Image copyright Torontonian / Alamy Stock Photo Image caption 蘋果醋

一直都說醋這種調味品對身體有益，但有沒有證據呢？一名家庭醫藥學教授對這方面的科學實驗做了些研究。

上世紀80年代，我和哥哥還都是孩子。我們那時很喜歡去海鮮快餐連鎖店海滋客吃飯。

不過，吸引我們的不只是這家店的炸魚。

還有醋，麥芽醋。我們會打開桌上的一瓶醋，一飲而盡，彷彿是在享用濃郁味美的玉液瓊漿。

是不是很多人都接受不了？很可能。我們是不是太超前了？顯然是的。

如今，一些社交媒體和網上搜索結果讓我們覺得，醋真是一劑萬靈藥。我們一說有什麼問題，朋友和同事們就會提到蘋果醋治病的故事。

「割草割得腰酸背痛？喝醋啊。」、「還有10磅減不下去？喝醋啊，醋能幫你甩掉脂肪。」、「梅毒復發了？你不是知道麼，喝醋啊。」

Image copyright SPL Image caption 蘋果醋菌是這個樣子的

作為一名執業醫生和醫學教授，人們總是問我喝蘋果醋有什麼好處。我很喜歡向人們解答，因為可以盡情談論醋的歷史（相當廣博），然後再談到醋是如何讓人獲益（是可能獲益）的。

歷史上醋一直被用來治療多種疾病，譬如希臘著名醫生希波克拉底（Hippocrates）推薦用醋治療咳嗽和感冒，1348年瘟疫流行時意大利醫生加爾博（Tommaso Del Garbo）敦促人們用醋洗手、洗臉和嘴，認為能防止感染。

從羅馬時代的士兵到現代的運動員，都把加醋的水當成一種清涼提神飲料，不少人會喝這種水來解渴。

從古至今，許多文化都認為這種「酸味葡萄酒」對身體有益。

雖然有很多正史野史都記載了醋的好處，但醫藥科學對醋與健康的聯繫究竟怎麼看？

Image caption 醋能使垃圾食品的味道更好，還有一些科學研究表明對健康也有助益，但實驗規模很小

用蘋果醋在人身上做實驗，可以算作醋有益健康的最可靠的證據來源。

一項研究表明，蘋果醋可以改善胰島素抵抗受試者的餐後血糖水平（胰島素抵抗表現為機體對胰島素反應不足，過多分泌胰島素導致血糖升高，易引發糖尿病）。

11名有糖尿病前兆的受試者中，一部分人飲用了20毫升（一湯匙多一點）蘋果醋，另一部分則服用「藥物」（實則沒有任何藥效），飯後30至60分鐘間，喝蘋果醋的血糖更低。

這個結果不錯，但別忘了，研究對象僅僅是11名有糖尿病前兆的人。

Image copyright Clara Molden/PA Image caption 喝醋減肥，有沒有科學依據？

另一項研究針對成年肥胖症患者。實驗表明醋能夠顯著降低體重、減少脂肪和甘油三酯。

研究人員請155名患肥胖症的日本成年人，每日攝取15毫升醋（大約一湯匙），30毫升醋（兩湯匙多一點）或是沒有藥效的「口服液」，並記錄他們的體重、脂肪量和甘油三酯。結果發現，喝15毫升和30毫升醋的人3項指標都有所降低。

雖然這些研究結果需要更大規模的實驗來驗證，但確實令人感到鼓舞。

對動物（主要是老鼠）的研究表明，醋或許可以降低血壓，並減少腹部的脂肪細胞。這些結果為將來在人身上做實驗打下了基礎，但僅根據動物實驗的結果就下結論，未免倉促草率。

總之，醋對健康是否有益仍然需要更大規模的人體研究才能證實，研究人員會以迄今為止對人類和動物研究為基礎，一定能夠解開醋與健康之謎。

Image caption 意大利陳年香醋在調味品王國裏地位顯赫，高貴。

有沒有證據表明醋對人體有害呢？那倒也沒有。但如果你喝了太多醋（最好別這樣做），或是喝了醋酸濃度極高的醋，譬如清潔用的蒸餾白醋（食用醋的醋酸含量僅為4％至8％），或是把醋揉進了眼睛（哎呦！），又或是像羅馬人那樣為了讓醋變甜把它放到鉛桶裏加熱，那肯定就有損健康了。

當然，任何食物都不要用鉛桶加熱，都有害。

所以，放心享用你的炸魚薯條和醋吧，那不會有害，但可能也沒有你所期望的那麼多益處——醋肯定不是包治百病，但世界各地的人們都在與你共享這種東西。現在，請跟我一起高舉那瓶麥芽醋，為大家的健康乾杯。

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