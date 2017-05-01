圖輯：夏洛特公主兩歲啦！
在劍橋公爵夫婦為愛女夏洛特公主積極凖備周二的生日派對前，劍橋公爵夫人凱特發佈了她親自拍的女兒兩歲生日的官方照片。
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HRH THE DUCHESS OF CAMBRIDGE
5月2日是夏洛特公主兩歲生日，肯辛頓王宮發佈了這位小公主兩歲的官方照片。這是劍橋公爵夫人4月份在劍橋公爵夫婦位於諾福克郡的家、安莫爾莊園拍攝的。
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John Stillwell
夏洛特公主兩年前在倫敦的聖瑪麗醫院出生。她出生後，劍橋公爵夫婦盡量讓自己的寶貝女兒避開媒體。
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PA
這位小公主出生沒幾天就收到了來自世界各地的賀禮，其中包括澳大利亞總理代表政府和澳洲民眾贈送的禮物。
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Chris Jackson / PA Wire
夏洛特公主當時受洗時乘坐的童車也是「傳家寶」，英國女王伊麗莎白二世就曾使用過。夏洛特公主是英國王室最年輕的成員，也是王位的第四位繼承人。
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Duchess of Cambridge
夏洛特公主出生後，哥哥、喬治小王子平日也很關照妹妹。
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HRH THE DUCHESS OF CAMBRIDGE
夏洛特公主一歲時官方發佈的照片也是劍橋公爵夫人拍攝的。
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PA
此次夏洛特公主即將兩歲之際，肯辛頓王宮發表聲明說：「劍橋公爵夫婦非常高興能與大家在小公主兩歲生日到來時分享照片。」
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PA
肯辛頓王宮還說：「劍橋公爵夫婦對大家為小公主送去的祝福表示感謝。」
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Getty Images
雖然夏洛特公主也會隨同父母出訪，但當父親劍橋公爵上班擔任救護直升機飛行員、或參加英國王室的外事活動時，夏洛特公主就會和媽媽哥哥生活在倫敦的肯辛頓王宮內。