在冬天跳進海水裏最能讓我感受到人生在世和活在當下。我入水很快，如果剛開始冬泳，這樣有些危險，因為遇冷造成的冷休克反應會讓人不自主地想要吸氣。

在水下，我感到灼傷般的疼痛以及一絲恐懼——即使冬泳了這麼多年還是有些害怕。但也只有這時，我腦中才沒有那些焦慮負面的嘁嘁喳喳。

兩分鐘過後，等到皮膚和海水溫度一樣了，人就會舒服起來，呼吸也慢了下來。即使只遊一小會兒，也能讓我神清氣爽幾個小時，平靜好幾天。

和大多數經常冬泳的人一樣，我喜歡冬泳，而且我還相信冬泳有益於精神健康。

英國醫學期刊臨牀案例報告中首個有關冬泳的報告表明，冬泳可能可以有效治療抑鬱。

躍入水中

《放棄藥品的醫生》2016年在BBC第一台播出，這是由我製作出品的一套電視專題片，拍攝了24歲的薩拉（Sarah），她從17歲就開始服用抗抑鬱藥。

她十幾歲時就有了抑鬱症狀。我們見面時，她正極力想擺脫抗抑鬱藥，說這些藥讓她置身於「化學蒙霧」之中。

Image caption 薩拉17歲就開始服用抗抑鬱藥，想要停藥。

薩拉喜歡游泳，再加之我自身的冬泳經驗，我找到了英國樸次茅斯大學極端環境實驗室的兩位科學家，提普頓教授（Mike Tipton）和梅西博士（Heather Massey）。

我還請教了與他們合作的布萊頓和薩塞克斯大學醫院的麻醉顧問哈珀博士（Mark Harper），看看讓薩拉嘗試冬泳有沒有科學依據。

應激反應

戶外運動和泳伴的陪同能夠緩解抑鬱和焦慮。但樸次茅斯大學的團隊認為，可能只是泡冷水的緣故。

至於如何起作用，則有一個生物學上說得通、令人信服的理論。

浸泡冷水能產生應激反應，這是數百萬年前進化出的應對各種潛在威脅的一系列生理反應和激素變化。

動物襲擊、跳進冷水裏以及參加考試都會引起類似反應。

心跳和呼吸頻率會加快，血壓升高，分泌壓力荷爾蒙。

但是，在15攝氏度或以下的冷水裏多泡幾次，應激反應就會減弱。

隨著浸泡次數增多，減弱的不只有冷水引發的應激反應。

冬泳安全須知

小心謹慎，如果患有心臟病，請熱身後再慢慢開始

確保自己會游泳並與會游泳的人同行

從夏季或早秋英國海水溫度在15-20°C時開始

從水淺的地方開始——坡度緩和的海灘或者有梯子的地方

風平浪靜的日子去冬泳——頭兩三分鐘呼吸急促會吸進一些水，有點兒危險。放輕鬆，這段時間盡可能少呼吸，並把頭抬出水面

自己數兩三分鐘，當你的皮膚和海水溫度一致時，就會感到暖和

六次三分鐘的冬泳就能有效緩解冷休克反應並維持數月。至於對心情的影響則需要更多研究才能下定論

提普頓教授和梅西博士的研究表明，高原反應也會減弱。

這叫做「交叉適應」，一種壓力提高了身體對另一種壓力的適應能力。

越來越多的證據表明，焦慮和抑鬱與現代生活中生理和心理問題引起的慢性應激反應（指長期慢性的壓力狀態）症狀有關。

通過交叉適應，冬泳可能會減輕慢性應激反應以及困擾許多人的相關症狀，還有精神健康問題。

Image caption 薩拉和塔萊肯博士在冬泳。

這個道理說得通，但是除了這則臨牀案例報告，還沒有其他證據。

冬泳的人說冬泳有許多好處：他們從不感冒，冬天不用開暖氣。許多人都曾在傷心難過的時候來戶外冬泳，之後心情舒暢，甚至愉悅。

樸次茅斯大學的團隊凖備測驗這些說法的真實性。一項初期研究證實了關於不得感冒的說法，現正著手進行針對不同情況病人的深入報告。

「生活其實很美好」

自2006年以來，抗抑鬱藥開得比以前多了一倍多，雖然患者可能已經服藥多年，但社會仍在置疑藥物的有效性。

Image caption 樸次茅斯大學的研究團隊與克里斯·凡·塔萊肯博士

亟需能夠應對多種抑鬱原因的新方法。

哈珀博士持謹慎樂觀的態度。他說：「目前我們的觀察支持冬泳可能有許多益處的假設。」

兩年多過去了，薩拉還在堅持游泳，沒有服用任何藥物。

她說：「生活其實很美好。我還在接受心理諮詢，但是永遠不會放棄游泳。」

「它在我最困難的時候給了我許多幫助。」

停止服用抗抑鬱藥或任何其他藥物請事先徵得主治醫師同意。