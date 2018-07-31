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頭條新聞
引領新一輪太空競賽的歐洲袖珍小國盧森堡
盧森堡2016年頒布太空資源法以來，已有10家太空採礦公司在該國落戶，還有2.23億美元的資金支持。
- 2018年 7月 31日
表情符號emoji這一行 超越日本有多難
在萬國統一碼的官方陣容中擁有一枚與你的國家相關的表情符號，也就在世界舞台上擁有一席之位。
- 2018年 7月 30日
影評：《媽媽咪呀2，再次出發》
作為票房大賣的《媽媽咪呀！》的續集，《媽媽咪呀2，再次出發》已上線，但續集能取得第一部那樣的成功嗎？
- 2018年 7月 30日
網絡民主的破滅：極端內容如何一步步操縱我們
互聯網即將迎來30歲生日，但要找到暢遊網絡的最佳方法，我們還有很長的路要走。
- 2018年 7月 29日
BBC精選
偉大的地圖史話：美洲之名的由來
「這幅地圖為1492年的新世界開了張出生證明——也對此前的世界判了死刑。」
- 2018年 7月 26日
希區柯克懸疑片《迷魂記》60年後找到共鳴
距離《迷魂記》首次公映已過去了60年。這部影片在互聯網、虛擬現實和人工智能時代卻引發強烈共鳴。
- 2018年 7月 29日
蘇格蘭金雕的「失蹤」之謎
誰在攻擊蘇格蘭猛禽？追蹤金雕弗雷德的鳥類保護者發現了什麼？
- 2018年 7月 25日
韓國：享受匆忙 勢不可擋
為何短短幾十年，韓國就從下田插秧的農業社會，變成了上網下載種子的現代化國家?
- 2018年 7月 23日
追蹤神秘的帝王銀盤
這些銀盤是文藝復興時期的傑作，但沒人知道出處，如今終於有位策展人自認找到了答案。
- 2018年 7月 23日
從威爾士到蘇格蘭 那些「消失」後重生的語言
威爾士歌手格溫諾的新專輯使用了一種只有不到1000人還在說的語言——康沃爾語，這是多個死而復生的語言之一。
- 2018年 7月 23日
被稻草人佔據的日本四國島「荒涼」小村莊
現在村裏有27個居民和200個稻草人，稻草人全部出自一人之手。
- 2018年 7月 22日
年齡如何影響食慾 詳解人生七階段
我們每天都必須進食，但隨著光陰的流逝，我們與食物的關係也會隨之而改變，這對我們的健康會有重大影響。
- 2018年 7月 22日
完美主義者要面對的風險與危機
許多人認為完美主義是正能量。但研究發現完美主義也很危險，會導致諸多健康問題，且問題還在不斷出現。
- 2018年 7月 20日
《萬花筒》：希區柯克在巔峰期都未能完成的電影
希區柯克欲拍攝的電影《萬花筒》由一起真實連環兇殺案改編，但這部片子的題材在當時看來過於血腥和色情。
- 2018年 7月 19日
巴厘島上的「祖母」：不可直呼其名的女性
據說這裏的神靈擁有一份將死之人的名單。若大聲說出這位女性的名字，就會提醒神靈將這位被忽視的女子帶往來世。
- 2018年 7月 17日
國菜仁當雞不夠酥脆？印尼和馬來人都怒了
儘管關於仁當的做法最近產生了爭議，但它在努桑塔拉地區始終是國寶級的菜餚。
- 2018年 7月 15日
拉脫維亞人的性格標籤：「我是內向者」
拉脫維亞是歐盟中佔據創造性勞動市場份額最高的國家之一。內向型的性格特點是否正是他們創造力的源泉？
- 2018年 7月 16日
中規中矩的《蟻人2：黃蜂女現身》
去影院看這部電影時請帶上殺蟲劑。影評人詹姆斯寫道，「這部續集笑點不多，平庸的動作戲過多。」
- 2018年 7月 14日
挑選葡萄酒看產地還是種類：影響佳釀的關鍵因素
酒莊土壤條件會影響葡萄酒口感，這種說法日漸流行。該說法有什麼科學依據嗎？
- 2018年 7月 14日
曾被視為現代貴族病的偏頭痛：你得知道的幾件事
平均五位女性中就有一位患有偏頭痛，偏頭痛也是導致人類長期殘疾失能生活的第二大疾病。但有關偏頭痛的研究嚴重資金不足，甚至有些專家不承認偏頭痛屬於「真正的神經內科學」。
- 2018年 7月 14日
全球影響力：五個國家塑造世界文化
這些國家的文化實力，而非軍事、政治和經濟力量，才真正為廣闊世界帶來了深遠影響。
- 2018年 7月 13日
「靜眼」：在高壓下也能保持專注的心理機制
想知道誰會贏得世界杯或溫網的話，請仔細觀察運動員的眼睛，包括那些他們看似要輸掉比賽的時刻。
- 2018年 7月 12日
一位心理學家父親的觀察 早期經歷如何影響性格
青春期遭遇的情緒波動和壓力會塑造大腦，決定你將來成為什麼樣的人。
- 2018年 7月 9日
威爾士人的擁抱：能給予他人安全和溫暖的擁抱
「Cwtch」指情感濃烈的擁抱，能喚起家的感覺，是威爾士語，英文無法直譯。
- 2018年 7月 12日
為真命天子凍卵而散盡千金的女性
越來越多身體健康的年輕女性為將來有機會生育而選擇凍卵，有人甚至為此背上了巨額債務。她們為何要這麼做？
- 2018年 7月 7日
圖輯視頻
圖輯：探秘倫敦城市綠地花園
- 2018年 3月 27日
圖輯：讓人驚艷的八座樓梯
- 2018年 3月 23日
圖輯：印度洋荒島上的殖民遺跡
- 2018年 3月 22日
夜倫敦：國際燈光節
- 2018年 1月 20日
英倫風采
哈里與梅根：一對80後的一場「革命性」婚禮
這對舉世矚目的80後都是有歷史的人，嫁娶也不會完全中規中矩。五大原因告訴你，他們有可能辦出「溫莎家」最具顛覆性的婚禮！
- 2018年 5月 15日
打造五萬英鎊手錶的神秘工作室
提到手工製作機械鐘錶，很多人想到的是瑞士名錶，但是在英國，也有一些人正在學習和從事這門正在消失的技藝。
- 2018年 4月 4日
你說話的口音反映出什麼？
口音可以反映一個人的社會背景和人的偏見，儘管說的內容一樣，不同的口音可能會讓聽者產生不同的感受，甚至影響信任度。
- 2018年 3月 31日
「柔情」機器人：人類怎麼對機器人動了真感情
機器人本是來跟人類爭奪工作機會的，但事實上人類卻對這些機器人同事動了真感情。
- 2018年 6月 15日