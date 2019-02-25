奧斯卡2019：完整獲獎名單

Image copyright Reuters Image caption 今年最佳男女演員與最佳男女配角獲獎者合影。

今年奧斯卡金像獎在美國洛杉磯落下帷幕。《波西米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）是最大贏家獲得包括最佳男演員在內的四項獎。 《黑豹》（Blank Panther）、《綠薄旅友》（Green Book）和《羅馬》（Roma） 分獲三項獎。 以下是今年完整獲獎名單。

最佳影片：《綠薄旅友》

最佳女演員：奧利維婭·科爾曼（Olivia Colman，奧莉花高雯），《寵兒》（The Favourite，《真寵》）

最佳男演員：拉米·馬雷克（Rami Malek），《波西米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）

最佳女配角：雷吉娜·金（Regina King），《假若比爾街能說話》（If Beale Street Could Talk）

最佳男配角：馬赫沙拉•阿里（Mahershala Ali，馬許沙拉艾利），《綠薄旅友》

最佳導演：阿方索·卡隆（Alfonso Cuaron，艾方素·柯朗）《羅馬》（Roma）

最佳原創劇本：《綠薄旅友》，尼克·瓦侖加（Nick Vallelonga）, 布萊恩·庫瑞（Brian Currie）、彼得·法拉利（Peter Farrelly）

最佳改編劇本：《黑色黨徒》（BlacKkKlansman，《臥底天王/黑白三K黨》）- 查利·瓦赫特爾（Charlie Wachtel）、大衛·拉比諾維茨（David Rabinowitz）、凱文·威爾默特（Kevin Willmott）、史派克·李（Spike Lee，史碧奇李）

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最佳動畫片：《蜘蛛人：平行宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse，《蜘蛛人：新宇宙》）

最佳外語片：《羅馬》- 墨西哥

最佳紀錄短片：《徒手攀岩》（Free Solo）

最佳原創歌曲：《淺灘》（Shallow）（出自影片《一個明星的誕生/星夢情深》A Star Is Born）- Lady Gaga、馬克·朗森（Mark Ronson）、安東尼·羅索曼多（Anthony Rossomando）、安德魯·懷亞特（Andrew Wyatt）

最佳原創配樂：《黑豹》- 魯德溫·葛瑞森（Ludwig Goransson）

最佳藝術指導：《黑豹》- 漢娜·貝希勒（Hannah Beachler）、傑·哈特（Jay Hart）

最佳服裝設計：《黑豹》- 露絲·卡特（Ruth Carter）

最佳攝像：《羅馬》- 阿方索·卡隆

Image copyright Reuters Image caption 獲奧斯卡獎的史派克·李

最佳視覺效果：《登月第一人》（First Man）- 保羅·蘭伯特（Paul Lambert）、伊恩·亨特（Ian Hunter）、特里斯坦·邁爾斯（Tristan Myles）、J.D.施沃姆（JD Schwalm）

最佳化妝與髮型設計：《副總統》（Vice，《為副不仁》）- 格雷戈·坎納姆（Greg Cannom）、 凱特·比斯科（Kate Biscoe）、帕特麗夏·德哈尼（Patricia DeHaney）

最佳音效剪輯：《波西米亞狂想曲》- 保羅·梅希（Paul Massey）, 蒂姆·卡弗金（Tim Cavagin）、約翰·卡薩里（John Casali）

最佳影片剪輯：《波西米亞狂想曲》- 約翰·奧特曼（John Ottman）

最佳動畫短片：《包寶寶》（Bao）

最佳紀錄短片：《月事革命》（Period. End of Sentence）

最佳實景短片：《皮膚》（Skin）