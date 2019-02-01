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德國經濟一片繁榮，失業率接近歷史最低點，很多人對自己的財務狀況感到滿意， 歐洲乃至整個世界都視之為財富和效率的典範。

那麼，那些富有、舒適的德國年輕人為什麼對自己的未來有著如此執著的悲觀情緒呢？良好的工作前景、清潔的環境、低犯罪率、大把的休閒時間、大批的文娛設施、便捷的交通系統——還有什麼讓人不滿意的呢？

但是，表象之下，德國也存在著可能會衝擊年輕一代的問題。

德國民調機構福沙輿論調查所（Forsa）的首席政治分析師馬圖舍克（Peter Matuschek）表示，雖然德國人普遍對生活比較滿意，但對於國家未來的走向卻不那麼放心。

在福沙為德國RTL廣播公司所做的民調中，81%的人對自己的財務狀況非常滿意或者滿意；在從更廣泛的角度詢問對國家的滿意度時，這個數字下降了10%。雖然71%的人對德國政治體制的理應運作方式感到滿意，但只有14%的人對其實際運作狀況感到滿意。

比如，馬圖舍克告訴BBC Capital，在過去一年間，人們對經濟的看法發生了明顯的變化。在問及經濟狀況是會改善還是惡化時，1月份的時候，德國人的態度是一半一半。然而自從夏天以來，持悲觀態度的人增長了20%。

人們或許會猜想這種現象在德國年紀較大的人群當中更為普遍，但它對年輕一代也有著很大的影響。與英國脫歐公投後的情況類似，數據表明，年輕一代覺得他們背負著父母和祖父母留下的問題——他們的政治未來已經由老一輩決定了。

公平地講，對德國人來說，這的確是一個動蕩的夏天。各黨派在移民問題上高調攤牌，幾乎導致德國現政府垮台。德國國家足球隊球員厄齊爾（Mesut Ozil）是土耳其裔，今年夏天他離開了國家隊，之前厄齊爾指控受到隊員和球迷的種族歧視。這一事件促使德國人對日常生活中的種族歧視展開更大規模的談論。

8月下旬，德國東部薩克森州開姆尼茨（Chemnitz）爆發騷亂，極右思潮支持者追逐外國人。視頻曝光後舉國震驚，並重新引發熱議——德國究竟從歷史中吸取了多少教訓？

德國媒體上出現了一種危機感。6月下旬，在德國國家隊未能晉級世界杯第二輪之後沒過多久，德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）封面文章質疑：《曾幾何時，這是一個強大的國家》。文中寫道，「自滿導致政治、經濟和體育危機，」 「為什麼會成這樣？」

Image copyright Inpho Image caption 根據德意志銀行最近的一份報告，自2009年以來，德國主要城市的房價上漲了80%，房租也在漲

接下來是夏季熱浪、氣候變化對德國影響，輿論中也彌漫著類似的悲觀情緒。

這到底是怎麼一回事？儘管這些悲觀情緒看起來可能不過是媒體小題大做，但數據以及與德國年輕人的交談證實了這個現象的存在。

對年輕人來說，這種悲觀情緒很大程度上是因為看到極右翼政黨德國選擇黨（Alternative for Germany）的崛起。許多人認為，它代表了德國議政方式的崩潰。

28歲的巴肯（Till Baaken）在柏林為一家非政府組織工作，他說，極右民粹主義的影響越來越大，意味著全國範圍內關於政治和媒體的討論充斥著新生的、越來越充滿仇恨的話題。

自極右翼勢力崛起以來，「在我看來，整個政治對話都是關於移民、仇恨和犯罪，」他說。「關注的焦點並不在我們將面臨的真正問題、或者我們眼下面臨的問題上。」

巴肯說，政府不應該把焦點放在移民問題上，而是應該把更多時間用於改善醫療體系，加大對教育的投資，並考慮為年輕一代的退休保障做好凖備。

Image copyright Credit: Getty Images Image caption 根據經濟合作組織（OECD）的數據，德國在教育和技能、工作與生活平衡、就業與收入、財富和主觀幸福感等方面均高於平均水平

24歲的柏林學生洛（Jule Löw）說，開姆尼茨事件令人遺憾，表明德國並沒有很好地從歷史當中吸取教訓。「我原來一直以為，我們通過學習德國民族主義和上個世紀的歷史，就應該已經把民族主義和種族主義拋在身後，」她說。「但現實並非如此。」

在開姆尼茨發生的似乎是一起孤立事件，洛繼續說，但它證明了如果討論不改變的話，類似的事情可能還會在這個國家的任何地方發生。」在我周圍，目前還沒有發生過這樣的事情，「 她說。「但是，我們離開姆尼茨並不遠。＂

Image copyright Getty Images Image caption 球星厄齊爾在世界杯失利後離開了國家隊，他指責隊員和球迷搞種族歧視

另外一種感覺是，即使德國現在一切順利，但它處在更大的財政和社會問題的邊緣。換句話說，許多德國年輕人可能覺得眼下的狀況還不錯，但他們擔心未來某個時候可能就不是這樣了。

「我們現在做的還行，或者說，我個人現在做的還不錯。但顯然，如果往未來看5到10年，會發現我們眼下處在一個十字路口…...我們的國家將何去何從，」巴肯說。「我認為每個人都有點擔心，伴隨著右翼民粹主義的崛起，以及國家對教育和基礎設施投資不足，我們的未來在哪裏。」

與許多其它歐洲國家的同齡人相比，表面上看德國年輕人情況還不錯。2017年，德國年輕人的失業率是6.4%，遠遠低於意大利或者希臘等歐盟國家。但還有一種揮之不去的感覺，老一代對影響年輕人的領域關注不夠。

德意志銀行（Deutsche Bank）最近的一份報告顯示，自2009年以來，德國主要城市的房價上漲了80%。報告稱，房租也在漲，全國住房短缺大約100萬套。與此同時，經濟合作組織最近也有報告稱，德國人口迅速老齡化「對公共養老金計劃是否可以維持構成了挑戰」。

「現在在德國，政治更傾向於中年人、嬰兒潮一代，而不是年輕一代，」24歲的欣策（Aaron Hinze）說。他在柏林從事醫療保健工作。「想想未來，你就會問，等我老了，誰來付我退休金？沒人。」

德國人對未來感到悲觀，並不表示其它國家的人也這樣。在歐洲和世界其它地方，德國依舊是繁榮之地，很多年輕人希望來這裏，邁向更好的生活。

24歲的茨維科（Dino Cviko）是薩拉熱窩的一名新聞專業學生，他對BBC Capital說，完成學業後希望搬到德國，即使這意味著可能放棄新聞工作。「我們大多數人其實都想離開這裏，離開波斯尼亞，」他說。「尤其想去德國，我們心目中的樂土。」

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