色情物品如何影響女性和她們的性生活？

Image copyright BBC/ISTOCK Image caption 幾乎沒有任何關於色情產品對女性大腦影響的研究

「12歲時，我第一次看有輪姦場面的影片，」24歲的泰勒（Neelam Tailor）說。

泰勒並不是個例。一項2016年的研究顯示，大約53%的11至16歲的青少年在網上看過色情產品。但是，人們對這些內容對女性的影響少有了解，科學研究和調查也極少。

泰勒和薩拉的故事

BBC第三頻道亞歷山德拉·瓊斯（Alexandra Jones）報道，對泰勒來說，一切都源自她對性的好奇。

「我非常震驚。你知道，小時候看浪漫愛情電影，人們相愛，性是美好、乾淨的，然後再看……」她聳聳肩，沒再繼續說。

11歲至16歲，泰勒大多數日子都會看色情影片。她會走進臥室，花10分鐘到一個小時瀏覽色情網站。「我想我父母並不知情，」她說。

Image copyright BBC THREE Image caption 泰勒（Neelam Tailor）

泰勒很快就走出了最初的震驚情緒，還發展了一些特殊口味，「我會尋找一些色情片，裏面的女性很順從，可能是被脅迫的，甚至看起來就是被迫的。」

「或者，我會尋找一些年長男性和年輕女性的片子。我不知道為什麼，但是我不認為那是我的性取向或嗜好，畢竟當時我才只有13歲而已，很大程度上是受到了我看到的東西的影響，」泰勒說。

25歲的薩拉（化名）有類似的經歷。她在13、14歲開始看接觸色情片，每周至少兩次。

薩拉說，現在她也會看這些東西，但是她也發現對她有一些不良影響，「我仍然會看，雖然不像以前看得那麼多，但我真的認為，在定期觀看超過10年後，我現在發現如果沒有更高程度的刺激，比如按摩棒，我很難達到高潮，」她說。

色情產品與大腦

新聞機構和科學家們寫了很多關於男性和過度消費色情產品的文章。2016年，英國性心理治療師格雷戈裏（Angela Gregory）對BBC表示，容易獲取的色情內容導致越來越多男性被送往治療性功能障礙。

英國一家教育慈善機構的分析表明，21世紀初，寬帶在英國剛剛起步，導致陽痿病例原因中，色情產品約佔2%至5%。但現在，這個數字是大約30%。

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而且色情產品不只影響身體。美國的研究人員稱，年輕時接觸過色情產品的男性會更認同在性生活中男性為主導關係。

認知行為治療師伯查德（Thaddeus Birchard）是英國一個培訓項目的創始人，通過這個項目治療師可以得到有關如何治療性成癮的建議。他說：「色情內容通常是男性的關注焦點。」

他指出，女性的性慾被激發時，腦中會產生大量催產素，而男性會產生大量的加壓素，這是腦中有關持久性和專注力的化學物質。

「這就是為什麼一名男性可能會在網上呆上幾個小時的原因之一：他們變得如此專注，以至於他們周圍的一切都不復存在，」他說。

色情產品對女性的影響

BBC第三頻道最近對1000名18至25歲的年輕人進行調查後發現，47%的女性上個月看過色情片，14%的受訪女性感覺某些時候，她們對色情片上癮。

泰勒16歲時不再看色情片了，因為它對身體有影響，「我交了第一個男朋友，發現真正的性生活基本上難以喚起性慾」。

那之後她就不再看色情片了，「我不覺得自己算不上對色情產品『上癮』了，因為我不再看了，而且也不想再看了」。

Image copyright Getty Images Image caption 28歲的漢娜認為，觀看大量色情內容會降低敏感度，但是她也覺得自己從這些內容裏獲益。

28歲的漢娜（Hannah，化名）也認為，觀看大量色情內容會降低敏感度，但是她也覺得自己從這些內容裏獲益。

「我是一名女同性戀，我想我從八、九歲時就感覺到女性對自己的吸引力，但直到我看到真正的女同性戀的場景時，我才覺得『是的，確定了』。」

「這讓我感覺好多了，」她說，「我當時12歲，開始感到性興奮。」

但是最終漢娜對色情片感到失望：「（主流網站上）大多數女同性戀色情片基本上是直男對兩名女性發生性行為的幻想。」

色情產品改變了性行為嗎？

婦科醫生弗羅德舍姆（Leila Frodsham）表示，治療病人20年來，從來沒有遇到女性說色情產品給她們造成困擾。

弗羅德舍姆還說，色情片可能導致性行為有所轉變。

在弗羅德舍姆工作的地區，她看到面部和眼睛區域（而不是生殖器）感染性病的人增加了，她將這種增長歸因於色情片。

「大約20年前，我們很少看到這樣的案例。但現在這一數字在上升，這是因為男性射精（到女性臉上），」她說。

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她說，這個領域沒有很多研究，「每當研究不多時，你必須自己思考，是因為女性有身體或心理問題，但沒有去看醫生嗎？」

「談論這些問題她們是否感到羞恥？還是她們實際上就沒有任何問題？」

色情片改變了對性生活的追求嗎？

多年來，泰勒很好奇她早期接觸色情片對她的性慾有多少影響。

她說，多年來一直觀看年長男性和年輕女性的色情片後，她17、18、19歲時，開始積極地嘗試和年長男性約會。

「我不知道這是不是巧合，我永遠也不會知道是哪個先產生，是我本來就有這個偏好，還是色情片導致的，」她說。

泰勒認為，學校應該在性教育方面更加積極主動。

「我覺得，性和色情產品在學校仍然被視為禁忌，但要麼是學校教育學生，要麼是色情產品。我不認為任何人應該從色情內容中得到性教育，尤其是年輕女孩，」她說。