貓影片藝術節：我們為何對貓咪如此癡迷？

Image caption 過去幾年來，這位在貓影片世界裏的領軍人物威爾·布萊頓瀏覽了數以萬計的影片，僅去年一年他就瀏覽了15－17萬個貓咪影片

自貓咪影片在十多年前亮相互聯網屏幕以來，形形色色的網紅貓吸引了世界各地成千上萬的觀眾。人們為什麼會對貓如此癡迷呢？一位男士給出了答案。

美國威斯康星州密爾沃基的一個老電影院裏座無虛席，我跟將近800位觀眾耐心等候著，影院裏充斥著爆米花的香氣，人們似乎在期盼一部剛剛發行的好萊塢大片的首映。

實際上，上映的是從互聯網上下載編輯的貓咪影片片段，像故事片一樣長。放映期間，觀眾席不時發出驚嘆、感慨和歡笑。銀幕上出現的不僅有貓咪的搞笑鏡頭，亦有令人深思的畫面。

例如，一隻雙目失明的貓如何頑強生活，最終有了一個幸福家庭；還有一隻貓不懼危險獨自嚇走一頭棕熊……我不得不承認，觀看期間我竟然幾次落淚。

這個貓咪剪輯影片是39歲的電影製作人威爾·布萊頓（Will Braden）的作品，他來自西雅圖。

過去幾年來，這位在貓影片世界裏的領軍人物，瀏覽了數以萬計的貓咪影片，僅去年一年他就瀏覽了15－17萬個影片。可以說，威爾本人也沒想到自己的事業線會如此發展。要說他與貓咪影片的緣分可以回溯到2006年，當時他還是西雅圖電影學院（Seattle Film Institute）的學生。

「我當時需要拍一個人物小片，拖延了很久。」威爾回憶說。

Image copyright Will Braden Image caption 這個貓咪剪輯影片是39歲的電影製作人威爾·布萊頓的作品，他來自西雅圖

焦慮之際，他被他正在照料的一隻家庭寵物貓所吸引。「我想，或許我可以拍一下這只貓，如果模仿我們正在觀賞的一些法國新浪潮老電影的風格來拍，再拍得滑稽一點，或許他們不會注意到我的片子沒有嚴格按要求拍這件事。」

威爾家的這只貓叫「亨利」，是一隻長毛黑白禮服貓（tuxedo cat），為了給貓影片添加一抹法國風情，威爾將影片取了個法語名字「Henri le Chat Noir」（黑貓亨利）。

這個小片拍攝了「亨利」的默片鏡頭，加上對環繞它的人類環境頗具批判色彩的解說。在2007年，他將這個小片上傳到YouTube，當時這個視頻網站還在萌芽階段，而當時也正是貓咪影片剛開始在互聯網嶄露頭角的時期。

後來，又過了5年，威爾才拍攝了「亨利」續集－「Henri 2, Paw de Deux」。這是因為威爾在臉書（Facebook）上為亨利註冊了一個帳戶，亨利的粉絲們央求威爾拍個續集。

「我就拍了個影片續集，馬上就走紅了 － 差不多在四、五天內就有了100萬點擊率。」威爾說。

這段影片目前已經有超過千萬次點擊的流量了。

Image copyright Getty Images Image caption 貓咪也能成為大生意。

2012年，在美國明尼阿波利斯市的沃克爾藝術中心（Walker Art Centre）舉辦了首屆互聯網貓影片藝術節（Internet Cat Video Festival），威爾拍的亨利影片收到數以千計的公眾推薦而入選藝術節。

威爾出席了藝術節，但令他沒想到的是，他最後竟然贏得「金貓」大獎（Golden Kitty）……想一下奧斯卡最佳影片獎！

這一大獎將亨利直接推上大眾傳媒的明星寶座。亨利不僅為威爾贏來一個出書交易，還得到一個寵物貓食品公司的廣告贊助。

現在亨利已經有些歲數了，去年它在YouTube上正式與它的粉絲們告別，光榮退休了。

但對威爾來說，貓咪影片仍然是他生活的重要部分。他開始幫助組織2014年的貓影片藝術節，2016年當沃克爾藝術中心停止主辦這個藝術節之後，他獨挑大樑繼續主辦這個藝術節。

Image copyright LILBUB.COM Image caption 這部電影裏的主角是各種貓咪

他每天都在網上瀏覽世界各地上傳的貓咪影片，發出作品委約，預訂場地，並自己做市場推廣。

2018年，他簽了一個美國全國範圍發行合同，使得貓影片藝術節的門票銷售額直線上升。到2019年底，他拍攝的互聯網貓咪剪輯影片將在美國200多家電影院上映。票房所得的很大一部分將捐獻給各個城市的貓庇護所。

在最初的幾個月，就已經籌集了上萬美元。其中一個發行人安德魯·卡林（Andrew Carlin）說，僅僅在底特律的5場放映，票房就超過了37,000美元 －票房甚至擊敗了剛上映的好萊塢大片《神奇隊長》（Captain Marvel）。

「能在芝加哥或紐約布魯克林這種時髦地區的電影院門票售罄，已經不容易。」威爾說，「但我們還在德克薩斯的盧博克和威斯康星的阿普爾頓又加映了三場。」

當談到他太太的家人如何費勁地跟其他人解釋他家女婿的不尋常職業時，威爾大笑起來。

貓咪影片在互聯網上風行這種現象轉眼已經十多年了，至今沒有過氣的跡象。這是為什麼呢？我們為什麼對貓的生活如此感興趣呢？

Image caption 人們饒有興致地前往觀影

「我們寵愛貓咪，但有時也想看看它們小倒霉一下。」威爾說。

他說，他曾經試圖拍攝製作狗狗的類似影片，但完全沒有同樣效果。

「因為貓咪總是那麼優雅，一副超然的樣子，我們喜歡看到它們摔倒、失足掉落的樣子，而當我們看到一條狗不小心摔倒或掉落，我們會擔心：哎呀，它沒傷著吧？」

威爾還認為，貓影片藝術節的成功其實是現在人們無窮盡觀看大眾傳媒的副產品。

「如果你坐在那兒一口氣看4個貓咪影片，猜猜看下一步會發生什麼。」他說，「這種電影節就會應運而生，你肯定會坐在觀眾席，這種以貓咪為主角的片子就會為你製作出來。」

回到密爾沃基的老電影院裏，觀眾們情緒興奮。觀眾裏男女老少都有，有些人甚至把自己打扮成貓咪模樣。

Image caption 前來觀影的貓咪愛好者

一位叫理查德的觀眾穿了一身豹紋服。他說，為了看這部影片他激動極了。他本人領養了3隻流浪貓，他認為支持當地動物庇護所是一件非常重要的事。

在有的放映場地，當地動物庇護所的人甚至帶來一些需要被領養的動物，有一次影片放映後，3隻小貓找到了新家庭。

威爾相信，貓咪能使我們完全忘掉外部世界，他希望最終能將這個貓影片藝術節項目推向世界。

「你不知道過去兩年裏，有多少次人們抓著我的肩膀，懇切地說，我需要呀，我需要看75分鐘全部是貓咪的影片！」他說。