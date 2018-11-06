解密「夫妻相」和天長地久、如膠似漆的關係

Image copyright Javier Hirschfeld / Getty Image caption 大多數情況下，完美的性格匹配是沒有好處的

研究顯示，許多一夫一妻制的物種，如澳洲鸚鵡或是鯛魚，伴侶相似度越高，益處就越多。這個規律很明顯。當交配對象在行為上相似時，繁殖成功率往往更高。

就人類而言，這意味著伴侶相似度高，就更好相處。事實上，很長一段時間以來，心理學家和其他人都認為相似度高也許有益。畢竟，相似的兩人更可能擁有同樣的追求、價值觀和人生觀。

但無論這個想法看上去多麼合情合理，幾十年來幾乎每一項研究都無法為這一觀點提供支持。

然而，荷蘭阿姆斯特丹大學一些心理學家認為，他們已經找到了原因。與以前的研究相比，他們的觀察更複雜和細緻。他們發現，伴侶之間的相似度確實很重要，尤其是在「隨和」這一點上。

這項研究並非唯一。最近一些研究發現，相似度在性格之外的其他方面也很重要，比如你是否習慣早起，以及你與伴侶的政治態度是否相同。

但最重要的是——這可能比你們的相似度更重要——兩人在多大程度上產生了相同的身份認同感。

Image copyright Javier Hirschfeld/Gett Image caption 最重要的可能是你們有多少同樣的身份認同

關於相似度對人際關係的影響，首席研究員謝平恩（Manonvan Scheppingen）和同事解釋說，以前的研究幾乎都採取了全有或全無的單一方法，而沒有考慮更微妙的問題，即相似度的效應是否取決於某項人格特徵，以及伴侶雙方在這些特徵上的相對得分。

舉個例子，常識認為，如果雙方處事都很認真，那麼相似度高可能是有益的。但是，如果一方責任感很低，另一方與之不同並且有更多的責任感，實際上可能會更好一些，因為這種關係中有一種有益的互補效應。

謝平恩團隊對美國幾千對婚齡較長的夫婦在數年間的性格、幸福感和關係滿意度數據進行了分析，並評估了每個伴侶在5項主要人格特質中的相對得分。

與過去的研究成果一致，他們發現，到目前為止，對整體幸福感最重要的是每個人的個性所產生的直接影響。一般來說，如果伴侶們更隨和、更負責、更少神經質 (這與我們對性格和幸福關係的認識相一致)，他們往往會更快樂。

但至關重要的是，而且不同於過往研究結果的是，這並非結論的全部。

事實證明，伴侶這些特質的強弱程度也有一定的影響。在大多數情況下，完美的匹配並無好處。例如，兩人同樣外向對整體幸福感來說並不理想 (最理想的情況，至少對於幸福而言，是其中一人更外向)。對於責任感較低的人，相似度高的伴侶也不是最佳的選擇 (最好另一方有較高的責任感)。

明顯的例外，但僅對女性而言，是隨和：這是一種與信任他人和更多同理心相關的特質。雙方都很隨和，意味著感情上能夠感受到更多支持的理想情況。

另外，對男女幸福都有益的是雙方的開放程度相似 (與感受新體驗和欣賞藝術文化相關的一種特徵)，但這點尚不十分明確。

Image copyright Javier Hirschfeld / Getty Image caption 對新體驗有著相似的開放程度通常對伴侶關係很有幫助

謝平恩和她的團隊推測，性格是否開放，此方面的相似度可能是有益的，因為這種特質與價值觀和政治有聯繫 (例如，更高的開放度意味著更支持自由主義的態度)。

因此，研究人員寫道，相似度高將導致「配偶的觀點和行為之間的衝突減少，這可能與經歷更高水平的幸福感有關」。

關於開放度相似性所產生的影響，這一初步發現與另一篇近期的研究結果相吻合。該研究關注伴侶之間的相似度和他們伴侶關係的持久度這兩者是否相關。可以說，這是一個更客觀的衡量標凖，而不是人們對他們的幸福感和受支持程度的主觀評價。

德國萊布尼茨社會科學研究所（Gesis Leibniz Institute for the Social Sciences）的拉姆斯泰特（Beatrice Rammstedt）對近5000對德國夫婦完成了人格問卷，並追蹤調查了他們5年。她的研究小組發現，那些開放度更接近的夫婦更有可能在一起。

這也不是近期關於相似度的唯一的研究。另一項研究也發現，當女性與伴侶有相似的開放程度時，女性會受益（最佳情況是雙方都適度地開放）。

還有一項研究發現，伴侶的相似度高對焦慮的個體特別有益處，就是那些擔心被遺棄的人。

Image copyright Javier Hirschfeld / Getty Image caption 特別是對於擔心被遺棄的人，相似度高非常有益

有證據表明，除了主要人格特徵之外，其它方面的相似度也很重要。例如，波蘭華沙大學的喬克斯（Paulina Jocz）和她的同事最近對異性戀夫婦進行研究，結果表明當女性和其伴侶有相同的作息時間表（即同是早起或是晚睡的人）時，女性在他們關係中會更加快樂。

研究者還發現，如果男女對在一天之內哪個時間做愛有共識，那麼他們在性方面的滿意度會更高。

另一項研究發現，當女性與其伴侶政治觀點相似時，女性在這個關係中會更加幸福。如果伴侶對自由和思想獨立的價值觀相同，那麼男女雙方都會更快樂。

Image copyright Javier Hirschfeld / Getty Image caption 一項研究發現，如果有相似的政治觀點，夫妻會更快樂

這些研究的重點是盡可能客觀地比較伴侶的相似度。當然，相對於我們對人際關係的感受，我們對伴侶的主觀看法和感受可能同樣重要，甚至更重要。在這方面，心理學家們也一直在研究伴侶有相同的身份認同的效果，或者是德克薩斯大學奧斯汀分校的沃爾什（Courtney Walsh）和內夫（Lisa Neff）所說的「身份融合」。

沃爾什和內夫對新婚夫婦的研究顯示，各自的身份認同以平衡的方式相互融合的伴侶，通常對兩人的關係更有信心，並能更具建設性地應對婚姻中的任何問題。

共享的身份認同感如何與伴侶的相似度相互作用，了解這點很有意思。畢竟，如果你能設法在你和伴侶融為一體的情況下獲得一種有所陪伴的感覺，那麼相似性和差異性的問題似乎就變得較為次要，因為在這種情況下他們的特質和價值觀也成了你的了。

總體而言，可以肯定，伴侶之間的相似度對雙方的關係很重要。具體的含義取決於性別、個性，甚至與人交往的風格。沒有適用於每個人的簡單規則，但如果說相似度無關緊要，那肯定是錯誤的。

克里斯蒂安·賈勒特（Christian Jarrett）博士是《英國心理學會研究文摘》（British Psychological Society's Research Digest）博客編輯。他的下一本書，《個性學》 （Personology），將於2019年出版。

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