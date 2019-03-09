女性專業攝影師分享經驗 如何拿起相機

  • 2019年 3月 9日
Jennifer McCord, Iulia David, Holly-Marie Cato, Amy Shore

來認識一下：專業攝影師詹妮弗·麥考德（Jennifer McCord）、尤麗婭·戴維德（Iulia David）、霍莉-瑪麗·凱托（Holly-Marie Cato）和艾米·肖爾（Amy Shore）。她們正在做一件事，就是鼓勵和幫助更多女性拿起相機。具體做法是用自己的作品為例傳授技巧，分享自己的親身經歷和感受。

音樂攝影師

Frank Carter &The Rattlesnakes in Belfast Image copyright Jennifer McCord

詹妮佛·麥考德（Jennifer McCord）和她的相機經常出現在演唱會的台前幕後。她23歲，攝影職業生涯始於2012年倫敦奧運會前後。當時她15歲，參加了一個青少年慈善項目，把相機發給年輕人，通過攝影幫助他們提高社交和團隊建設技能。這段經歷在她心裏埋下了攝影愛好的種子。

慈善項目結束後，她回學校繼續學業，但沒有放棄剛剛發現的業餘愛好。憑著初生牛犢不怕虎的「幼稚的傲慢」，她向一個樂隊毛遂自薦，擔任樂隊巡演攝影師。樂隊同意了，隨後她就跟著走了一趟為期10天的巡演，拍舞台照、幕後照、花絮、生活照……

那些照片現在沒人再提起，但那段歷練則印在她記憶中，最難忘的是攝影師「必須保持忙碌」。

她說：「我那時免費幹了一年，一周給四場演出拍照，免費，然後把照片電郵給樂隊，這樣逐漸有了口碑。」

麥琪·羅傑斯（Maggie Rogers） Image copyright Jennifer McCord
Image caption 美國音樂家麥琪·羅傑斯（Maggie Rogers）
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Jason Aalon Butler of the Fever 333 Image copyright Jennifer McCord
Image caption 傑森·阿龍·巴特勒（Jason Aalon Butler），Fever 333 樂隊歌手

麥考德的體會是，社交媒體對女性從事職業攝影很有幫助。專業攝影圈裏還是男性居多。她剛出道時還沒碰到過女性音樂攝影師。但近幾年變化很大，音樂會、演唱會上的指定攝影師越來越多是女性。

杜阿·利帕（Dua Lipa）2018年在雷丁藝術節 Image copyright Jennifer McCord
Image caption 杜阿·利帕（Dua Lipa）2018年在雷丁藝術節
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當然，和大部分職業一樣，金字塔尖還是男性主宰。

專業攝影行業競爭激烈，必須優異才能出眾。作為過來人，麥考德有一言忠告：如果真想進這一行，就得確保周圍親友、家人支持你，越到麻煩的時候有人幫你。

還有，即使覺得自己在原地踏步，心灰意冷，也要堅持，不能放棄。

旅行和社區攝影師

弗洛倫斯公寓的窗口正對著失火的格蘭菲爾塔樓 Image copyright Holly-Marie Cato
Image caption 弗洛倫斯公寓的窗口正對著失火的格蘭菲爾塔樓

霍莉-瑪麗·凱托（Holly-Marie Cato）向初次見面的人自我介紹時，通常這麼形容自己：我不是一般人心目中那種街頭攝影師；我是黑人女性，一頭黑人的蓬鬆頭髮，手裏拿著相機。通常她使用攝像機。

她拍攝前會多次到拍攝目的地去，熟悉拍攝對象和場景，跟人建立聯繫。這樣，口口相傳，她在拍攝對象所在的社區建立起深厚的人脈。

"燈光師" Image copyright Holly-Marie Cato
Image caption 凱托見到「燈光師」時他正在一個簡易棚屋裏做木雕。
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在職業走上正軌，可以理直氣壯把自己稱為攝影師和電影人之前，凱托奮鬥了相當長時間。

一切始於2011年托滕漢姆騷亂。她有一台相機，因為在萊斯特大學學建築設計，需要拍照。那天，有朋友請她到托滕漢姆一個劇場的後台拍些幕後照片。完事後出門，正遇上平和抗議的人群，就又拍了幾張。

她記得當時根本沒有料想這場平和的示威會演變成暴力騷亂，還蔓延到倫敦。

隨著場面變得緊張、激烈、暴力，凱托的相機快門頻閃，最後變成了錄像。

因為當時在場錄像的只有她一個人，這段視頻後來在BBC、《衛報》網站和歐洲各地媒體網站播出。

「那對於我來說是個巔峰。難以置信，令人惶恐，同時也觸動了我，心底裏發生了某種變化，」她說。

納瑪瑪 Image copyright Holly-Marie Cato
Image caption 地主、牛倌、精明的女商人、曾祖母，75歲的女強人，這就是凱托在肯尼亞遇到的納瑪瑪。
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騷亂過後，凱托回到大學繼續學業，沒考慮把攝影當作職業，也沒有設想過一天10個小時盯著電腦輔助設計軟件的職業生涯。

