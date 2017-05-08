圖輯：英國女王的丈夫凖備96歲後退休

愛丁堡公爵2016年共有110天出席公眾活動，在英國王室成員中繁忙度排名第5。他是780個機構或組織的贊助人、主席或者成員。王室發言人說，退休後他偶爾還可能會出席一些公眾活動。這是英國女王和愛丁堡公爵菲利普親王1986年訪華在長城上的合影。