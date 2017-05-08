圖輯：英國女王的丈夫凖備96歲後退休
白金漢宮宣佈，英國女王的丈夫愛丁堡公爵將凖備在今年秋天退休，大幅減少他履行英國王室職責的活動。
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一名英國王室的發言人說，愛丁堡公爵菲利普親王今年6月將96歲高齡了，他自己做出了退休的決定，並得到了女王的支持。英國首相讚揚了愛丁堡公爵對英國和世界公益活動的貢獻。
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愛丁堡公爵2016年共有110天出席公眾活動，在英國王室成員中繁忙度排名第5。他是780個機構或組織的贊助人、主席或者成員。王室發言人說，退休後他偶爾還可能會出席一些公眾活動。這是英國女王和愛丁堡公爵菲利普親王1986年訪華在長城上的合影。
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英國女王和愛丁堡公爵菲利普親王2015年陪同訪英的中國領導人習近平夫婦參觀一件和中國有關的收藏文物。
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愛丁堡公爵原為希臘王子，出生在希臘，在英國接受教育，1939年參加英國皇家海軍。
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女王和愛丁堡公爵今年晚些時候凖備慶祝他們結婚70週年。這是1947年他們訂婚後在白金漢宮的照片。
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英國女王夫婦1965年訪問非洲埃塞俄比亞，在塞拉西皇帝的陪同下游覽。
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愛丁堡公爵愛開玩笑，但在英國及海外訪問時多次鬧笑話。2002年，他和女王訪問澳大利亞與原住民代表見面時問主人：「你們現在有時候會不會還相互投擲長矛？」
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2003年，女王和愛丁堡公爵訪問尼日利亞受到國宴歡迎。他對身著民族服裝的尼日利亞總統奧巴桑喬說：「你看上去好像已經凖備好上牀睡覺了。」
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愛丁堡公爵1983年訪問印度，騎大象。
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愛丁堡公爵1979年訪問巴林。