Image copyright Getty Images Image caption 變得幸福不會自然發生，而需要你去練習

3月20日是國際幸福日，如果這一天你沒感覺很快樂，別擔心，因為其實可以通過學習，成為一個更幸福的人。

就像音樂家和運動員一樣，你也可以通過不斷訓練和學習，變得更幸福。

「變得幸福不是自然而然發生的，你需要練習以更好地掌握。」耶魯大學認知和心理學教授桑托斯（Laurie Santos）表示。

如何走出陰鬱，變得更幸福？桑托斯教授可能是回答這個問題的最佳人選。她的課程「心理學和美好生活」在耶魯大學廣受歡迎，曾有創紀錄的1200名學生同時選修這門課，使其成為耶魯大學317年歷史上最受歡迎的課程。

「科學證明，幸福需要有意識地努力，這可不容易，需要時間。」桑托斯說，但是人類可以做到。

來，讓我們一起看看桑托斯教授開出的藥方，她列出五個讓你變得更幸福的方法：

Image copyright Getty Images Image caption 對你生活中值得感謝的人表達感激之情

一、寫一張感恩清單

桑托斯讓她的學生寫下來他們感恩的事情，每晚都寫，持續一周。

這成為他們的感恩清單。

「可能聽起來很簡單，但是我們已經看到那些堅持這麼做的學生確實更幸福。」桑托斯表示。

Image copyright Getty Images Image caption 休息好的人更幸福，今天就試著睡滿8個小時

二、睡得更多、更香

這項挑戰是每天晚上睡滿8個小時，持續一周。

看似簡單的練習卻被證明是最難實現的。

「或許看似很蠢，但是我們知道睡得更多，睡眠質量更好會降低你患抑鬱症的風險，並且提升你的積極態度。」

Image copyright Getty Images Image caption 冥想並不複雜，找個安靜的地方每天抽十分鐘就夠了

三、冥想

每天冥想10分鐘。桑托斯表示，她以前做學生的時候，經常性的冥想讓她感覺良好。

現在她是一個教授，她邀請她的學生參與幾項研究，以展示冥想和其他需要你專注的活動可以幫助你變得更幸福。

Image copyright Getty Images Image caption 與你喜歡的人一起，活在當下

四、花更多時間與家人和朋友在一起

桑托斯稱，越來越多的研究表明，與朋友和家人享受美好時光實際上讓你更快樂。

花時間與我們喜歡的人在一起，或者在心理學上被稱作擁有「健康的人際關係和社會關係」，可以顯著提高你的健康狀態。

這並不需要花費太多時間和精力。桑托斯說，只是要確保你「活在當下，明白你們在共同度過這段時間，要意識到如何度過這段時間。」

時間的概念對你的幸福而言非常重要：「我們經常將財富與我們擁有多少錢聯繫在一起。」桑托斯補充道，「但研究表明，財富與我們擁有的時間聯繫更緊密。」

Image copyright Getty Images Image caption 收起你的手機，出去吧

五、少用社交媒體，多建立真實聯繫

桑托斯稱，社交媒體可以給我們一種虛假的幸福感，並且重要的是不要被它完全佔據。

「最新研究表明，像Instagram這樣的社交媒體的重度使用者，遠沒有那些不怎麼使用的人幸福。」

Image copyright Yale University OPAC Image caption 桑托斯教授和她破紀錄的學生數目

總結一下，如果你想真正變得幸福，開始變得更加感恩，享受一夜安眠，清除思緒裏的雜念，與你喜歡的人多相處，然後離開社交媒體一陣子。

如果對耶魯的學生管用，那麼可能對你也會有用。