清除路面口香糖污跡 到底誰應承擔費用？

Image copyright PA Image caption 全英格蘭和威爾士370個地方政府，再次呼籲生產廠家掏錢清除口香糖污跡。

英國各地方政府每年約要花6000萬英鎊來清理街道地面上的口香糖，誰應該承擔費用引發辯論。

地方政府"沒有法律義務"清理粘在地面上的口香糖污跡，英格蘭和威爾士的地方政府再次要求口香糖生產廠家掏錢清理。

英國"地方政府協會"說，買一粒口香糖花3便士，但地方政府要是清理粘在地面上的口香糖污跡，每平米要花費1.5英鎊。據信，英國各地方政府每年用於這方面的清理費用就高達6000萬英鎊。

該協會代表全英格蘭和威爾士370個地方政府，再次呼籲口香糖生產廠家能掏錢清除。

該組織的環境發言人布雷克稱，粘在地上的口香糖污跡"既難看、不雅，無法令人接受"。

她表示，耗資清理口香糖污跡成了地方政府本來不需要承擔的累贅，她呼籲口香糖廠家支付清理費用，並轉向生產可以生物降解的口香糖。

她說："英國地方政府沒有法律義務去清理口香糖污跡。他們之所以還在清理，是為了方便當地居民、當地企業和遊客。"

Image caption 英國口香糖廠家稱，要想讓街道清潔，需要人們改變吃完口香糖亂丟的行為習慣。

另據一家名為"保持英國清潔"的組織稱，英國主要的商業街有超過95%的地面都粘著口香糖。而在整個英國，有64%的街道都有被踩在地上的嚼過的口香糖。

但口香糖生產廠家卻有不同看法。英國這方面的龍頭企業"雷格利"稱，他們已經花很多錢宣傳不要亂丟吃過的口香糖了，並利用行為科學理論，投資研究如何應對亂丟口香糖的行為。

該公司發言人說："要讓街道變得清潔，只能通過改變每個人對這一問題的態度來實現。"