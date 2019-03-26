Image copyright Getty Images Image caption 看！我就是美！美就是我！

如果想知道自戀（narcissism）長什麼樣，曾幾何時必須到心理醫生診所去尋覓；但如今是社交媒體時代，似乎只需上網轉一圈，就可收獲一堆實例。

心理專家認為這個感覺是靠譜的。原來蜷縮在心理醫生診所沙發上的自戀情結，如今儼然成了社交媒體的基本色調，社會交往中的常態。

從心理和精神健康角度看，自戀之花到處怒放的情形堪稱空前。作為「自拍一代」的天然生存空間，社交網站上一項令人樂此不疲的活動應運而生：識別自戀。

同時，這一社會大潮近年來還催生了一批討論自戀問題的博客、論著和書籍。

BBC記者喬利昂·詹金斯（Jolyon Jenkins）注意到這個現象，做了一番調查研究。

Image copyright Getty Images Image caption 去健身房，運動後必須來一張自拍上傳到社交網站，才算圓滿結束

自戀是個什麼東西？

據考林斯英語詞典釋義，自戀的意思是對自己，尤其是外貌體態有著超乎尋常的關注、欣賞和愛慕。

自戀者把自己當作愛慕對象，可以看作自愛的膨脹版，往往伴有對自身的重要性、能力、外表和舒適有超常的關注。

自戀是多種性格特徵的綜合體，而這些性格特徵每個人都有，只是程度不同而已。

但凡事走了極端，就成了病；自愛自重過度到了自戀的程度，就完成了量變到質變的飛躍，成了精神疾病：自戀型人格障礙（NPD）。

Image copyright Getty Images Image caption 你看這裏誰說了算？

如何識別自戀的人？

英國NPD專家泰尼森·李（Tennyson Lee）博士說，診斷NPD有九項指標，都列在《診斷與統計指南》（DSM）裏；這本手冊是全世界心理學家和研究人員人手一本的專業工具書。

如果一個人具有下列至少5項特徵，那麼就可以確診患了自戀型人格障礙症：

妄自尊大，對自身的重要性有恢宏的幻想

對功名權力有不切實際的幻想

深信自己獨一無二、鶴立雞群、超凡脫俗

對來自他人的崇拜、讚賞渴求無度

莫名其妙的優越感，特權感，比如民間所謂的「公主病」

習慣指使、支配、操縱和盤剝他人

缺乏同理心

對他人極度嫉羨

態度和行為傲慢、霸道

嗯，可能每個人都認識個把具有上述某些特點的人。畢竟自戀及其各種特徵是人類天性的一部分。

但李博士指出，正常和病態之間的區別在於，NPD患者的自戀特徵的表露事實上對他們周圍的人造成痛苦，令人無法忍受。

Image copyright Getty Images Image caption 關於人腦，可以肯定的一點是目前人類對它的了解仍很少

常見病？根本不存在?

用DSM裏的指標評估，美國佔人口6%的人屬於自戀型人格障礙（NPD）患者。

不過，其它一些採用更嚴格的指標的研究得出的結論卻大不相同；至少五項這類調查發現沒有一例夠得上NPD的案例。

因此，不同的專家對NPD是否常見病這個問題會給出不同的答案，有人說很罕見，有人說很常見。

更有極端意見認為，NPD這種病在世界上根本不存在。

李博士對此不以為然。他認為NPD是一種病，起普遍程度超出人們意料，而這種病現在並沒有得到醫務界應有的重視和診治。

另一位認為當今世界網上線下自戀泛濫的專業人士是阿努什卡·瑪辛（Anoushka Marcin）。她的前任男伴就有嚴重的NPD症狀。兩人分手後，她開了一間心理諮詢室，提供如何識別自戀人格障礙的諮詢建議。

Image copyright Getty Images Image caption 說我有病，要看醫生？你什麼意思？！

NPD有治嗎？

李博士說，許多有NPD特徵的人覺得自己得了抑鬱症，為此去找他治療，而實際上抗抑鬱藥對NPD完全不起作用。

NPD是一種治療比較複雜、困難的病。

因為，他解釋說，首先說服患者承認自己得了這種病就不容易。別忘了，NPD的症狀之一就是把自己當作完美無缺的存在來愛慕，而所有的問題都是別人的錯。

他的不少病人預約了就診時間卻經常遲到或根本不去，因為在他們心目中為他們治病的人無足輕重。

不過，NPD症狀會隨著年齡增長而減弱。

美國伊利諾斯大學心理學教授布蘭特·羅伯茨（Brent Roberts）說，這種逆向關聯走勢十分明顯。

他表示，年長的人比年輕人較少自戀，這一點得到無數專業研究「反覆的、令人信服的證實」。

Image copyright Getty Images Image caption 我們真棒，不是嗎？

自戀之花盛開狀況的描述

那麼，我們面對的究竟是自戀病泛濫呢，還是對自戀現象的道德恐懼？

聖地亞哥大學心理學家吉恩·特溫吉（Jean Twenge）確信自戀作為一種流行病正在擴散。她在《自戀症疫情》一書中有詳細論述。

她的研究顯示，美國大學生比以往更為自戀。

1980年代開始一直被採用的一份問卷，標題是「自戀人格明細表」（Narcissistic Personality Inventory）。

對比1982年、2009年和最新問卷調查結果，特溫吉教授發現用自戀這個詞來形容自己的大學生人數呈上升趨勢。

她說，認為自己求勝動力超常的人數增長幅度「極大」。

「同時， 認為自己領導力超常、對自身智力的自信心和社會自信心超常的學生人數增長比例也很大。"

Image copyright Getty Images Image caption 過來吧，你和我一樣，親，我們是同類！

承認自戀並幫助同類

有一個人叫杜鐸（HG Tudor），自稱英國頭號自戀者。

他自述從兒時就意識到自己是自戀者，證據是，「我可以為了自己的目的操縱別人並從中獲得樂趣，但一直到大學畢業後我才聽說NPD，是我大學時的女朋友（學心理專業）告訴我的，她說我有自戀型人格障礙。」

後來，杜鐸被醫生確診患有NPD。

「我可以理解，因為我的智力和認知水平足夠高，也理解人們為什麼覺得我的行為對他們造成了傷害 — 但我不管，因為那樣才能滿足我的需要。」

他還寫了幾本關於自戀的書，自費出版；同時在網上提供諮詢，一次收費70美元，內容是幫助那些認為自己屬於「他那類人」的人掌握「還擊」的本領。

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杜鐸的生意挺興旺。他覺得原因主要是自戀現象的普遍。

他的看法是，「社會趨勢在改變，自戀的色彩愈發鮮明，這種環境也滋養了更多自戀者。」

羅伯茨教授不認為自戀是我們這個時代的瘟疫。他用三個不同的大學提供的數據說明，根據他的分析，過去30年裏大學生裏自戀的現象其實是在下降。

問題的關鍵在於，作為一種心理狀態和人格特徵的集合，自戀不難定義，但很難量化衡量。

社交媒體肯定是鼓勵、滋養了有自戀傾向的行為。同時，人類對於自戀這件事的癡迷也在與時俱進。