倫敦設計雙年展：匯聚各國情緒感召力
2018倫敦設計雙年展邀請40個國家、城市和地區齊聚一堂，探討設計對生活的影響。威廉•庫克（WILLIAM COOK）實地走訪，考察了將主題設定為"情緒國度"的由來，以及當各種藝術雙年展雲集下，還需要舉辦設計雙年展的原因。
倫敦設計雙年展在市中心的薩默賽特宮（Somerset House）舉行，為全球最具創造力的設計師打造一座舞台。參賽作品來自40個國家、城市和地區，從波蘭到巴基斯坦，從瑞典到索馬里（包括除南極洲以外的各大洲），這幢宏偉輝煌的歷史建築搖身一變成為設計聯合國。
2016年，首屆倫敦設計雙年展在薩默賽特宮舉行，主題為"烏托邦"。今年的主題是"情緒國度"（Emotional States）。
主題帶有神秘意味，引發廣大反響，包括斯堪的納維亞的藝術機器人裝置，以及澳大利亞的全光譜裝置。這不是傳統意義上的現代家居展或家用電器展。很多裝置擺在家中也相得益彰，展現當代藝術。
如同威尼斯雙年展，各國以國家館的形式展出，內容無奇不有。印度國家館向生產靛藍染料的工人致敬，他們傳承了手工生產出的這種濃縮染料。加拿大國家館頌揚加國多地的署名以情感命名，比如"快樂旅程"（Happy Adventure）、"孤島"（Lonely Island）等。加拿大女作家門羅（Alice Munro）如詩一般寫道，"一生之中，只有零星之地，也許僅有一處，是分水嶺，其餘都是漂泊的地方。"
英國展出了《反抗地圖》（Maps of Defiance）的裝置，展示了數字儀器如何攝錄並保存摧毀文化遺產的證據。英國還有其它展品，利物浦（Liverpool）通過極其精密的望遠鏡投射影像，展示了宇宙的浩瀚；來自蘇格蘭鄧迪（Dundee）的展品探索遊戲和虛擬科技如何幫助年輕人探討心理健康；利茲（Leeds）的藝術作品一觸即發，靈感源自英國的神話。
那麼主辦方為什麼將"情緒國度"定為本屆雙年展的主題呢？雙年展的藝術總監特納（Christopher Turner）說，"這個主題旨在鼓勵令參觀者身臨其境的互動藝術作品，讓參觀者有實際的體驗，同時也能增進認識。"
在特納看來，這一理念恰逢其時。各國不僅在計算國內生產總值，現在也積極衡量幸福指數。從委內瑞拉到阿聯酋，幸福部官員走馬上任。英國首相特蕾莎•梅（Theresa May）任命了一名孤獨大臣。
兩百年前，英國功利主義哲學家邊沁（Jeremy Bentham）提出以最多數人的最大幸福為立法的最佳基礎。在美國憲法中，追求幸福至高無上。然而，近年來各個國家才開始紛紛著手解決幸福問題。不丹率先推行，採用國民幸福總值指數，2012年，聯合國首次發佈《全球幸福指數報告》（World Happiness Report）。
該報告稱，最富裕的國家得分最高，最貧窮的國家得分最低。並無逆轉之處。然而，民意調查機構蓋洛普（Gallup）進行了一項更為複雜的調研，名為《全球情感調查報告》（Global Emotions Report），結果更能說明真相：蓋洛普向142個國家的149000人髮問，比如 "昨天睡得好嗎？""你受到他人尊重嗎？""你經常微笑或開懷大笑嗎？"還有"是否感到疼痛、憤怒、擔心或壓力？"
這一次，位居榜首的國家是巴拉圭，在《全球幸福指數報告》中排名64位。英國排名38位，與德國和美國並列。拉丁美洲國家多虧有強大的家族和社會關係，儘管人均國內生產總值水平較低，但排名靠前。
這些國家館的布展證實，涉及到培養福祉時，金錢不是萬能的。意大利、巴西和阿根廷都強調植樹造林的意義。奧地利描繪了反烏托邦的阿爾卑斯山，受到全球變暖的侵襲。而悲觀失望中也有希望和樂觀的信號。德國著力將垃圾變為家具。
"這是首都首次舉辦設計雙年展，"特納解釋道。"讓人們齊聚一堂參加這樣的盛會很重要，有利於相互交流思想。"特納希望此次雙年展助力緩解我們這個時代的情緒失控和政治分化。
藝術雙年展雲集，是否真的需要設計雙年展？特納說，"設計主要是為了解決問題，因此它有藝術展不具備的實際用處。設計本身就是質疑的過程。"倫敦設計雙年展提出很多疑問。也給出一些方案。"一些試圖回答的重大問題有：可持續性，移民。"設計師對這些議題的處理和藝術家不同。
特納認為，不管怎樣，設計對我們的生活方式有很大影響。"好的設計的確能產生很大的影響，但設計也會帶來負面影響。"倫敦設計雙年展的設計師深入探討新技術，思考如何讓電腦為人所用，而不是人被電腦利用。
設計是對我們所處時代的反思，自2016年薩默賽特宮舉辦首屆倫敦設計雙年展以來，時代又添新貌。特納說，"環境頗具考驗。倫敦真的應該強調，歡迎企業和創意工作者社群進駐。很多在這裏工作的創意工作者社群，特別是來自歐盟地區，目前感覺不太受歡迎，我希望像這樣的活動多少有助於消除那種感覺。"