师法拉格尼（Chiara Ferragni）也曾因偏爱使用一种名词尾缀而受到指责。

西西里岛烹饪专家巴西尔（Gaetano Basile）说：“这场争论，是西西里两大城市，卡塔尼亚（Catania）和巴勒莫（Palermo）之间的竞争。这两个城市选择以美食名字的争论，作为争夺岛上文化霸权的战场。”

Image copyright Getty Images Image caption 阿兰奇诺或阿兰奇娜是一种油炸饭团，里面填满了豌豆泥或肉类等美味食材（Credit: Getty Images）

巴西尔说，饭团的外表在油炸之后呈现金黄色，圆滚滚的外形就像一个酸橙（arancinu，一种柑橘，由阿拉伯人在9世纪和11世纪间进口到西西里）。这种小吃在西西里方言里的名字是arànciu，意思就是小的酸橙（方言里的阳性名词通常以u结尾）。后来，意大利人征服了西西里岛，这种小吃的名字也被意大利语化为阿兰奇诺（arancino）。

巴西尔解释道：“1486年，葡萄牙商人抵达巴勒莫港，他们带来了甜橙（laranja），（通常a结尾的名词为阴性）因此西西里岛西部的巴勒莫和周边地区的人就把‘酸橙’的阳性改掉了。然而，西西里岛的东部并没有出现这一语言变化。”

自此，东西海岸的油炸饭团就开始出现分化了，它们看似相同，但本质上有了区别。巴西尔说：“西边巴勒莫的阿兰奇娜形似圆球，在饭中加入了藏红花，保留了阿拉伯风情；东边卡塔尼亚的阿兰奇诺，这种美味演变成了圆锥形状，代表了东边的埃特纳火山（Mount Etna）。”

Image copyright Pera Comics Image caption 几十年来，这种受人喜爱的西西里小吃一直饱受名词阴阳性的争议（Credit: Pera Comics）

大家知道，15世纪时，西班牙统治者将西红柿带到了西西里岛。据巴西尔说，一直到19世纪中叶，东西两岸的人们才开始在食物中添加番茄酱。而原先的食谱诞生自中世纪阿拉伯统治时期。这样一来，两岸的油炸饭团又有了相似之处。1861年，西西里这一地中海岛屿并入意大利，意大利成为独立民族国家。这时，阿兰奇诺/阿兰奇娜才成为一道标志性的意大利南部菜肴。而且还保留了东西海岸语言中的词性差异。

在当时，没有人觉得有问题。然而，正如意大利杂志《国际米兰》（Internazionale）所报道的那样，随着社交媒体的诞生，加之意大利人高度关注名词词性学说和语言条理，更加在意名词的阴阳性。这就成为了“西西里岛纷争的源头”。这种语言分歧愈演愈烈，最后甚至需要意大利最高语言监管机构“秕糠学会”（Accademia della Crusca）的介入。

2016年1月，秕糠学会发表了一篇特殊报告，来讨论到底是阿兰奇诺，还是阿兰奇娜，而他们的说法不失为一个正确的解决方案。报告中说，两种形式都是正确的。但是，意大利语中的水果多为阴性名词，所以用阿兰奇娜会更加正确一点。

伊安尼佐托（Stefania Iannizzotto）是负责研究和出版这篇报告的语言顾问，她说，直到现在秕糠学会还会收到许多信件和电子邮件，希望能够解决油炸饭团的阴阳词性之争。她解释道：“作为唯一在秕糠学会工作的西西里人。我被派去解决这一争执。我诚惶诚恐生怕自己立场不客观，也深感责任重大。”

Image copyright Getty Images Image caption 在巴勒莫和西西里岛的西部地区，这种饭团叫做“阿兰奇娜”，是阴性名词。到了西西里岛的东部，人们以阳性名词“阿兰奇诺”称之（Credit: Getty Images）

伊安尼佐托来自拉古萨（Ragusa）地区，位于西西里岛的东南部，是这片区域里唯一用阴性名词命名油炸饭团的地方。高中毕业后，她搬到了东边的卡塔尼亚。因此，从阴阳名词中确定一个，无论站在哪一边都意味着要么被家人斥责；要么被卡塔尼亚的朋友嘲笑。

