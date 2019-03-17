狗與狼的區別：狗善於服從 狼更願發起行動
- 2019年 3月 17日
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狼具備領導力，狗則聽話順從——但一項研究表明，兩者都能協同人類工作。該研究對於狗如何從狼馴化而來有新發現。
研究觀察養育在人類身邊的狗崽，發現狗的合作特性來源於其「內部的狼性」。
但在馴化過程中，那些順從人類的個體被挑選出來進行繁殖，逐漸形成現在的寵物。
科學報告發表了這項研究的結果。
在維也納的狼科學中心（Wolf Science Center），灰狼和狗一樣善於與訓練人員合作，通過互相拉扯繩子的一頭，將一盤食物拖向自己。
但是，和對照研究的狗不同，狼也會另闢蹊徑，例如直接從訓練人員那裏偷走繩子。
來自維也納獸醫大學康拉德·羅倫茲研究所的弗里德里克·朗格（Friederike Range）說：「這表明，狼更傾向於發起行動並領頭，但狗傾向於等候指令，先看看人類做了什麼，然後遵循那種行為。」
大約三萬年前，狼群遷移到人類營地的邊緣，尋找殘羹剩飯。
隨後馴化和選擇性繁殖的「馴服」過程，開始慢慢改變它們的行為和基因，它們最終演變成我們今天熟知的狗。