但她也沒有冷落相機，逐漸開始為各種各樣的客戶拍照、攝影。

她現在跟人分享自己誤打誤闖開始攝影的經歷，希望有助於對專業攝影感興趣的女同胞們建立自信。

汽車攝影師

古德伍德古董車比賽（Goodwood Revival） Image copyright Amy Shore
Image caption 古德伍德古董車比賽（Goodwood Revival）

艾米·肖爾（Amy Shore）愛摩托車和汽車。在這個27歲的女攝影師眼裏，摩托車不僅是一個物件，還意味著馳騁時的激動、震撼，旅途的見聞，結識的各色人等。

肖爾對攝影有一個信念，那就是攝影必須和自己的激情所在相結合，可以是烹飪、天文、時尚，或者任何你全情投入的事。在她看來， 兩者的結合才是關鍵。

她的攝影和自己的激情——汽車互相結合。對汽車的愛流淌在她血液裏 - 父親多年來一直從事古董車修復，1980年代後期到1990年代初期曾經是一級方程式賽車蓮花隊成員。

她本人在大學時業餘當過婚禮攝影師，但真正把她「踢上」專業攝影軌道的是一次古德伍德古董車大賽 - 她去觀賽，還有機會給一輛複製的法拉利P4拍了幾張照。

複製的法拉利 P4 Image copyright Amy Shore
Image caption 複製的法拉利 P4

這些法拉利照片在社交媒體上瘋傳，還被一些傳統媒體轉載，包括業內權威雜誌。

肖爾透露了一個秘密：她在那之前從來沒有拍過汽車。所以，去拍法拉利複製品的前一晚，她上網搜索「如何拍攝汽車」。即便如此，她的設備也不夠級別，閃光燈一般般，而且也不太會用修圖軟件。

但她還是壯著膽子，跟自己說去試一試。

自那以後就一發不可收拾，各種邀約和機會紛沓而來，她的婚禮和汽車攝影技術日臻至善。

迷你車 Image copyright Amy Shore
Image caption 「迷你」探險。肖爾駕駛自己的1985年的迷你，在蘇格蘭高地獨自駕車1600英里
2017年古德伍德古董車賽期間一個雨天 Image copyright Amy Shore
Image caption 2017年古德伍德古董車賽期間一個雨天

她知道自己的攝影作品給人的印象：復古和浪漫情調

汽車新聞攝影的技術性非常高，對體力的要求也很苛刻，而她的攝影風格給汽車攝影帶來了更多女性的柔美。

她明白，熱衷於汽車的大部分是男性。一個證據是在社交媒體上關注她帳號的90%是男性。

沙漠裏的老紅車 Image copyright Amy Shore
Image caption 沙漠裏的老紅車

這類攝影的特點是沒有很多時間事先凖備，以抓拍為主。她反應迅捷，通常事先只計劃一個大致線路和片單，到現場後隨機應變。

美容攝影師

Portrait by Iulia David Image copyright Iulia David
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尤麗婭·戴維（Iulia David）的專業攝影生涯始於給朋友們拍肖像。拍完後她會在電腦上修一下圖，然後給人家。很快她的名字就傳開了，來找他拍肖像的人越來越多。量變到質變的那一刻，她決定義無反顧地順著這條路走下去。

她在倫敦開了一間攝影工作室。當時大家都說她瘋了。現在，剛過而立之年的她又要在伯明翰開了第二間。

Portrait by Iulia David Image copyright Iulia David
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「我通常花二小時修圖，樂此不疲。即便到了今天，我還是覺得修圖令我放鬆、心情愉快，」她說。

她承認自己愛攝影，也喜歡坐在電腦前修圖。她的作品最為人喜愛的是畫面的潔淨和皮膚的質感。

Portrait by Iulia David Image copyright Iulia David
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她也舉辦講座，人們會從很遠的地方趕來聽課。伯明翰的那間攝影工作室，她說，其實是設計成一個既做人像攝影又可供人學習攝影技術的地方。

她不認為攝影有成功秘訣，也不一定需要昂貴的器材，用最基本的設備也可以拍出好作品。

關鍵是需要有決心，對自己的技術有信心。美容攝影的行業門檻很高，但也不是不可能打進去。

Portrait by Iulia David Image copyright Iulia David
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