她疲惫地说道：“开始只是一个岛内的玩笑，没想到经过社交网络发酵，演化成了一场论战。阴阳词性这样的争论永远不会结束。”

秕糠学院的介入并没能解决问题，甚至激化了双方的矛盾。伊安尼佐托说：“报告一发表，便受到了媒体的关注。每每在脸书上看到自己的访谈，总会发现一些讨厌的评论，说我不该试图解决纠纷。”

去年5月，伊安尼佐托应邀在卡塔尼亚食品节（Catania Street Food Fest）上发表演说。在众多烹饪课和免费的小吃中，她觉得自己这个油炸饭团阴阳词性问题的研讨会，一定是最无聊的一个环节了。她说：“那天正好下雨，我想不会有太多人来，没想到竟来了数十人，这让我意识到人们学习正确的词汇表达，是多么认真。”

Image copyright Getty Images Image caption 卡塔尼亚的阿兰奇诺呈锥形体，人们说这个形状来源于埃特纳火山（Credit: Getty Images）

如今的争议，也影响了西西里岛的餐饮行业。在卡塔尼亚历史悠久的市中心，有一家叫萨维亚（Savia）的餐厅，人们在点餐时常说要一个“阿兰奇娜”。然而这里更常用“阿兰奇诺”这一阳性名词，犯这种错误的人，并不是不了解情况的游客，而是认同和肯定这种说法的当地居民。萨维亚餐厅成立于1897年，上世纪70年代起就开始供应这种油炸饭团了。隆巴多（Claudio Lombardo）是这家餐厅的第四任老板，他的祖父和巴勒莫的观点一致，认为阿兰奇娜状似甜橙，因此必须以阴性名词称之。

隆巴多说：“据我所知，在卡塔尼亚，只有我们餐厅会用阴性名词来叫它。之前并没人放大这个事情，所以人们用‘阿兰奇诺’点餐的时候，我们也不会刻意去纠正。后来有人在社交媒体上宣传这件事情……随之问题就来了。”

隆巴多回忆道，当地居民在脸书上了解到店里“不恰当”的叫法后，他开始受到各种辱骂和诅咒，甚至抵制和死亡威胁。

隆巴多说：“2017年的夏天，为了避免这些纷争，我们改掉了菜单。用原来西西里语里的名字‘阿兰奇努’来标注这道菜。这样才保住了我们的百年老店，很多员工也能继续在这里工作。”虽然改了菜单，但在他心理，油炸饭团还是应该用“和所有美好事物一样”的阴性名词。

Image copyright Stefania D’Ignoti Image caption 西西里岛的餐饮业引入了性别中立的叫法，希望能够以此来平息纷争（Credits: Stefania D'Ignoti）

为平息这场纷争，人们做了许多努力。引入了性别中立的叫法，如阿兰奇*（arancin*）或阿兰奇@（arancin@）等。来掩盖名词的阴阳性，这也增进了文化的包容性和接纳度，扩大了阴阳词性的接受度，有助于平息这场认真的论战。

格拉齐亚诺（Andrea Graziano）是一家餐厅品牌的创始人，致力于传播西西里新式烹饪文化。去年12月，他在自己的巴勒莫和卡塔尼亚的餐厅中采取了折中的做法，如果客人点了油炸饭团这道菜，会有两个圆圆的阿兰奇娜和两个圆锥状的阿兰奇诺。他说：“我不很在乎这场纷争，也没认真看待过。但我希望，这么一个折中的尝试能够结束这场荒谬的纷争。哪怕是只有一次。”

西西里人喜爱的小吃名子阴阳词性之争，最受困扰的是本地人。隆巴多的做法，更多能改变的是外来游客，因为游客关注的是美食体验，而不是纠结哪种叫法是正统的。

隆巴多说：“只要油炸饭团味道好，就不要去为这些无用的议论分心，享受当下的美食就好了。”

不论争论与否，这道小吃能给当地人以温暖，给游客以热情友好，这一点是肯定的。

请访问 BBC Travel 阅读 英文原文。