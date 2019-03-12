關於貓咪 你可能不知道的16個事實

Image caption 貓吃不出甜味

貓是西方社交網站大受歡迎的網紅動物之一，也是許多人熱衷飼養的寵物。

它們乖巧精靈，善變好奇。它們可愛憐人，性格獨立又超酷。這些都是人們喜愛貓咪的原因之一。

但是，有些關於貓咪的驚人事實和趣聞可能你從未聽說過。

Image copyright Alamy Image caption 貓通過爪子出汗

下面我們就來看一看都有哪些貓的趣聞：

Image caption 全球各地的每一種家貓，都可以追溯到五種非洲野貓中的其中一種。

在迪斯尼樂園主題公園，每當夜幕降臨工作人員就會放出200隻貓，讓它們來抓老鼠。 英文裏的貓拼寫很簡單：cat。但是如果是一群貓呢？英文裏也有一個專門詞來形容：clowder。 貓會出汗嗎？答案是肯定的。但貓出汗不是通過皮膚，而是通過爪子。 如果貓對某種食物不確定，通常在嘗試三次之後，第四次才會放心自信地吃。所以，下次你給貓餵食抗生素時就知道該怎麼辦了。 英文中有個詞叫「cat nap」，指的是小睡一會。貓平均每天70%的時間用於睡覺。 令人難以置信的是，貓尿在黑暗中可以發光。 全球各地的每一種家貓，都可以追溯到五種非洲野貓中的其中一種。 貓吃不出甜味。 貓也分左右爪，母貓通常是以右爪為主。公貓則是左爪。 貓沒有鎖骨。 艾薩克·牛頓發明了活動板貓洞（門上供家貓進出的小門，cat flap）。 毛糞石（bezoar），又叫毛團，是貓胃或腸中的一團毛髮，這是由於貓每次舔毛時吞下的少量毛髮積聚而成。 英語中母貓叫molly或是queen（女王）。 貓能喝海水。貓的腎臟有複雜的功能，可以把海水中的鹽過濾出去。 有一次在荷蘭駐莫斯科的大使館，大使館的貓總是用爪子撓牆壁。最後調查發現，牆裏面有間諜隱藏的麥克風。 全球有33種滅絶的物種與貓有關，其中既有鳥類也有哺乳動物。貓被列為全球前100位最具侵略性的物種之一。

了解了這些有貓咪的秘密之後，你對貓是否另眼相看了呢？