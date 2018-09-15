倫敦設計雙年展：匯聚各國情緒感召力

Image copyright Ed Reeve Image caption 2018倫敦設計雙年展的主題旨在鼓勵各種令參觀者身臨其境的互動藝術作品。（由左至右）希臘—《不服從》（ANYΠAKOH，英文Disobedience），沙特阿拉伯—《主體與存在》（Being and Existence），拉脫維亞—《從物質到物質》（Matter to Matter）。

2018倫敦設計雙年展邀請40個國家、城市和地區齊聚一堂，探討設計對生活的影響。威廉•庫克（WILLIAM COOK）實地走訪，考察了將主題設定為"情緒國度"的由來，以及當各種藝術雙年展雲集下，還需要舉辦設計雙年展的原因。

倫敦設計雙年展在市中心的薩默賽特宮（Somerset House）舉行，為全球最具創造力的設計師打造一座舞台。參賽作品來自40個國家、城市和地區，從波蘭到巴基斯坦，從瑞典到索馬里（包括除南極洲以外的各大洲），這幢宏偉輝煌的歷史建築搖身一變成為設計聯合國。

2016年，首屆倫敦設計雙年展在薩默賽特宮舉行，主題為"烏托邦"。今年的主題是"情緒國度"（Emotional States）。

主題帶有神秘意味，引發廣大反響，包括斯堪的納維亞的藝術機器人裝置，以及澳大利亞的全光譜裝置。這不是傳統意義上的現代家居展或家用電器展。很多裝置擺在家中也相得益彰，展現當代藝術。

如同威尼斯雙年展，各國以國家館的形式展出，內容無奇不有。印度國家館向生產靛藍染料的工人致敬，他們傳承了手工生產出的這種濃縮染料。加拿大國家館頌揚加國多地的署名以情感命名，比如"快樂旅程"（Happy Adventure）、"孤島"（Lonely Island）等。加拿大女作家門羅（Alice Munro）如詩一般寫道，"一生之中，只有零星之地，也許僅有一處，是分水嶺，其餘都是漂泊的地方。"

英國展出了《反抗地圖》（Maps of Defiance）的裝置，展示了數字儀器如何攝錄並保存摧毀文化遺產的證據。英國還有其它展品，利物浦（Liverpool）通過極其精密的望遠鏡投射影像，展示了宇宙的浩瀚；來自蘇格蘭鄧迪（Dundee）的展品探索遊戲和虛擬科技如何幫助年輕人探討心理健康；利茲（Leeds）的藝術作品一觸即發，靈感源自英國的神話。

Image copyright Flynn Talbot Image caption 澳大利亞的彩虹燈裝置，慶祝經過十年的爭辯，國家投票允許同性婚姻。

那麼主辦方為什麼將"情緒國度"定為本屆雙年展的主題呢？雙年展的藝術總監特納（Christopher Turner）說，"這個主題旨在鼓勵令參觀者身臨其境的互動藝術作品，讓參觀者有實際的體驗，同時也能增進認識。"

在特納看來，這一理念恰逢其時。各國不僅在計算國內生產總值，現在也積極衡量幸福指數。從委內瑞拉到阿聯酋，幸福部官員走馬上任。英國首相特蕾莎•梅（Theresa May）任命了一名孤獨大臣。

兩百年前，英國功利主義哲學家邊沁（Jeremy Bentham）提出以最多數人的最大幸福為立法的最佳基礎。在美國憲法中，追求幸福至高無上。然而，近年來各個國家才開始紛紛著手解決幸福問題。不丹率先推行，採用國民幸福總值指數，2012年，聯合國首次發佈《全球幸福指數報告》（World Happiness Report）。

該報告稱，最富裕的國家得分最高，最貧窮的國家得分最低。並無逆轉之處。然而，民意調查機構蓋洛普（Gallup）進行了一項更為複雜的調研，名為《全球情感調查報告》（Global Emotions Report），結果更能說明真相：蓋洛普向142個國家的149000人髮問，比如 "昨天睡得好嗎？""你受到他人尊重嗎？""你經常微笑或開懷大笑嗎？"還有"是否感到疼痛、憤怒、擔心或壓力？"

這一次，位居榜首的國家是巴拉圭，在《全球幸福指數報告》中排名64位。英國排名38位，與德國和美國並列。拉丁美洲國家多虧有強大的家族和社會關係，儘管人均國內生產總值水平較低，但排名靠前。

Image copyright John Ross Image caption 五角設計（Pentagram）從達爾文（Charles Darwin）的"七種普遍情緒"獲得靈感，藝術家辛格爾頓（Andy Singleton）為此製作了一系列紙面具，傳遞了這些情感。

這些國家館的布展證實，涉及到培養福祉時，金錢不是萬能的。意大利、巴西和阿根廷都強調植樹造林的意義。奧地利描繪了反烏托邦的阿爾卑斯山，受到全球變暖的侵襲。而悲觀失望中也有希望和樂觀的信號。德國著力將垃圾變為家具。

"這是首都首次舉辦設計雙年展，"特納解釋道。"讓人們齊聚一堂參加這樣的盛會很重要，有利於相互交流思想。"特納希望此次雙年展助力緩解我們這個時代的情緒失控和政治分化。

藝術雙年展雲集，是否真的需要設計雙年展？特納說，"設計主要是為了解決問題，因此它有藝術展不具備的實際用處。設計本身就是質疑的過程。"倫敦設計雙年展提出很多疑問。也給出一些方案。"一些試圖回答的重大問題有：可持續性，移民。"設計師對這些議題的處理和藝術家不同。

特納認為，不管怎樣，設計對我們的生活方式有很大影響。"好的設計的確能產生很大的影響，但設計也會帶來負面影響。"倫敦設計雙年展的設計師深入探討新技術，思考如何讓電腦為人所用，而不是人被電腦利用。

設計是對我們所處時代的反思，自2016年薩默賽特宮舉辦首屆倫敦設計雙年展以來，時代又添新貌。特納說，"環境頗具考驗。倫敦真的應該強調，歡迎企業和創意工作者社群進駐。很多在這裏工作的創意工作者社群，特別是來自歐盟地區，目前感覺不太受歡迎，我希望像這樣的活動多少有助於消除那種感覺。"

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